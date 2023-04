Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 29ª giornata 21-22-23/4/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della ventinovesima giornata di campionato.

A cinque giornate della Bundesliga, la lotta per il titolo si fa più aperta che mai. A sorpresa, infatti, il Bayern Monaco è stato battuto in rimonta per 3-1 col Magonza. Periodo davvero difficile per i bavaresi che, dopo essere usciti sia dalla Coppa di Germania che dalla Champions, rischiano di perdere anche il campionato.

Il Borussia Dortmund è a -2 ed è di scena nel match delicato in casa contro l’Eintracht di Francoforte. I Gialloneri hanno un’occasione importantissima e decidono di sfruttarla subito: già tre reti nel primo tempo con le Aquile che vengono completamente annichilite con un 4-0 finale. Il Borussia si prende il primo posto in classifica dopo un dominio assoluto da parte del Bayern.

Successo importante per il Werder Brema che vince in casa dell’Hertha Berlino per 4-2 e vede sempre più la salvezza ormai vicina, dopo il filotto di sconfitte e pareggi. Periodo di grande forma anche per il Wolfsburg che ne rifila cinque al Bochum che è in una situazione molto preoccupata: a solo +2 dalla zona rossa, approfittando del pari dello Stoccarda contro l’Augusta.

Intravede la permanenza in Bundesliga anche il Colonia con il successo esterno in casa dell’Hoffenheim. Un momento davvero molto positivo per i Caproni che in questo mese di aprile hanno collezionato solamente risultati utili. Vince e convince il Friburgo contro lo Schalke 04. Il Bayer Leverkusen acciuffa i tre punti e si prende il sesto posto contro il Lipsia che rimane anche in 10 per l’espulsione di Szoboszlai.

Nel posticipo, l’Union Berlino corsaro a Mönchengladbach e vince di misura contro il Borussia. Becker segna il gol della vittoria e porta i capitolini al terzo posto, allungando sulle altre rivali. I capitolini sognano la prima storica qualificazione in Champions League.

Bundeslgia, risultati della ventinovesima giornata

Venerdì 21 aprile

Augusta-Stoccarda 1-1 8’Beljo (A), 78′ Endo

Sabato 22 aprile

Magonza-Bayern Monaco 3-1 29′ Mane (B), 65′ Ajorque (M), 73′ Barreiro (M), 79′ Martin (M)

Hertha Berlino-Werder Brema 2-4 6′, 27′, 51′ Ducksch (W), 63′ Weiser (W), 68′ Ngankam (H), 79′ Lukebakio (H)

Bochum-Wolfsburg 1-5 10′, 56′ Svanberg (W), 21′ Kaminski (W), 33′ Wimmer (W), 69′ Borschinski (B), 77′ Waldschmidt (W)

Hoffenheim-Colonia 1-3 18′ Kainz (C), 39′ Selke (C), 90+2′ Thielmann (C), 90+4′ Dolberg (H)

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 4-0 19′ Bellingham, 24′ , 66′ Malen, 41′ Hummels

Domenica 23 aprile

Friburgo-Schalke 4-0 7′, 35′ Gregoritsch, 52′ Holer, 82′ Ginter

Bayer Leverkusen-Lipsia 2-0 40′ Hlozek, 86′ Amiri

Borussia Mönchengladbach- Union Berlino 0-1 60′ Becker

Bundesliga, classifica finale

1. Borussia Dortmund 60

2. Bayern Monaco 59

3. Union Berlino 55

4. Friburgo 53

5. Lipsia 51

6. Bayer Leverkusen 47

7. Magonza 45

8. Wolfsburg 43

9. Eintracht Francoforte 42

10. Borussia Mönchengladbach 36

11. Colonia 35

12. Werder Brema 35

13. Augusta 30

14. Hoffenheim 29

15. Bochum 27

16. Stoccarda 25

17. Schalke 24

18. Hertha Berlino 22