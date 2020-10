Caso Juventus-Napoli: gli azzurri si affidano all’articolo 55 per evitare la sconfitta a tavolino

Il Napoli può evitare la sconfitta a tavolino contro la Juventus affidandosi all’articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc). La difesa del club azzurro punta tutto sulla “causa di forza maggiore” che ha impedito la partenza per Torino.

E’ attesa per domani la decisione del giudice sportivo in merito alla partita Juventus-Napoli che doveva essere giocata lo scorso 4 Novembre. Il match non ebbe luogo poiché il club azzurro non si presentò a Torino a causa della ASL della Campania che bloccò la partenza della squadra ed ora il Napoli rischia il 3-0 a tavolino.

Il caso ci sta tenendo compagnia da una settimana intera e sono davvero tantissime le opinioni in merito. Il mondo sportivo preme per il rispetto delle regole con Gravina che ha sottolineato l’importanza del protocollo concordato con il CTS ed i club di A, mentre a livello politico il Napoli sta combattendo per dimostrare di avere ragione.

La difesa del Napoli si basa molto sull’articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc), con il club azzurro che spiega come non abbia potuto raggiungere Torino per “causa di forza maggiore“. La squadra era pronta per partire e si era anche allenata (ci sarebbe anche un video come prova ndr.), ma la ASL ha bloccato tutto, come mostrato nei documenti.

Su una decisione di un organo estraneo al mondo sportivo, la Lega Serie A e la FIGC non possono sindacare e per il Napoli il 3-0 a tavolino sarebbe ingiusto. Il club partenopeo chiede il rinvio della partita a data da destinarsi ed è pronto a lottare fino alla fine per avere questo diritto.

Se il giudice sportivo dovesse confermare la sconfitta a tavolino, il club azzurro farà ricorso fino al TAR per poter ottenere la ricalendarizzazione del match. La Juventus, d’altra parte, ha anch’essa la possibilità di fare ricorso nel caso in cui il giudice sportivo non desse la sconfitta a tavolino agli azzurri.

Il caso Juventus-Napoli è ben lungi dall’essere finito ed a livello internazionale l’Italia non ci sta facendo una gran bella figura.

