Europa League, dove vedere Milan-Rennes in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-2-2024

Dove vedere Milan-Rennes, andata dei playoff di Europa League, giovedì 15 Febbraio 2024 alle 21:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra Milan e Rennes sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Il Milan di Stefano Pioli si affaccia, per la prima volta in questa stagione, sul palcoscenico dell’Europa League e lo fa partendo dai playoff dopo la retrocessione dal girone di Champions League.

I rossoneri, complice una poca efficacia e continuità in fase offensiva, non sono riusciti a resistere nel girone di ferro capitatogli in Champions, ma il terzo posto maturato permetterà comunque al Diavolo di poter sognare un nuovo obiettivo, ovvero l’Europa League.

Il match d’andata dei playoff vedrà il Milan ospitare, allo Stadio San Siro, i francesi del Rennes che arrivano all’appuntamento forti di una striscia di risultati utili consecutivi che sta rilanciando le ambizioni della squadra di Stephane.

In Europa League, il Rennes si è dimostrata una squadra ostica da affrontare, nonostante qualche rimpianto per essere arrivati secondi nel girone a causa di una clamorosa e rocambolesca sconfitta, nell’ultimo match della fase a gironi, contro il Villarreal.

Un avversario, dunque, da non sottovalutare per un Milan che ha nell’Europa League un obiettivo stagionale importante.

Come vedere Milan-Rennes in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Rennes

: Milan-Rennes Data : Giovedì 15 Febbraio 2024

: Giovedì 15 Febbraio 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Rennes di Julien Stephan, il 15 febbraio 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Maurizio Compagnoni e Aldo Serena racconteranno Milan-Rennes in telecronaca per Sky e TV8, mentre DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi.

Per poter guardare la partita Milan Rennes in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’Europa League, seconda competizione UEFA.

Milan-Rennes, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Rennes sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Milan-Rennes

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Rennes in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Milan-Rennes

Il Milan si affaccia alla prima sfida della propria campagna in Europa League con una formazione che non dovrebbe differire rispetto ai “titolarissimi” di quest’ultimo periodo.

Pioli scommette ancora sul 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Florenzi e Theo Hernandez sugli esterni, con Calabria out dopo l’infortunio contro il Napoli, e Gabbia con Kjaer a completare la linea centrale della difesa.

Sulla mediana sempre presente Bennacer con Reijnders. Giroud, favorito su Jovic, sarà l’unica punta supportata da Leao, Pulisic e Loftus Cheek.

La compagine francese del Rennes dovrebbe optare per un classico 4-4-2. Stephan sceglie Mandanda tra i pali, Theate, vecchia conoscenza del calcio italiano, come leader della linea di 4 difensori completata da Douè, Omari e Truffert, e si affida alla grande qualità di Bourigeaud.

Il centrocampista agirà sugli esterni con Douè pronto sulla fascia opposta e Matusiwa, con Santamaria, al centro del centrocampo.

Kalimuendo e Terrier formeranno la coppia d’attacco.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.