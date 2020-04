Juventus, dalla Francia: Zidane al posto di Sarri, Pochettino al Real Madrid

Dalla Francia assicurano che Zinedine Zidane sarà il successore di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. A sostituire il tecnico francese sulla panchina del Real Madrid sarebbe Pochettino

In attesa di capire come finirà la stagione calcistica attuale, è già iniziato sui giornali ed in rete il valzer delle panchine. Valzer che potrebbe riguardare anche la Juventus che dopo un solo anno potrebbe decidere di cambiare ancora allenatore.

Secondo il sito francese Le 10 Sport, i bianconeri non sarebbero così entusiasti di Maurizio Sarri che potrebbe lasciare Torino dopo un solo anno. Il sogno della Juventus è chiamato Zinedine Zidane e secondo quanto riportato dal sito francese sarà proprio lui il successore dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea.

L’allenatore francese dovrebbe lasciare il Real Madrid a fine anno, considerando chiusa la sua esperienza blanca, e a quel punto sarebbe libero di firmare per chiunque. La dirigenza bianconera avrebbe già preso i contatti con Zidane in vista del prossimo anno e la permanenza di Sari è tutt’altro che certa.

E il Real Madrid? Florentino Perez non è uno sprovveduto ed ha già individuato l’erede di Zidane capace di continuare a far vincere i blancos. Si tratta di Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham che ad oggi è ancora senza squadra.

Sull’allenatore argentino c’è anche l’interesse del Manchester United che al momento sarebbe in vantaggio su tutti. Tuttavia, Pochettino ha dichiarato spesso come gli avrebbe fatto piacere allenare il Real Madrid e nel caso in cui i blancos dovessero fargli un’offerta sarebbe difficile rifiutare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS