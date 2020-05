Migliori elettrostimolatori – guida all’acquisto

Oggi giorno, in un centro estetico o semplicemente accendendo la TV, si avrà modo di vedere in funzione un elettrostimolatore. Questo dispositivo è utile sia per rilassarsi dopo un duro allenamento o semplicemente per tonificare il proprio corpo sostituendosi ad un massaggio. In questa guida vi presenteremo quali sono i migliori modelli disponibili su Amazon suddividendoli in base al prezzo e alle funzionalità.

Elettrostimolatori – quali acquistare

Se avete pensato di voler acquistare un elettrostimolatore sicuramente saprete quali sono le funzionalità del dispositivo e quali potenzialità ha sul vostro corpo. L’elettrostimolatore è un dispositivo elettrico in grado di inviare impulsi elettrici al vostro corpo facendo in modo di produrre la contrazione dei muscoli. Utilissimo per ripristinare la forza muscolare e al tempo stesso rilassarsi, magari a seguito di un duro allenamento in palestra. Un elettrostimolatore è composto da un corpo elettronico e a cui sono collegati degli elettrodi e si trovano modelli cablati o anche senza fili.

La stimolazione muscolare aiuta anche in fase di riabilitazione perché l’impulso contrae il muscolo e successivamente lo rilassa. Se state pensando di acquistare un elettrostimolatore, potreste essere indecisi su quale modello scegliere. Su Amazon esistono numerosi modelli che differiscono oltre che per il prezzo anche per le funzionalità. Per poter fare una distinzione tra i vari modelli abbiano tenuto conto di alcuni fattori quali:

Dimagrimento : Poi c’è chi acquista un elettrostimolatore per dimagrire o migliorare il proprio corpo. Questi dispositivi sono in grado anche di perdere peso grazie alla contrazione muscolare.

: Poi c’è chi acquista un elettrostimolatore per dimagrire o migliorare il proprio corpo. Questi dispositivi sono in grado anche di perdere peso grazie alla contrazione muscolare. Post sport : Gli elettrostimolatori sono in grado di rilassare il corpo dopo un’intensa attività sportiva. Infatti sono dotati di programmi pre-impostati in grado di migliorare la fibra muscolare a seguito di attività fisica.

: Gli elettrostimolatori sono in grado di rilassare il corpo dopo un’intensa attività sportiva. Infatti sono dotati di programmi pre-impostati in grado di migliorare la fibra muscolare a seguito di attività fisica. Fitness : Esistono elettrostimolatori in grado di poter migliorare la tonicità del proprio corpo andando a rassodarlo. Per questo esistono programmi pre-impostati in grado di andare a tonificare il corpo tramite impulsi elettrici.

: Esistono elettrostimolatori in grado di poter migliorare la tonicità del proprio corpo andando a rassodarlo. Per questo esistono programmi pre-impostati in grado di andare a tonificare il corpo tramite impulsi elettrici. Riabilitazione: L’elettrostimolatore non è solo un dispositivo che permette di dimagrire o tonificare, ma è utile anche in fase di riabilitazione dopo un’infortunio. Vengono spesso utilizzati da studi fisioterapici proprio per aiutare il paziente a recuperare la consistenza muscolare.

I migliori elettrostimolatori – quale acquistare

All’interno di questa guida trovate i migliori elettrostimolatori disponibili su Amazon tenendo conto del marchio e del budget. Tra i modelli disponibili potrete trovare elettrostimatori adatti ad ogni esigenza e possono essere suddivisi per :

Elettrostimolatori a due canali : consentono di stimolare 2 gruppi muscolari contemporaneamente

: consentono di stimolare 2 gruppi muscolari contemporaneamente Elettrostimolatori a quattro canali: consentono di stimolare 4 gruppi muscolari contemporaneamente. Sono i più utili e anche più costosi perché è possibile utilizzarlo su diverse parti del corpo nello stesso momento.

Tesmed MAX 830

Tesmed può essere considerata come uno dei brand più famosi e conosciuti sia dagli sportivi che in TV. Questo modello è professionale e adatto a chi pratica castamente sport e chi vuole tonificare il proprio corpo in modo efficace. E’ dotato di numerosi programmi pre-impostati ed è in grado di garantire risultati solo dopo 10 sedute. Questo elettrostimolatore è predisposto a 4 canali il che permette di poter stimolare 4 parti del corpo nello stesso momento.

Per quanto riguarda il design è compatto e moderno, i materiali sono ottimi e le funzionalità eccellenti. Tramite questo modello potrete scegliere tra 220 trattamenti proposti e ridurre gli inestetismi della cellulite in modo veloce. Potrete rassodare il corpo, praticare un massaggio dopo un’intensa attività fisica e utilizzare i 35 trattamenti proposti con stimolazioni sequenziali per migliorare la circolazione. Insomma è un dispositivo completo per ogni esigenza.

E’ dotato di 99 programmi pre-impostati, 20 personalizzabili e ben 20 elettrodi.

Specifiche tecniche:

Brand: Tesmed | Modello: 830 Max | Elettrodi: 20 | Canali: 4 | Applicazioni: 2000 | Programmi pre-impostati: 20 | Trattamenti pre-impostati: 35 | Peso: 780 grammi | Dimensioni: 12,8 x 5,8 x 1,8 cm | Livelli intensità: 99 | Tipologia trattamenti: 220

Sanitas 66130 – modello economico

Sanitas è un’azienda tedesca che opera nel settore da quasi vent’anni. Oltre a puntare a prodotti per la salute cerca di migliorarsi con tecnologia all’avanguardia unito ad un design curato e dettagliato. Il 66130 è un elettrostimolatore portatile con un design moderno e predisposto per stimolare contemporaneamente 2 parti del corpo ed è progettato per migliorare la tonicità, alleviare il dolore e rilassare al tempo stesso grazie ad una serie di programmi pre-impostati in grado di poter agire su vari settori a seconda dell’esigenza.

E’ dotato di ben 44 programmi pre-impostati e 6 personalizzabili a 2 canali con 4 elettrodi.

Specifiche tecniche

Brand: Sanitas | Modello: 66130 | Canali: 2 | Elettrodi: 4 | Peso: 358 grammi | Programmi per TENS, EMS: 44 | Programmi massaggio: 6 | Funzionalità aggiuntive: Timer regolabile 5-100 minuti, spegnimento automatico

Offerta Sanitas 66130 Elettrostimolatore Ems/tens Digitale Sanitas

3in1: stimolazione muscolare, terapia del dolore e massaggi

Dispositivo per elettroterapia TENS / EMS - 2 canali con 4 elettrodi

44 programmi - 6 programmi personalizzabili - Timer 5-100 min

Fonte di energia: 3x 1.5V Micro batterie AAA (incl.)

H-Fit Elettrostimolatore

Seppur economico, questo elettrostimolatore è ricco di componenti per poter allenare e rassodare diverse parti del corpo conteporaneamente. All’interno della confezione potrete trovare:

Dispositivo elettronico per il fitness addominale

1 Cavo di ricarica USB

14 pezzi in gel per poterli cambiare

2 fasce per l’allenamento delle braccia

Questo elettrostimolatore è dotato di 6 programmi personalizzati con 9 gradi di resistenza. Può essere usato in modo semplice facendo aderire le varie fasce al proprio corpo. E’ una vera e propria ginnastica passiva in grado di riprodurre l’allenamento di una corsa, infatti 20 minuti di trattamento corrispondono a un’ora di nuovo o 60 minuti di allenamento in calette. Può essere utilizzato anche semplicemente per rassodare e migliorare lo sforzo muscolare. Non è adatto per trattamenti di post riabilitazione.

Specifiche tecniche:

Brand: H-fit | Modello: EMS Elettro Muscolare | Elettrodi: 3 | Canali: 3 | Programmi pre-impostati: 6 | Peso: 200 grammi

Elettrostimolazione XiaoHe X-H

Uno degli elettrostimolatori più acquistati su Amazon per quanto riguarda la combinazione qualità prezzo è il modello della XiaoHE. Con meno di 100 € potrete avere a disposizione questo Elettrostimolatore composto da vari pezzi da utilizzare e differente dai modelli standard. Infatti funziona senza cavi, e potrete far aderire le varie parti in punti diversi del corpo. Per utilizzarlo potrete usare il telecomando che va ricaricato tramite cavetto USB in dotazione. Non è provvisto di tanti programmi ma solo 6 pre-impostati che vi permetteranno di scegliere il tipo di trattamento con la sola facoltà di aumentarne o diminuirne l’intensità grazie ai 10 livelli disponibili.

Le parti che aderiscono alla pelle sono in gel e possono essere sciacquati in modo da garantirne l’utilizzo per lungo tempo. Tramite i programmi potrete rassodare il vostro corpo e ridurre la massa grassa in modo semplice e veloce.

Non è consigliato se volete utilizzarlo come strumento per una post riabilitazione.

Il pacchetto include:

1 Fascia muscolare addominale

2 Fasce muscolari per le braccia

1 Telecomando (non inclusa la batteria)

1 Caricatore USB

1 Manuale

Specifiche tecniche:

Brand: XiaoHe | Modello: X- H | Elettrodi: 3 | Canali: 3 | Programmi pre-impostati: 6 | Livelli intensità: 10 | Peso: 150 grammi

Compex Elettrostimolatore Fit 3.0

Il compex è uno dei dispositivi EMS migliori ed è uno dei più acquistati da chi pratica sport in modo costante. Permette grazie alla tecnologia Mi-scan di eseguire un programma predefinito per il vostro corpo utilizzando la scansione del muscolo per un adattamento personalizzato.

E’ equipaggiato di 20 programmi per la riabilitazione muscolare, per il massaggio e per tonificare il vostro corpo. E’ un elettrostimolatore a 4 canali con 2 confezioni di elettrodi 5×5. Provvisto di cavi.

Contenuto nella confezione:

Elettrostimolatore

Set di 4 Cavi a scatto

Cavo MI-Sensor

Caricabatterie

Elettrodi 2 Snap 5×10 cm

Elettrodi 2 Nap 5×5 cm

Manuale di istruzioni

Specifiche tecniche:

Brand: Compex | Modello: Fit 3.0 | Elettrodi: 2 sacchetti di elettrodi Snap 5×10 cm + 2 sacchetti di elettrodi 5×5 cm | Canali: 4 | Programmi pre-impostati: 20 | Peso: 99,8

SPORT-ELEC Elettrostimolatore

Questo elettrostimolatore è composto da una parte centrale (il pannello di gestione) e di 4 elettrodi collegati con cavi per agire contemporaneamente su 4 parti differenti del corpo. Potrete scegliere, tramite i programmi a disposizione di poter selezionare il giusto allenamento da utilizzare. E’ provvisto di programmi per il fitness, quelli per la riabilitazione, altri per il rassodamento e alcuni per la salute. Durante l’utilizzo sarà possibile aumentare o diminuire l’intensità o creare dei mix personalizzati per poter usufruire di tutti i settori conteporaneamente.

Tramite questo dispositivo si potrà:

Migliorare la pelle con il programma Preparazione Cutanea

Combattere contro la perdita di volume muscolare e procedere con la riabilitazione tramite il programma “Recupero tono muscolare”

Rinforzare i vostri muscoli grazie al programma “Rinforzo tono muscolare”

Aumentare la capacità di forza muscolare grazie al programma “Resistenza muscolare”

Rilassare il proprio corpo grazie alla scansione con frequenze comprese tra 0,5 e 8 Hz, aumentandone quindi anche il flusso sanguigno.

aumentandone quindi anche il flusso sanguigno. Questi sono alcuni dei programmi a disposizione, potrete migliorare la circolazione, alleviare le tensioni e ridurre il dolore.

Specifiche tecniche:

Brand: Sport-elec | Modello: MSPRO4M | Elettrodi: 4 | Canali: 4 | Programmi pre-impostati sport: 8 | Programmi pre-impostati Salute: 6 | Peso: 771 grammi | Dimensioni: 24,4 x 19,6 x 10,4 cm



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS