Emergenza Coronavirus, FIGC a Lega: 9 maggio termine ultimo per ripresa Serie A e B

Un periodo molto complesso per il campionato italiano e non solo. L’emergenza COVID-19 continua e dopo i molteplici casi accertati di positività al coronavirus la Lega A è stata costretta ad uno stop forzato fino al 3 aprile.

Le maggiori preoccupazioni, per i vertici del calcio italiano, riguardano in particolar modo quando sarà possibile tornare alla normalità. Le ultime ore hanno visto impegnati i principali esponenti della Lega, Presidenti delle squadre e medici sportivi nel cercare di stilare un calendario approssimativo ipotizzando le date nelle quali i vari eventi potrebbero riprendere.

Per quel che riguarda la Serie A e B, la Lega è stata chiara nell’affermare di non voler interrompere il campionato e le ultime notizie trapelate informano che il termine ultimo, per l’eventuale ripresa delle attività sportive, sarebbe stato fissato entro e non oltre il 9 maggio.

Data che permetterebbe di poter distribuire le partite in un arco di tempo di due mesi e di concludere così il campionato entro il 30 giugno. Tale ipotesi tuttavia comporterebbe lo slittamento degli Europei 2020 o in autunno o, nella peggiore delle ipotesi all’estate del 2021 (con conseguente rinvio del mondiale per club indetto dalla Fifa).

Scongiurato dunque un congelamento della classifica attuale le reali tempistiche, relative all’eventuale ripresa del campionato, restano ancora un grande interrogativo dal momento che è difficile prevedere quando l’emergenza rientrerà.

Martedì 23 marzo è previsto un nuovo Consiglio Federale Straordinario, dove sarà possibile avere maggiori informazioni. Per le Leghe saranno giorni di riflessione utili nel definire quale sarà la miglior soluzione possibile da attuare e per poter sciogliere ogni dubbio.

