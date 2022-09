Dove vedere Inter-Roma, in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 1-10-2022

Dove vedere Inter-Roma, match valevole per l’8° giornata di Serie A Tim. La partita si giocherà a San Siro sabato 1 ottobre alle ore 18:00. La gara sarà visibile in diretta streaming su Dazn per tutti gli abbonati al pacchetto Dazn.

L’Inter si appresta a ripartire in campionato, ma non con la mente del tutto serena. E’ stata una sosta delle nazionali molto travagliata in casa neroazzurra, dal CDA interista da dove dovrebbe emergere un passivo di 140/150 milioni di euro, alle contestazioni da parte della curva nei confronti del presidente Zhang, che hanno preso sempre più piede proprio in queste ultime settimane, per finire con l’infortunio di Marcelo Brozovic rimediato con la nazionale croata che lo terrà ai box per quasi un mese.

Simone Inzaghi, però, dovrà essere bravo ad isolare la squadra da tutto il contesto esterno. Sabato alle 18:00 a San Siro, l’Inter ospiterà la Roma di Josè Murinho. Si presuppone che siano recuperabili per il match sia Lukaku che Calhanoglu, ma il dubbio di Inzaghi resta a centrocampo. L’anno scorso Brozovic è mancato per quasi due mesi, periodo nel quale l’Inter non ha saputo più vincere. Furono vani i vari abbassamenti in regia di Barella e Calhanoglu. Quest’anno la tifoseria neroazzurra acclama a gran voce il gioiellino prelevato dall’Empoli proprio per sopperire ad una probabile mancanza del croato, Kristjan Asllani. Il giocatore albanese, con passaporto italiano, non ha ancora avuto modo di metter tanti minuti nelle gambe, ma nel caso in cui il mister decidesse di affidargli le chiavi del centrocampo, il battesimo sarebbe di fuoco, visto che oltre alla sfida di sabato con la Roma, l’Inter avrà il doppio scontro Champions col Barcelona (determinante per il passaggio del turno).

Altri dubbi di formazione sono dettati dalle condizioni di Romelu Lukaku. Il belga sembra aver quasi del tutto smaltito l’infortunio, resta da capire se il mister deciderà di lanciarlo del 1° minuto al fianco di Lautaro Martinez. L’Inter senza Lukaku ha faticato moltissimo, lo stesso Lautaro sembra perdere di efficacia senza il lavoro sporco fatto dal belga. I neroazzurri sperano di aggrapparsi a lui per uscire da questo momento buio.

Dove vedere Inter-Roma in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Roma

Inter-Roma Data: 1 ottobre

1 ottobre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona Dazn

Zona Dazn Streaming: Dazn

Inter-Roma match dell’8° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da dove potranno potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

Inter-Roma le ultimissime:

L’Inter spera di recuperare Lukaku e Calhanoglu per la sfida contro la Roma. C’è più possibilità di vedere in campo il turco in campo dal 1°, mentre il belga dovrebbe tornare sicuramente tra i convocati, ma si accomoderà in panchina. Difficile capire se Inzaghi darà fiducia ad Asllani per sostituire Brozovic oppure si abbasserà in cabina di regia uno tra Barella e Calhanoglu per far spazio a uno tra Mkhitaryan e Gagliardini mezzala. Per quanto riguarda l’attacco, dovrebbe spuntarla ancora una volta Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, con Lukaku e Correa pronti a subentrare.

In ottica giallorossa, invece, Mou può sorridere, infatti, arrivano segnali incoraggianti da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini che a quanto pare sembrano aver smaltito i rispettivi infortuni e sono quindi a disposizione del mister per la gara di sabato.

Inter-Roma Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, Barella, Asllani, Dumfris, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik. Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham. All. Josè Mourinho.