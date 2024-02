Video Highlights Empoli-Fiorentina 1-1 : Sintesi 18-2-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Fiorentina 1-1, 25° Giornata Serie A: Beltran prima, poi risponde Nyang.

Un pareggio tra le due squadre che è più salutare per la formazione di Nicola, la quale giunge al quinto risultato utile consecutivo. 22 punti e un +2 conservato sulla zona retrocessione.

La viola perde un’altra occasione per guadagnare la zona europea. 2 risultati utili nelle ultime cinque sfide disputate, un po’ poco per ambire a posizioni più nobili della classifica.

Empoli-Fiorentina, 25° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Empoli-Fiorentina 1-1 :

Partenza forte dei padroni di casa. Al settimo minuto Maleh imbucato da Gyasi, ma lascia lì il pallone e consente a Terracciano di recuperarlo.

Partita molto tattica, dove è difficile trovare occasioni da goal veramente importanti. La prima per la viola dell’intera sfida arriva al ventiseiesimo minunto. Faraoni riceve sul lato destro dell’area di rigore, controlla e incrocia la conclusione. Caprile respinge e la difesa toscana libera.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Mandrogora trova lo spazio per servire Beltran, il quale girandosi incrocia la conclusione battendo Caprile!

A tre minuti dal termine altra occasione per il raddoppio dei viola! Martinez Quarta colpisce il palo dopo aver ricevuto un passaggio da Biraghi tramite calcio di punizione!

Primo tempo chiuso in vantaggio per i viola. Ripresa che inizia con un’occasione ancora per i padroni di casa. Al terzo minuto Cancellieri calcia di prima dopo che Cambiaghi ha rubato la sfera a Nico Gonzalez. La sua conclusione è centrale e bloccata da Terracciano.

PAREGGIO DELL’EMPOLI! Su calcio di rigore concesso per fallo ai danni di Cancellieri, ingaggia un duello con Faraoni,il quale lo trattiene per la maglia. Dal dischetto va M’Baye Niang che realizza incrociano la conclusione!

Verso il ventesimo minuto conclusione potente di Marin da oltre trenta metri, con Terracciano che riesce a respingere a mano aperta!

In pieno recupero Kayode batte una rimessa laterale, il pallone termina tra le braccia di Caprile, il quale riesce soltanto a sporcare il pallone. La sfera termina tra le gambe di Bonaventura il quale prova a girare la sfera di controbalzo. Walukiewicz si sostituisce al portiere e allontana.

Termina sull’1-1 la sfida del Castellani

Highlights e Video Gol di Empoli-Fiorentina 1-1 :

Tabellino di Empoli-Fiorentina 1-1 :

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (46′ st Niang), Grassi (30′ Marin), Maleh (80′ st Fazzini), Cacace (87′ st Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (46′ st Cancellieri). Allenatore: Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (62′ st Kayode), Milenkovic, Quarta, Biraghi (75′ st Biraghi); Mandragora, Duncan (62′ st Arthur Melo); Gonzalez, Beltran, Sottil(72′ st Ikonè); Belotti (72′ st Bonaventura). Allenatore: Italiano

Arbitro : Luca Pairetto (Torino)

Ammoniti: Gyasi (E), Luperto (E), Zurkowski (E), Biraghi (F), Beltran (F)