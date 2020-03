Palestra da casa – guida all’acquisto

In vista di questo periodo in cui si è costretti a stare a casa, si può cogliere l’occasione di fare allenamento anche se si ha poco spazio in casa grazie ad alcuni attrezzi in grado di rassodare le gambe in modo semplice e veloce.

I migliori attrezza per fare palestra da casa

In questo articolo vi mostreremo qui sono gli strumenti utili per rassodare le proprie gambe senza troppi sforzi e con un allenamento costante che potrete fare comodamente a casa. Per poter selezionare gli attrezzi utili da poter sfruttare per il vostro allenamento, abbiamo tenuto conto di alcune variabili quali:

Brand: acquistare da un brand leader nel settore significa avere buona sicurezza sia nella post vendita (in caso di problematiche sull’attrezzo) sia nel suo utilizzo.

Dimensioni: Sicuramente le dimensioni dell’attrezzo ginnico possono condizionare il vostro acquisto specialmente in questo ultimo periodo in cui dovrete stare a casa. Avere un buon attrezzo che magari si chiude può aiutarvi a non perdere il ritmo dell’allenamento e a continuarlo in modo costante.

Qualità / Prezzo: La qualità solitamente è commisurata al suo costo, ma esistono ottime promozioni in grado di poter sfruttare questo binomio avendo un prodotto top di gamma a prezzo adeguato.

Tipologia di allenamento: Gli attrezzi ginnici, si differenziano per tipologia di allenamento e solitamente mirano a potenziare coscee, glutei o pettorali. Tuttavia esistono alcuni che possono essere utilizzati su più fronti dando anche risultati ottimali.

I migliori attrezzi per l’allenamento

E’ importante, quando si acquista un attrezzo, di sapere su cosa si vuole lavorare. Potete tonificare sui vostri addominali o sul rassodare glutei e coscee o fare attività fisica per esercitare e potenziare la vostra massa muscolare. E considerato il periodo in cui si sta a casa, attrezzare una vera e propria palestra può essere complicato anche per via dello spazio. Qui vi mostreremo quali sono i migliori attrezzi disponibili su Amazon che non richiedono tanto spazio per l’uso o che comunque possono essere chiusi e riposti dopo l’uso.

Ellittica

Questo attrezzo , come la pedana vibrante, vi permetterà di allenare tutto il corpo con ottimi risultati e potrete regolarlo e impostarlo sia in modalità camminata che corsa. E’ sicuramente grande ma può essere ripiegato e riposto dopo l’uso senza occuparvi troppo spazio a casa. Se siete abituati alla vostra corsa giornaliera, questo è l’attrezzo che fa per voi. Uno dei migliori modelli è sicuramente Diadora Galaxy Cross che vi consentirà di avere un buon prodotto ad un prezzo ragionevole. E’ provvisto di volano magnetico con trasmissione a cigna e potrete selezionare fino ad 8 livelli di intensità in base alle vostre esigenze. Entrambi i pedoli sono antiscivolo grazie anche alla barra laterale che vi consentirà di fare l’allenamento in modo sicuro. Supporta un carico massimo di 120 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Diadora | Resistenza: Magnetica | Funzioni display: Tempo, distanza percorsa, velocità, Calorie bruciate, Frequenza cardiaca, Scan, Odometro | Trasmissione: a cinghia | Programmi preimpostati: 8 | Dimensioni: 122 x 55 x 166 cm | Peso supportato: 120 kg | Peso articolo: 38 Kg

Diadora Ellittica Galaxy Cross Resistenza magnetica

Regolazione dello sforzo manuale 8 livelli

Computer con schermo lcd

Funzioni tempo, distanza, calorie, velocità e battito cardiaco

Rilevazione cardiaca palmare

Tapis Roulant

Il Tapis Roulant, anche se di medie dimensioni, è un ottimo attrezzo che può essere riposto dopo l’utilizzo e vi permetterà di seguire un allenamento completo. Potrete, con il Tapis Roulant, camminare o correre e allenarvi in modo costante come se foste fuori casa. Esistono numerosi modelli su Amazon da scegliere ma noi abbiamo selezionato uno dei migliori con rapporto qualità/prezzo e sono delle dimensioni adeguate per non occupare spazio. E’ molto particolare questo attrezzo perché, a differenza di altri modelli simili, non è provvisto del classico manubrio ma è semplicemente un tappeto che può essere messo sotto il letto o richiuso in modo ottimale.

Il modello di cui parliamo è il Brownrolly Walking Pad A1 disponibile su Amazon a soli €519,00. E’ provvisto di telecomando per gestirlo in remoto ed è bluetooth collegabile con il vostro smartphone per tenere sotto controllo l’allenamento. Potrete gestire la velocità, controllare la perdita di calorie e scegliere la modalità di allenamento. La particolarità di questo tapis Roulant è il suo essere pieghevole, occupando la metà dello spazio rispetto agli altri modelli.

Specifiche tecniche

Brand: Brownrolly | Modello: Walking Pad A1 | Funzionalità: Bluetooth e App per il controllo dell’allenamento | Superficie tappeto: 1200 mm x 415mm | Dimensioni: 1432 mm x 547 x 129 mm | Dimensioni piegate: 822 mm x 547 mm x 129 mm | Peso: 31 Kg | Velocità minima: 0,5 Km/h | Velocità massima: 6.0 Km / h | Materiale: Lega di alluminio |

Brownrolly Walking Pad A1 Tapis roulant Pieghevole Intelligente con Telecomando, Senza Rumore e Attrezzature per Il Fitness Confortevole, Due modalità di Funzionamento ★ Protezione multipla di sicurezza e dati di camminata visualizzati: con le funzioni di blocco bambini, protezione da sovraccarico, standby automatico e limite di velocità per principianti, puoi essere certo di utilizzare questo WalkingPad. Collegandosi con l'APP WalkingPad o attraverso la luce a LED sul cruscotto, è possibile visualizzare i dati per ogni camminata, quantificare e sollecitare l'attività fisica.

★ Installazione gratuita e due modalità di funzionamento: Plus and Play. La modalità M (Manuel) è gestita dal telecomando su On / Off, Sarte / Stop, Acceleration / Deceleration. Una modalità (Auto) è gestita dal passo dell'utente su Sarte / Stop, Acceleration / Deceleration

★ Controllo della velocità di induzione del passo: dal sensore di pressione ad alta precisione nel tapis roulant a piedi, puoi controllare il WalkingPad a velocità alta, media o lenta, attraverso il passo sulla zona anteriore (accelerazione), zona centrale (velocità uniforme) o coda (decelerazione ) zona.

★ Esperienza di fitness senza rumore e confortevole: con il nastro antiscivolo resistente all'usura e la struttura multistrato di riduzione del rumore, puoi camminare o saltare comodamente a casa o in ufficio, senza disturbare il lavoro, l'intrattenimento o il riposo delle famiglie, dei vicini , colleghi o anche te stesso.

★ Design pieghevole: il WalkPad può essere piegato e i due rulli nella parte inferiore possono spostarsi agevolmente all'interno o all'esterno dello spazio limitato sotto il tavolo / divano / letto, risparmiando spazio nella stanza.

La Cyclette

Un altro attrezzo che può esservi utile in questo periodo, è la cyclette. Solitamente una tra gli attrezzi più gettonati per la praticità di utilizzo e per la possibilità di allenare contemporaneamente tutto il corpo grazie al movimento sostenuto. Potrete scegliere vari modelli in base alla vostra esigenza, ma noi abbiamo scelto uno dei modelli che richiedono meno spazio possibile, ma mantengono la qualità del vostro allenamento: Ultrasport F-Bike. Questo modello è uno dei più gettonati su Amazon proprio per il suo costo economico. Realizzata in fibra di carbonio, molto leggera e richiudibile dopo l’ultilizzo. Presenta 8 livelli di resistenza ed equipaggiata da un Display LCD su cui potrete controllare la durata dell’allenamento, delle calorie persone, della velocità, della distanza percorsa e le pulsazioni cardiache. Supporta un carico massimo di 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Ultrasport | Modello: F-bike | Peso Massimo supportato: 100 Kg | Funzionalità aggiuntive: Tempo di allenamento, Distanza percorsa, Frequenza cardiaca, Velocità di pedalata, Calorie bruciate | Display LCD: Presente | Livelli di resistenza regolabili: 8 | Dimensioni: 118 x 39 x 21 cm | Peso: 17,5 Kg |

Ultrasport F-Bike, Cyclette da Allenamento, Home Trainer, Bici da Fitness Pieghevole con Computer di Allenamento e Sensori delle Pulsazioni, Argento Home Trainer a bicicletta pieghevole, home trainer, cyclette con 8 livelli di resistenza, montaggio e smontaggio facili e veloci; l'originale sviluppata da Ultrasport

Indoor cycling con l'attrezzo fitness e cardio per rafforzare il sistema cardiovascolare

Robusta cyclette per allenamento della resistenza e sviluppo muscolare efficace con l'aiuto di 8 livelli di resistenza

Fitness computer con display LCD, funzioni: Durata / scan / calorie / velocità / distanza / pulsazioni

Efficace allenamento muscolare e di resistenza; peso max utente fino a ca. 100kg

Pedana Vibrante

Questa pedana vibrante è uno degli strumenti più gettonati per uso domestico perché vi permette di lavorare su più fronti. E’ compatto ed è utile per attivare la circolazione sanguigna grazie alla contrazione dei muscoli durante l’utilizzo dell’attrezzo. Può essere utilizzata per gambe, braccia e schiena ma rassoda anche i glutei grazie ai programmi di cui è dotata. Grazie a questo attrezzo potrete migliorare la circolazione, accelerare il metabolismo, migliorare il tono della pelle che diventerà più elastica, butterà fuori le tossine dal vostro corpo, migliorerà la parte della cellulite e potrà aiutarvi dopo un infortunio aumentando la densità minerale ossea.

E’ provvista di corde elastiche per poter allenare tutto il corpo contemporaneamente e potrete scegliere 5 programmi preimpostati utilizzando anche il telecomando per gestirlo in remoto.

Questa pedana 3D, a differenza di molti altri modelli, è provvista di oscillazione sia orizzontale che verticale ed è equipaggiata da doppio motore da 500 watt ciascuno. Potrete scegliere 3 tipologie di vibrazione e fino a 180 livelli di velocità e utilizzarla mentre ascoltate la vostra musica preferita grazie alla connettività bluetooth e gli altoparlanti incorporati. Inoltre nella confezione potrete trovare un manuale con tantissimi esercizi da fare.

Specifiche Tecniche

Brand: Bluefin Fitness | Modello: 3D | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante, Sussultoria e Combinata | Accessori: Telecomando, Bluetooth, Corde Elastiche, Scheda Workout | Programmi: 5 Preimpostati | Peso massimo supportato: 150 Kg| Potenza: 2 x 500 Watt | Dimensioni:84 x 51 x 21 cm | Peso: 20,2 Kg

Bluefin Fitness Pedana Vibrante 3D con Doppio Motore | Oscillazione, Vibrazione + Movimento 3D | Ampia Superficie Antiscivolo | Altoparlanti Bluetooth | Progettata nello UK (Nero) COMBATTI IL GRASSO E SCONFIGGI LE CURVE INDESIDERATE GRAZIE AL DESIGN CON IL DOPPIO DELLA POTENZA MOTRICE - Una vibrazione 3D così intensa può essere prodotta solamente grazie ai due motori indipendenti interni. I due motori silenziosi del vibro Bluefin lavorano in contemporanea per garantirvi una sessione di allenamento COMPLETA!

INNAMORATI DEL TUO CORPO & DEI TUOI ESERCIZI - Pedana basculante con vasta superficie anti scivolo per esercizi efficaci e divertenti! La migliore esperienza di fitness vibratorio della tua vita!

PACCHETTO COMPLETO - Altoparlanti bluetooth, Guida alla Dieta & Guida Nutrizionale, IN AGGIUNTA alla pedana basculate vibrante riceverete delle bande elastiche per esercizi e un telecomando ergonomico.

UN ATTREZZO CHE NON LASCERETE AD IMPOLVERARE! - La pedana vibrante oscillante vi permette di scegliere tra una vasta scelta di opzioni! 180 livelli + 5 Modalità differenti non vi faranno mai annoiare!

Pedana per addominali

Se volete allenare i vostri addominali, potrete farlo comodamente da casa senza la necessità di andare in palestra. Come? Acquistando un attrezzo predisposto per poter tonificare i vostri addominali. Tramite questo attrezzo potrete appiattire la pancia, ridurre il punto vita e scolpire il vostre addome in modo semplice e costante. Il modello che abbiamo scelto è quello della Sport Plus, leader nel settore, e disponibile al di sotto dei 100€. E’ in colore blu, ultraleggero e presenta 4 livelli di resistenza per adeguarsi alle vostre esigenze. Potrete monitorare tramite il Display LCD, il tempo di allenamento, il numero di ripetizioni e le calorie perse. Supporta un peso massimo di 100 Kg. All’interno troverete anche un manuale in cui sono riportati tutti gli allenamenti che potrete fare.

Specifiche tecniche

Brand: Sportplus | Modello: AB Trainer | Livelli di resistenza: 4 | Display LCD: presente | Monitoraggio: tempo di allenamento, numero di ripetizioni, consumo calorico | Peso supportato: 100 Kg | Dimensioni: 102cm x 51 cm x 90cm | Peso: 9,07 g | Materiale: Acciaio

SportPlus Attrezzo per Addominali • Panca per Addominali Pieghevole per Casa • Computer di Allenamento • Vari Livelli di Difficoltà • Allenamento Mirato della Muscolatura Addominale • Peso Utente fino a 100 kg - Sicurezza Testata AB TRAINER: con l'addominal trainer si allenano i muscoli addominali e i glutei. Grazie ai 4 livelli di difficoltà, questo attrezzo è ideale per ogni livello di allenamento

LIVELLI DI ALLENAMENTO: attrezzo ha 4 livelli di difficoltà. Se si aumenta l'angolazione la resistenza diminuisce. Così chiunque può adattare l'allenamento alle proprie esigenze e allenare in modo specifico gli addominali

COMPUTER D'ALLENAMENTO: il computer con display LCD informa sul tempo di allenamento, il numero di ripetizioni e il consumo calorico approssimativo. In questo modo è possibile seguire i progressi del training

DETTAGLI: Colore: blu / Dimensioni ca. 102x51x90cm (LxLxP) / Montaggio facile e veloce / Pieghevole e salvaspazio per uso domestico / Peso utente fino a 100kg / 4 livelli di difficoltà

SICUREZZA: La sicurezza del trainer addominale è testata secondo la norma EN ISO 20957-3

Stepper

Anche lo Stepper è un ottimo strumento per esercitarsi in casa ed esistono diversi modelli anche piccoli che vi consentiranno di fare allenamento costante senza occupare troppo spazio. E’ un ottimo strumento in grado di rassodare glutei e coscee e lavorare indirettamente anche sugli addominali. Inoltre acquistando i modelli compresi di fascia, potrete allenare e tonificare anche le braccia rendendo l’attrezzo ideale per lavorare su tutto il corpo. Per questo tipo di attrezzo abbiamo scelto uno dei modelli più economici ma comunque validi e dotate di fasce elastiche per l’allenamento anche della parte superiore del corpo. E’ realizzato in metallo con pedali antiscivolo e ammortizzatori molto silenziosi. Sulla base è provvisto anche un display da cui potrete monitorare il vostro esercizio e precisamente controllare il tempo di allenamento e le calorie consumate. Supporta un carico di peso massimo di 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: BCY | Modello: Stepper 2 in 1 | Dimensioni: 30,5 x 33 x 11,1 cm | Peso: 7 Kg | Peso supportato: 100 Kg

BCY Stepper con Fasce di Allenamento 2in1 con Elastici Ottimo per Utilizzo A Casa E con Display Multifunzione Regolabile Apparecchio di allenamento stabile con struttura robusta in metallo e ammortizzatori silenziosi di alta qualità, con bande elastiche per l'allenamento supplementare del braccio e della zona della spalla

Il grado di resistenza può essere regolato individualmente in base allo stato di forma dell'utente; In questo modo, questa macchina step è anche un dispositivo di allenamento appropriato per anziani e principianti

Dispositivo di allenamento ottimale per un allenamento completo: agisce su addominali, gambe, cosce e su tutta la parte inferiore del corpo

Richiede solo poco spazio, puoi metterlo in qualsiasi punto della tua casa ed esercitarti in qualsiasi momento comodamente.

Possiede un misuratore elettronico, in grado di tracciare e registrare automaticamente il tempo di allenamento, il conteggio e le calorie e conoscerai i tuoi progressi in qualsiasi momento.

Pesi per braccia e pettorali

Se state pensando di voler mantenere la vostra forma fisica e tonificare braccia e pettorali, potrebbe fare al caso vostro l’acquisto di pesi, manubri o i Kettlebel. Ognuno di questi attrezzi può essere utile per fare aerobica e bodybuilding, sviluppare la propriocezione e mantenere una stabilizzazione articolare. Abbiamo scelto il modello della SportStech, l’AH300 perché componibile e potrete usarlo o come singolo peso o direttamente con manubrio per un allenamento più mirato. Questo attrezzo funge sia da vero e proprio peso sia da bilanciere che potrete ampliare, a livello di peso, in base alle vostre esigenze. I pesi sono da 2,5 kg ognuno potenziabile fino ad un massimo di 30 Kg. Ha un’asta lunga 35 cm e ogni disco ha un diametro di 30 millimetri realizzato in acciaio con rivestimento in gomma rimovibile. Disponibili pezzi aggiuntivi per potenziarlo.

Specifiche tecniche

Brand: Sportstech | Modello: AH300 | Materiale: Ferro e rivestimento gommato rimovibile | Colore: Rosso: | Dimensione Asta: 35 cm di lunghezza | Diametro dischi: 30 mm | Peso massimo: 30 Kg | Area di presa: 12 cm ciascuno | Portadischi: 10,5 cm ciascuno

Sportstech AH300 2in1 Set Innovativo di manubri Pesi Regolabili con Copertura in Silicone. Manubri e bilanciere Palestra - Alta qualità in ghisa 20kg / 30kg Allenamento di Forza pesistica per casa 2IN1: Il manubrio AH300 combina due funzioni in un unico prodotto - Trasforma i manubri in modo facile e veloce in un bilanciere! La soluzione salvaspazio per un efficace allenamento della forza a casa!

SICUREZZA: I nostri manubri con manici antiscivolo offrono un supporto ottimale. I dischi di peso possono essere fissati saldamente ai manubri con serrature a stella La copertura in silicone rimovibile protegge i manubri e il pavimento.

ALTA QUALITÀ: Il set comprende diuschi di alta qualità da 2,5 kg e 1,25 kg di ferro. Le barre dei manubri hanno un diametro di 30 mm e sono quindi conformi alle norme.

CLEVER TRAINING: È possibile scegliere tra un set da 20 kg e 30 kg. Sia che si tratti di esercizi per il corpo intero o specifici - sperimenta la scelta illimitata di esercizi resa possibile dall'AH300. Perfetto per esercizi con la panca.

DETTAGLI: Dimensioni: lunghezza 35 cm, portadischi: ognuno 10,5 cm, diametro: 30 mm (norma standard), superficie di presa: ogni 12 cm. Così i muscoli possono essere costruiti senza limiti.

Elastici da pilates

Se siete soliti fare pilates, non dovrete rinunciarci ora che siete in casa ma potrete utilizzare gli elastici disponibili su Amazon per continuare a fare allenamento. Tramite questo tipo di sport, potrete lavorare sulla postura e renderla corretta, acquistare tono muscolare e rassodare le zone come addome, glutei, cosce. Gli elastici vi permetteranno di tonificare e rassodare la parte bassa del vostro corpo e possono essere utilizzate in modo differente a seconda della resistenza. Solitamente i kit, come quello che vi presentiamo, si differenziano per colore in base alla resistenza ma avrete tutte le informazioni direttamente nel manuale contenuto nella confezione. Queste fasce elastiche sono suddivise per tre tipi di colore, giallo (0,45 mm), rosso (0,55 mm) e viola (0,65 mm) e possono essere utilizzate sia per esercizi di tipo amatoriale che professionale. Sono realizzate in lattice di alta qualità e possono aiutarti per attività ginniche come lo yoga, il pilates, fisioterapia e veri e propri allenamenti per la perdita di peso.

Specifiche tecniche

Brand: Beau-Pro | Modello: Elastici fitness | Peso complessivo: 558 grammi | Resistenze: Giallo (150 cm * 15 cm * 0,45 mm / 60 pollici * 6 pollici * 0,018 pollici 8-10 kg / 17-22 libbre ), Rossa: 180 cm * 15 cm * 0,55 mm / 70 pollici * 6 pollici * 0,0217 pollici 10-12 kg / 23-27 libbre, Viola: 200 cm * 15 cm * 0,65 mm / 78 pollici * 6 pollici * 0,026 pollici 12-15 / 27-35 libbre |

Elastici Fitness (Set di 3), Bande Elastiche Fitness con 3 Livelli di Resistenza, Fasce Elastiche fitness Ideale per Pilates, yoga, Riabilitazione, Allenamento di Forza e Flessibilità, Stretching 💪Set di Elastici Fitness: un set di Elastici Fitness contiene 3 fasce elastiche di diversi livelli: giallo (0,45 mm / 17-22 libbre), rosso (0,55 mm / 23-27 lb) e viola (0,65 mm / 27-35lb), che tu sia un principiante, un professionista, un maschio o una femmina, puoi facilmente regolare il tuo allenamento in base alla tua forza e flessibilità muscolare.

Materiale in lattice naturale al 100%: le nostre Bande Elastiche fitness si esercitano in lattice naturale di alta qualità, con elevata elasticità, morbidezza, nessun odore e amichevole all pelle. La fascia elastica esercizi può essere estesi fino a 3 volte della sua lunghezza normale e il materiale è resistente allo strappo e non si deformerà anche se dopo ripetuti usati. Dopo l'uso, puoi anche semplicemente pulirlo con acqua e le fasce elastiche fitness non si attaccanno insieme dopo la pulizi

💪Multifunzioni: Il Resistance Band set adatta a vari programmi di allenamento, come perdita di peso, recupero postpartum, fisioterapia, yoga, pilates, ecc. È possibile utilizzare le fasce elastiche fitness per eseguire allenamenti di forza o flessibilità su varie parti del corpo: gambe, fianchi, vita, busto, schiena, spalle, braccia, ecc. Elastici fitness lunghi ti aiuteranno a modellare la curva del corpo perfetta.

💪Ampia Applicazione: Il Set di Resistance Band non è adatto solo per giovani atleti professionisti, ma è anche utile per gli anziani. Che si tratti dell'esercizio di riscaldamento per gli atleti prima dello sport, degli esercizi di scheletro per gli anziani o degli esercizi di bodybuilding per i giovani, Fasce Elastiche fitness sono le equipaggiamente sportive indispensabili.

💪Leggero e Portatile: Una borsa di trasporto e un libretto di istruzione sono composti nel pacchetto. Puoi allenarti sempre e ovunque. Ideale per l'allenamento a casa, in ufficio, in palestra, all'aperto o anche in viaggio. Inoltre, le istruzioni possono aiutare i principianti ad apprendere varie azioni di allenamento.

