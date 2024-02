Dove vedere Torino-Lecce in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 16/02/2024

Torino-Lecce match valido per la 25ª giornata di Serie A si disputerà venerdì 16 febbraio alle ore 19:00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. La partita tra i piemontesi e salentini sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder Sky.

La 25ª giornata di Serie A si apre con l’anticipo di venerdì 16 febbraio delle ore 19:00 tra Torino e Lecce. I granata sono reduci da 2 pareggi consecutivi con Salernitana e Sassuolo che hanno rallentato la corsa presunta per l’Europa, ma non perdono da 5 partite, dalla trasferta di Firenze e attualmente sono decimi con 33 punti.

Il Lecce si presenta allo stadio Olimpico Grande Torino reduce da 5 sconfitte consecutive in trasferta. Fare punti contro il Torino significherebbe allontanarsi dalla zona salvezza che dista 5 punti dal momento in cui i salentini con 24 punti occupano la tredicesima posizione in Serie A.

Dove vedere Torino-Lecce in diretta TV e streaming:

• Partita: Torino-Lecce

• Data: venerdì 16 febbraio 2024

• Orario: 19.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Torino-Lecce, anticipo della 25ª giornata di Serie A si disputerà venerdì 16 febbraio e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:30 con la telecronaca della coppia Giustiniani-Schwoch.

Logo DAZN- Stadiosport.it

Sarà dunque possibile seguire il match tra Torino e Lecce sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, un’altra opzione per seguire la sfida tra Torino e Lecce è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 214.

Torino-Lecce: precedenti e curiosità

Torino e Lecce in Serie A in terra piemontese si sono affrontate 9 volte: 5 vittorie granata, 2 pareggi e 2 vittorie salentine, l’ultima delle quali nel settembre del 2019.

Il Torino ha vinto le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A senza subire gol, l’ultima in Via del Mare per 1-0 rete di Buongiorno, in casa nell’ultima stagione sempre per 1-0. Una striscia record per i granata contro i salentini che potrebbe essere allungata senza incassare gol contro una singola avversaria in Serie A per la prima volta dal periodo 1967-1970, contro il Brescia (sei in quel caso).

Il Lecce ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, segnando una sola rete e non registrano sei sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra l’ottobre e il dicembre 2010, con Luigi De Canio allenatore. Da otto giornate a questa parte la squadra di D’Aversa ha ottenuto solo 4 punti, come Sassuolo e Frosinone.

Torino-Lecce: probabili formazioni

Il Torino di Juric dovrebbe giocare con il consueto 3-4-1-2 molto offensivo con Vlasic alle spalle di Zapata e Pellegri, favorito su Sanabria. In una difesa priva di tutti i titolari, ballottaggio Lovato- Sazonov con Masina al debutto dal primo minuto al posto dell’infortunato Rodriguez, come del resto Buongiorno e Schuurs.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri.

Il Lecce di D’Aversa dovrebbe presentarsi a Torino con il solito 4-3-3. In attacco ballottaggio Krstovic-Piccoli con Sansone e Almqvist sugli esterni. In mediana conterà normalmente su Kaba nonostante una contusione al ginocchio ci dovrebbe essere Kaba con Oudin e Ramadani.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.