Olimpiadi Tokyo 2021: diretta tv e streaming di domani, 29 luglio

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi di domani, 29 luglio: Paltrinieri in vasca negli 800 metri.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 ci hanno regalato altre tre medaglie quest’oggi, con il bronzo di Federico Burdisso nei 200 farfalla, l’argento della sciabola maschile e il bronzo della quattro di coppia nel canottaggio. Una spedizione azzurra che ha già raggiunto quota 14 medaglie, un record assoluto dopo cinque giornate di gare.

Domani ci sarà possibilità di aggiungere ulteriori allori al nostro medagliere, a partire dalle ragazze del fioretto femminile che cercheranno l’assalto all’oro. Ma domani sarà sicuramente la giornata di Jessica Rossi, impegnata nella gara di trap femminile e tra le favorite per l’oro finale. Con lei Silvana Stanco, oggi autrice di un’ottima prova con 24/25 in qualificazione. Ci sarà inoltre la terza partita dell’Italvolley femminile, che proverà a mettere in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale. Anche Alessandro Miressi va a caccia di una medaglia nei 100 stile libero.

Olimpiadi Tokyo 2021: il programma di domani

Ore 0:30 – GOLF maschile (primo giro)

Ore 1:30 – CANOTTAGGIO due di coppia maschile (finale B)

Ore 1:40 – CANOTTAGGIO due di coppia femminile (finale B)

Ore 1:50 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri maschile (finale B)

Ore 2:00 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri femminile (finale B)

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile trap (qualificazioni)

Ore 2:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (primo turno)

Ore 2:00 – BADMINTON singolo femminile (ottavi di finale)

Ore 2:00 – BADMINTON doppio maschile (quarti di finale)

Ore 2:00 – BADMINTON doppio misto (semifinali)

Ore 2:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Italia-Argentina

Ore 2:00 – RUGBY A 7 femminile (gironi)

Ore 2:00 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola precision stage (qualificazioni)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 2:18 – CANOTTAGGIO doppio maschile (FINALE)

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (FINALE)

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO due senza maschile (FINALE)

Ore 2:56 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO due senza femminile (FINALE)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile India-Argentina

Ore 2:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)Ore 2:50 – TIRO A VOLO maschile trap (qualificazioni)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Belgio-Canada

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Ungheria-Sudafrica

Ore 3:00 – BASKET femminile Canada-Corea del Sud (1 partita)

Ore 3:00 – CICLISMO BMX maschile racing (quarti di finale)

Ore 3:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)Ore 3:21 – CICLISMO BMX femminile racing (quarti di finale)

Ore 3:22 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)

Ore 3:30 – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (FINALE)

Ore 3:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 3:35 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 3:44 – NUOTO maschile 200 metri rana (FINALE)

Ore 3:48 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)Ore 3:50 – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

Ore 3:50 – SCHERMA fioretto femminile a squadre (quarti di finale)

Ore 3:53 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (semifinali)

Ore 4:00 – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

Ore 4:00 – JUDO maschile -100kg (eliminatorie)

Ore 4:00 – JUDO femminile -78kg (eliminatorie)

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 4:00 – BOXE femminile -51kg (secondo turno)

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 4:00 – TENNISTAVOLO FEMMINILE singolo semifinali

Ore 4:00 – TENNIS singolo maschile (quarti di finale)

Ore 4:00 – TENNIS singolo femminile (semifinali)

Ore 4:00 – TENNIS doppio maschile (quarti di finale)

Ore 4:00 – TENNIS doppio femminile (semifinali)

Ore 4:00 – TENNIS doppio misto (quarti di finale)

Ore 4:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 4:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (semifinali)

Ore 4:04 – NUOTO maschile 200 metri dorso (semifinali)

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Corea del Sud-Repubblica Dominicana

Ore 4:10 – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

Ore 4:14 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)

Ore 4:20 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri maschile (finale C)

Ore 4:28 – NUOTO femminile 200 metri farfalla (FINALE)

Ore 4:20 – CANOTTAGGIO doppio pesi leggeri femminile (finale C)Ore 4:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 4:30 – PALLANUOTO maschile Spagna-Kazakistan

Ore 4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (FINALE)

Ore 4:40 – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

Ore 4:40 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Sudafrica-Germania

Ore 4:50 – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

Ore 4:53 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 4:54 – NUOTO femminile 200 metri rana (semifinali)

Ore 5:00 – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

Ore 5:00 – VELA maschile Laser (regate)

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate)

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate)

Ore 5:03 – BOXE maschile -57kg (secondo turno)

Ore 5:06 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)

Ore 5:08 – NUOTO maschile 200 metri misti (semifinali)

Ore 5:10 – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

Ore 5:10 – VELA femminile Laser Radial (regate)

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Olanda-Gran Bretagna

Ore 5:31 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE)

Ore 5:32 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)Ore 5:38 – JUDO maschile -100kg (secondo turno)

Ore 5:38 – JUDO femminile -78kg (secondo turno)

Ore 5:58– TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)

Ore 6:00 – VELA femminile RS:X (regate)

Ore 6:06 – BOXE maschile -75kg (secondo turno)

Ore 6:11 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 6:24 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)

Ore 6:34 – JUDO maschile -100kg (quarti di finale)

Ore 6:34 – JUDO femminile -78kg (quarti di finale)

Ore 6:40 – BASKET maschile Slovenia-Giappone (gironi)

Ore 6:50 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)

Ore 6:55 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (semifinali)

Ore 7:00 – CANOA femminile C1 (semifinali)

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile Usa-Italia

Ore 7:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 7:16 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)

Ore 7:20 – VOLLEY femminile Serbia-Kenya

Ore 7:29– TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 7:30 – TIRO A VOLO femminile trap (FINALE)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 8:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (semifinali)

Ore 8:30 – TIRO A VOLO maschile trap (FINALE)

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile Croazia-Montenegro

Ore 8.45 – CANOA femminile C1 (FINALE)

Ore 9:00 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)

Ore 9:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY femminile Cina-Russia

Ore 9:26 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)

Ore 9:30 – RUGBY A 7 femminile (gironi)

Ore 9:52 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)

Ore 10:00 – BADMINTON singolo maschile (ottavi di finale)

Ore 10:00 – BADMINTON doppio femminile (quarti di finale)

Ore 10:00 – JUDO femminile -78kg (ripescaggi)

Ore 10:00 – RUGBY A 7 femminile (gironi)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 10:05 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 10:17 – JUDO femminile -78kg (semifinali)

Ore 10:18 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno)

Ore 10:20 – BASKET femminile Spagna-Serbia (gironi)

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 10:34 – JUDO maschile -100kg (ripescaggi)

Ore 10:44 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno)

Ore 10:51 – JUDO maschile -100kg (semifinali)

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 11:08 – JUDO femminile -78kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:10 – TIRO CON L’ARCO maschile (secondo turno)Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile Grecia-Giappone

Ore 11:23 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno)

Ore 11:28 – JUDO femminile -78kg (FINALE ORO)

Ore 11:30 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 11:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Spagna-Cina

Ore 11:39 – JUDO maschile -100kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:59 – JUDO maschile -100kg (FINALE ORO)

Ore 12:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Gran Bretagna-Olanda

Ore 12:00 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO femminile 200 metri dorso (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO staffetta mista 4X100 mista (batterie)

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (preliminari)

Ore 12:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 12:40 – VOLLEY femminile Giappone-Brasile

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile Serbia-Australia

Ore 12:50 – GINNASTICA femminile All-Around individuale (FINALE)

Ore 12:55 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (FINALE ORO)

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE BRONZO)

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Argentina

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 14:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE ORO)

Ore 14:00 – BASKET maschile Spagna-Argentina

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Australia-Nuova Zelanda

Ore 14:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Usa-Turchia

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Olimpiadi Tokyo 2021: diretta tv e streaming di domani, 29 luglio

Le Olimpiadi Tokyo 2021 sono coperte in diretta tv da Rai due, la rete olimpica. Lo straming è offerto da Discovery Plus, che permette di seguire ogni evento integralmente, previa sottoscrizione di un abbonamento.

