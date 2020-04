F1, Vettel: “vittoria Ferrari meglio di battere Leclerc”

Fonte: Ferrari Twitter ufficiale

Lo immaginavamo: per un pilota la cosa che conta maggiormente è la vittoria e Sebastian Vettel lo conferma. Il pilota tedesco è infatti reduce da un numero di stagioni difficili, costellate, come tutti, di alti e bassi. Questo è stato sufficiente per i critici, i quali hanno messo il dubbio il valore di un quattro volte campione del mondo. Il focus del pilota Ferrari, però, è sempre lo stesso: vincere, e farlo con la Ferrari.

Vettel e la vittoria

Il quattro volte campione del mondo ha parlato del suo rapporto con la dea della vittoria. Un rapporto che è stato molto stretto, quasi indissolubile, per diversi anni in Red Bull. Appena però èarrivato il dominio Mercedes, in molti hanno iniziato a dubitare di lui. La novità del 2019 è stata la rivalità con la giovane promessa Charles Leclerc. Si sono sparse subito voci di una rivalità interna per ottenere il trofeo di “primo pilota Ferrari”, un ruolo che è assegnato a Sebastian Vettel. Lo scalpitante monegasco ha incatenato subito una serie di successi e qualche pretesa che ha portato ad uno scontro in pista, poi risolto.

Sebastian Vettel, però, mette in chiaro le cose. Il suo obiettivo è uno: vincere con la Ferrari. Battere Leclerc, a conti fatti, non è poi così importante. “Il successo è come essere sulle montagne russe– ha detto Vettel- questo dal di fuori non è sempre facile da capire. Non sono un esperto di finanza ma pensiamo alla borsa. Un giorno c’è un aumento del 2 %, quello dopo una perdita del 3% e così via. Si va avanti così.”

Si passa poi all’inevitabile paraone col compagno di squadra, un must per ogni pilota di qualunque categoria di motorsport, da sempre.

“Ho avuto 5 punti in meno di Charles. Sicuramente questa stagione 2019 per me è stata un passo indietro ma non conta in confronto a lui. Conta per me, quello che faccio io. Non mi interessa avere più o meno punti di lui ma se vinco con la Ferrari. Il mio obiettivo è quello.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS