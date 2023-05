Play-off/out Serie B 2022-2023: calendario, date, orari e vedere le partite in TV e Streaming

Ieri sera è finito il campionato cadetto ed è tempo di playoff e playout. Come sappiamo, le due squadre promosse direttamente in massima serie sono il Frosinone, che ha anche vinto il torneo, e il Genoa secondo classificato.

Ai playoff, invece, le sei squadre alle spalle delle due dominatrici. Partono da una posizione privilegiata la 3° e la 4° classificate, Bari e Parma, che non scenderanno in campo subito, ma dal secondo turno, mentre nel primo si troveranno di fronte la 5° contro l’8° e la 6° contro la 7°.

Ad inaugurare il mini-torneo Sudtirol e Reggina, 6° e 7°, in casa degli altoatesini in data 26 maggio, mentre Cagliari e Venezia, rispettivamente 5° e 8°, scenderanno in campo il giorno dopo in Sardegna. Sono partite di sola andata e, in caso di parità, passerà il turno la squadra piazzatasi meglio in stagione regolare.

In semifinale entreranno in scena, come detto, Bari e Parma. Ai pugliesi toccherà la vincente di Sudtirol e Reggina e agli emiliani quella di Cagliari-Venezia. Le semifinali saranno andata e ritorno, quest’ultimo sul campo della meglio piazzata, e si terranno il 29 e 30 maggio 2 e 3 giugno, mentre le finali, sempre andata e ritorno, saranno disputate l’8 e 9 giugno.

Nel turno preliminare sono previsti i supplementari in caso di parità, ma non i rigori, per cui, in caso di parità dopo 120 minuti, prevarrà la squadra con il miglior piazzamento. In semifinale, invece, la squadra piazzatasi meglio passerà il turno in caso di parità dopo 90 minuti, senza supplementari e rigori.

Anche in finale prevarrà la squadra con il miglior piazzamento in caso di parità dopo 90 minuti. Si andrebbe ai supplementari solo se in caso di parità di punti tra le due contendenti.

Per vedere le partite, nessuna delle quali sarà in chiaro, sono disponibili le seguenti piattaforme:

DAZN

Sky

Helbiz LIV

CALENDARIO

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio

Sudtirol-Reggina

Cagliari-Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio

Sudtirol/Reggina – Bari

Cagliari/Venezia – Parma

Bari – Sudtirol/Reggina

Parma – Cagliari/Venezia

Finale (andata e ritorno)