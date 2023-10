Borussia Dortmund-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Partita che pesa”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League, del “suo” Milan, contro il Borussia Dortmund allenato da Edin Terzic’.

Pioli ha voluto far ascoltare i cori del Borussia Dortmund, oggi durante l’allenamento dei rossoneri, per far abituare i calciatori rossoneri all’atmosfera che troveranno domani sera allo stadio.

Sulla partita di domani, si esprime così il tecnico del Milan: “E’ una partita importante che pesa, ma poi ci saranno altre 4 partite. Dopo non aver vinto la prima partita, domani sarà una partita importante. Loro in Champions non perdono in casa da novembre 2021”.

Pioli spiega che in base alla partita deciderà se utilizzare Musah davanti la difesa, oppure utilizzerà Reijnders. Anche se l’allenatore del Milan non esclude nemmeno Adli titolare. Un centrocampista, dalla panchina, entrerà sicuramente.

L’ex tecnico di Lazio e Inter descrive gli avversari di domani sera: “Loro giocano un calcio offensivo. Giocano sempre con 5 giocatori offensivi. Possono concedere qualcosa, ma dipenderà da noi. Bisognerà essere compatti e intelligenti, oltre a fare le scelte giuste. Dovremo stare attenti, loro hanno giocatori veloci. Non dobbiamo sbagliare dal punto di vista tecnico “.

Theo Hernandez dovrà mantenere la giusta posizione nelle fasi di possesso, da parte del Milan. Dovrà riuscire a sfruttare molto bene gli spazi. E’ molto importante.

Servirà una grande prestazione da parte del Milan. L’avversario è di prestigio ed è abituato a giocare ad alto livello e a disputare partite come questa.

Calciatori come Pulisic, grazie alla sua grande esperienza, possono dare una mano, ma tutti dovranno fare del loro meglio.