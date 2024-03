Liverpool-Manchester City: dove vederla in Tv e probabili formazioni

In Premier League, domenica 10 marzo c’è la partita, il big match: Liverpool-Manchester City. Alle ore 16:45 ad Anfield si affronteranno le squadre più forti, la prima contro la seconda.

Liverpool e Manchester City stanno monopolizzando la Premier League. Un dato su tutti: negli ultimi 6 anni hanno battagliato per il titolo e il risultato è stato 1 titolo per i Reds e 5 per i Citizens. Una rivalità moderna, due stili di gioco diversi: da una parte Jurgen Klopp, dall’altra Per Guardiola.

Today is the day.



Liverpool vs. Manchester City.



Jurgen Klopp vs. Pep Guardiola.



The greatest rivalry in Premier League history. The title is on the line.



One last time. We’re ready.



pic.twitter.com/cm3aufqZzA — Anfield Edition (@AnfieldEdition) March 10, 2024

Liverpool-Manchester City è il big match della 28ª giornata della Premier League. In questo momento con una partita in più in testa c’è l’Arsenal, che nell’anticipo di ieri ha battuto il Brentford per 2-1. Classifica cortissima: Arsenal 64, Liverpool 63, Manchester City 62. Ecco per cui la sfida di Anfield riveste una notevole importanza.

Liverpool-Manchester City, sarà anche l’ultima, last dance di Jurgen Klopp, che a fine stagione lascerà la panchina dei Reds.

Liverpool-Manchester City: dove vedere la partita

Il big match, Liverpool-Manchester City si disputerà domenica 10 marzo alle ore 16:45 e potrà essere seguito in esclusiva su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento tecnico da Anfield di Paolo Di Canio, con accompagnato dalla telecronaca di Federico Zancan.

• Partita: Liverpool-Manchester City

• Data: domenica 10 marzo 2024

• Orario: 16:45 italiane

• Canale TV: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (numero 213)

• Streaming: NOW, Sky Go

Liverpool-Manchester City: probabili formazioni

Il Liverpool di Jurgen Klopp si presenta per il big match contro il Manchester City con l’infermeria ancora affollatta. Mancheranno sicuramente Matip, Diogo Jota, Alexander Arnold, Gravenberch e Jones.

Il Manchester City di Pep Guardiola invece potrà schierare la formazione migliore, con Haaland in grande spolvero, 18 reti in 22 partite di Premier League.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Allenatore: Klopp

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.