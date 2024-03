Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (10/03/2024)

Fiorentina e Roma si affronteranno domenica 10 marzo alle ore 20.45 per il match che vale la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder di Sky e sul canale TV zona DAZN

Match con vista Champions quello che andrà in scena domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina e Roma si affrontano con il chiaro obiettivo di provare a raggiungere un quarto posto che significherebbe, per la prossima stagione, coppa dalle grandi orecchie. Da monitorare anche una eventuale quinta piazza che con il nuovo format della Champions League, nel caso in cui l’Italia chiudesse tra le prime due posizioni nel ranking per club, regalerebbe un ulteriore posto.

A separare le due squadre in classifica sono cinque punti; la Roma attualmente è quinta a quota 57, i viola sono ottavi con 52 punti. Gli uomini di De Rossi, che tra poche ore saranno impegnati nell’ottavo d’andata di Europa League contro il Brighton, vantano un momento di forma straordinario. Nelle ultime cinque partite di Serie A, i giallorossi, hanno raccolto quattro successi e una sola sconfitta. I ragazzi di Italiano devono invece reagire dopo il brutto pareggio di Torino; nelle ultime cinque gare hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un bottino non eccezionale per una squadra che vuole ambire a qualcosa di più della Conference League. Come la Roma anche i toscani, tra poche ore, avranno un impegno europeo nell’ottavo di andata, contro il Maccabi Haifa, della già citata terza coppa europea.

I precedenti tra le due squadre sorridono ai giallorossi. Negli ultimi dieci scontri: sei sono le vittorie della Roma; due solamente i pareggi, di cui l’ultimo arrivato nella gara d’andata per 1 a 1; due le vittorie della Fiorentina.

Fiorentina-Roma

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta TV e live streaming

Partita: Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma Data: 10/03/2024

10/03/2024 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN)

DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN) Live streaming: DAZN

Per poter guardare la partita Fiorentina-Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l'abbonamento mensile che permette la visione dell'intero campionato di Serie A.

Fiorentina-Roma sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Fiorentina-Roma, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti DAZN.

Grazie ai canali Zona DAZN disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere DAZN direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona DAZN con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

Fiorentina-Roma dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Difficile poter fare delle previsioni accurate sugli undici che si affronteranno al Franchi; tuttavia, visti i match di questa sera, possiamo provare a supporre le scelte dei due tecnici.

Italiano dovrà fare a meno di Beltran, squalificato, Castrovilli, Christensen e Kouamé infortunati. Tra i pali il solito Terracciano, difesa a quattro con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo, la mediana sarà occupata da Mandragora e Duncan. Sulle fasce, ad agire tra il centrocampo e l’attacco, troviamo Nico Gonzalez e Ikonè con Bonaventura a supporto dell’unica punta Belotti.

I giallorossi dovranno fare a meno di Kristensen squalificato e Abraham lungodegente. Tra i pali confermatissimo il giovane Svilar. A formare la linea difensiva saranno Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. Centrocampo a tre con Paredes in regia, Pellegrini e Cristante che opereranno da mezzali. In attacco solito tridente composto da Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikonè; Belotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.