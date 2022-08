Hellas Verona Napoli , dove vedere il match valido per la 1° giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 15 agosto alle 18:30 al Bentegodi. Hellas Verona – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Nel posticipo di Ferragosto della prima giornata di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo a Verona. Gli azzurri giocheranno con la certezza di avere una squadra in costruzione. Con gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, ci sono ancora da sciogliere diversi nodi per quanto riguarda gli altri ruoli.

Resta ancora da colmare il posto del portiere, vista la partenza di David Ospina. Tutto fatto per Salvatore Sirigu mentre è in bilico il destino di Alex Meret. Se l’estremo difensore friulano dovesse rimanere, si chiude la strada che porta a Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Spalletti si aspetta anche un altro attaccante. Giacomo Raspadori sembrerebbe essere il nome che circola ma la trattiva col Sassuolo si sta rivelando molto complessa.

L’Hellas Verona del neoallenatore Gabriele Cioffi, invece, non ha iniziato col piede giusto. Ieri è arrivata la sconfitta casalinga in Coppa Italia per 4-1 contro il Bari. Anche il tecnico è in attesa di qualche colpo di mercato. La speranza è quella di esordire nel proprio stadio con l’arrivo dell’ex Roma Kevin Strootman che potrebbe essere liberato dal Marsiglia.

Hellas Verona Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Hellas Verona Napoli, match della 1° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l'App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Hellas Verona-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l'app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Hellas Verona – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

La telecronaca di Hellas Verona Napoli è a cura di Stefano Borghi affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Hellas Verona Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Verona Napoli, le ultimissime

Nel 3-4-2-1 dell’Hellas Verona , davanti a Montipò, la difesa dovrebbe prevedere Magnani, Gunter e Dawidowicz. In regia i gialloblù puntano sui centrali Ilic e Lazovic e sulle corsie laterali Tameze con Faraoni. Sulla trequarti Barak, che piace anche al Napoli, con Lasagna alle spalle della punta Simeone, anche lui seguito dai partenopei.

Spalletti riparte dal solito 4-3-3. A porta, salvo sorprese, dovrebbe esserci Meret. In difesa Kim al fianco di Rrahmani e sulle fasce il nuovo capitano Di Lorenzo con Mario Rui. Per il centrocampo Anguissa e Lobotka assieme a Fabian Ruiz, anche se lo spagnolo sembra diretto verso il PSG. In attacco, c’è attesa per l’esordio di Kvaratskhelia, al fianco di Lozano, a dare da supporto a Osimhen.

Hellas Verona Napoli, le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna; Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.