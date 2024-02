Video Highlights Lazio-Bologna 1-2 : Sintesi 18-2-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Bologna 1-2 , 25° Giornata Serie A: vittoria in rimonta con El Azzouzi e Zirkzee che ribaltano il vantaggio iniziale di Isaksen!

Quarto successo consecutivo per la formazione rossoblu, che rimane agganciata all’Atalanta, pur avendo una partita in più di quest’ultima. Il quarto posto è una possibilità concreta, così come l’aggancio alla altre zone europee.

Lazio che perde la seconda partita nelle ultime cinque, non riesce a scrollarsi di dosso le posizioni di rincalzo, fuori da quelle europee.

Lazio-Bologna, 25° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Lazio-Bologna 1-2 :

Partita che inizia con uno squillo degli ospiti, bravi a manovrare un pallone sulla destra, scaricare per Ferguson che dal limite dell’area effettua un tiro abbondantemente alto sopra la traversa!

Verso il decimo la prima grande occasione da goal per i biancocelesti. Errore di Lucumi, pallone recuperato da Isaksen, il quale effettua un cross per Immobile. L’attaccante campano non riesce a deviare la sfera in porta in maniera precisa.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Dopo una rete annullata per fuorigioco ad Immobile, lo stesso attaccante italiano è bravo a servire Isaksen, il quale calcia con il piatto sinistro in maniera chirurgica nel primo palo non lasciando scampo a Skorupski!

Quattro minuti più tardi Ciro Immobile è ben servito da Cataldi, si trova solo in area, ma Skorupski respinge il suo tentativo. Alla mezz’ora è Isaksen a provare una conclusione con il mancino a giro , ma ancora Skorupski dice no!

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Errore in costruzione di Provedel, il quale non riesce a servire un compagno. Pallone recuperato da Fabbian, bravo a servire di prima intenzione di El Azzouzi. Quest’ultimo è freddo nel suo tiro in porta, non lasciando scampo al numero uno biancoceleste!

Primo tempo spumeggiante che termina sul punteggio di 1-1. Ripresa che inizia con gli ospiti più propositivi, come al settimo minuto con una conclusione di Ferguson dal limite dell’area. Bravo Casale a deviare la sfera in angolo!

Passano due minuti di orologio è questa volta è Joshua Zirkzee a tentare la fortuna con un tiro dalla media distanza verso l’angolo destro della porta. Provedel è bravo a respingere con prontezza!

Quando ci avviciniamo al quarto d’ora di gioco ancora felsinei pericolosi. Da calcio d’angolo il difensore Posch non riesce ad inquadrare la porta!

Alla metà esatta della ripresa ancora gli ospiti a colpire in contropiede con Zirkzee, ma il centravanti olandese viene fermato egregiamente dalla difesa biancoceleste.

Poco dopo la mezz’ora opportunità importante per i biancocelesti, con Castellanos che è pescato in profondità, ma bloccato dall’uscita di Skorupski.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Splendida triangolazione lunga tra Kristiansen e Zirkzee, con quest’ultimo che riceve il cross del compagno in area e fulmina Provedel nell’angolo alla sua destra!

Ci riprova Zirkzee, verso il novantesimo, con una conclusione da fuori area che non inquadra la porta.

Finisce con il quarto successo consecutivo in campionato per i felsinei!

Highlights e Video Gol di Lazio-Bologna 1-2 :

Tabellino di Lazio-Bologna 1-2 :

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (78′ st Pellegrini), Patric (11′ pt Casale), Gila, Marusic, Guendouzi; Cataldi, Luis Alberto (77′ st Kamada); Isaksen (58′ st Pedro), Immobile (65′ st Castellanos), Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen (85′ st Calafiori); El Azzouzi (73′ st Aebisher), Ferguson; Orsolini (85′ st Lykogiannis), Fabbian (73′ st Urbanski), Saelemaekers (73′ st Ndoye); Zirkzee. Allenatore: Motta

Arbitro: Maresca (Napoli)

Ammoniti: Fabbian (B), Cataldi (L), El Azzouzi (B), Marušić (L), Aebisher (B)