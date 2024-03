Dove vedere Brighton-Roma in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (14/03/2024)

Brighton e Roma si affronteranno giovedì 14 marzo alle ore 21.00 per il match che vale il ritorno degli ottavi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e TV8, in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now

Dopo la schiacciante vittoria per 4 a 0 nella gara di andata, gli uomini di De Rossi devono mantenere la concentrazione per centrare un passaggio del turno che sembra quasi cosa fatta. I giallorossi andranno in scena giovedì 14 marzo alle ore 21.00 al Flamer Stadium.

Il morale delle due squadre è opposto. I padroni di casa hanno ritrovato il sorriso, con la vittoria per 1 a 0 sul Nottingham, dopo un periodo decisamente buio: tre sconfitte consecutive tra Premier League, FA Cup ed Europa League. Nelle ultime dieci partite ufficiali, in tutte le competizioni, gli uomini di De Zerbi hanno raccolto quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. La Roma targata De Rossi è invece in uno stato di grazia: sette vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime dieci tra Serie A ed Europa League.

Come detto in precedenza la Roma scenderà in campo forte del risultato dell’andata, che gli consentirà di gestire senza forzare. Gli Inglesi tenteranno un’impresa unica nel suo genere e per farlo dovranno concentrarsi solo sul campo e non su sterili polemiche legate al match di giovedì scorso in cui, visto il risultato, ci sarebbe poco da lamentarsi.

L’unico precedente tra le due formazioni è la sola gara d’andata.

Dove vedere Brighton-Roma in diretta TV e live streaming

Partita: Brighton-Roma

Brighton-Roma Data: 14/03/2024

14/03/2024 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), TV8

Sky Sport Uno (canale 201), TV8 Live streaming: DAZN, Sky Go, Now

Brighton-Roma si potrà guardare in diretta TV su Sky Sport Uno e su TV8. Inoltre sarà possibile vederla in live streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Per poter guardare la partita Brighton-Roma, su DAZN, in live streaming basterà attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intera Europa League.

Brighton-Roma sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Brighton-Roma dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Brighton-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Brighton-Roma

De Zerbi che dovrebbe riconfermare quasi tutto l’undici sceso in campo all’Olimpico nel match d’andata, eccezion fatta per Estupinan al posto di Igor.

Verbruggen tra i pali, linea a quattro con Lamptey, Dunk, van Hecke e il già citato Estupinan. In mediana Gilmour e Gross con Buonanotte, Fati e Adingra ad agire dietro l’unica punta Welbec.

Roma che, in linea di massima, dovrebbe optare per la sua versione migliore. Unico assente di lusso Dybala, uscito a Firenze per infortunio.

Il solito confermatissimo Svilar in porta. Linea difensiva formata da Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola. Terzetto di centrocampo composto da Bove, Paredes e Pellegrini. In avanti Baldanzi, Lukaku ed El Shaarawy.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbec.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

