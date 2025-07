Bernardeschi direzione Bologna, anche Insigne, svincolato, spera nel ritorno in serie A

Bernardeschi vicino al ritorno in Serie A: il Bologna accelera, trattativa in fase avanzata

Federico Bernardeschi è pronto a riabbracciare la Serie A: dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, l’esterno offensivo classe ’94 è ormai a un passo dal Bologna, che lo ha individuato come rinforzo ideale per sostituire Dan Ndoye, sempre più vicino al Napoli.

Le parti sono in contatto diretto e, salvo imprevisti, l’incontro decisivo con l’agente è atteso entro la fine della settimana.

Ecco cosa sappiamo finora:

Il contratto proposto dal Bologna prevede un biennale fino al 2027 con ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione .

dal Bologna prevede con ingaggio da circa . Bernardeschi è libero dopo la rescissione con il Toronto FC, confermata ieri pomeriggio attraverso un messaggio sui social in cui il giocatore ha salutato la città canadese con toni affettuosi.

Il suo desiderio di tornare in Italia si scontra positivamente con la necessità dei felsinei di colmare il vuoto lasciato da Ndoye.

Il profilo di Bernardeschi, che vanta 206 presenze in Serie A (22 gol), 88 partite in MLS e un titolo da Campione d’Europa nel 2021, rappresenta l’identikit perfetto per il progetto tecnico di Vincenzo Italiano, che ha già dato il suo assenso all’operazione. Il Bologna sogna un nuovo colpo alla Baggio, alla Signori, alla Di Vaio: giocatori che sotto le Due Torri hanno trovato un nuovo slancio.

Bernardeschi si era già avvicinato al club emiliano nel 2023, disposto persino a ridursi l’ingaggio fino a 1,5 milioni di euro, ma allora la sua avventura in Nord America era ancora nel vivo. Oggi, a 31 anni, sente che è il momento giusto per tornare competitivo e protagonista in un campionato più esigente. E magari, chissà, ritrovare anche un posto nei radar della Nazionale italiana.

Il Bologna, dal canto suo, non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di portare a casa un giocatore esperto, carismatico e ancora pienamente nel vivo della carriera. L’Europa League 2025/26 potrebbe essere il palcoscenico perfetto per rilanciare l’ex Juventus, che ha espresso la volontà di affrontare una nuova sfida ad alto livello, con l’orgoglio e la voglia di tornare a incidere anche in campo internazionale.

Le prossime ore saranno decisive per la chiusura dell’operazione, ma le sensazioni sono sempre più positive: Bernardeschi vede il rossoblù e il Bologna è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Restano da definire solo gli ultimi dettagli, ma il ritorno in Serie A è ormai dietro l’angolo.

Insigne svincolato: ritorno in Serie A sempre più possibile, ecco le opzioni sul tavolo

Lorenzo Insigne ha chiuso ufficialmente la sua avventura in MLS: il contratto con il Toronto FC è stato risolto con mesi di anticipo, liberandolo da ogni vincolo e rendendolo svincolato. L’ex capitano del Napoli, 34 anni appena compiuti, può ora firmare con qualsiasi club, anche a mercato chiuso. La sua priorità? Tornare in Europa, con un occhio di riguardo alla Serie A.

Foto: @lorinsigneofficial

Bilancio in MLS:

76 presenze , 19 gol e 16 assist in tre stagioni

, e in tre stagioni Ultimo match contro Charlotte, poi l’assenza nelle due gare successive

Nonostante un ingaggio tra i più alti della lega (15 milioni l’anno, secondo solo a Messi), l’esperienza canadese non ha lasciato il segno. Ora Insigne cerca un progetto più competitivo e, soprattutto, più stimolante.

Serie A o estero? Monza e Como restano alla finestra

Al momento nessuna trattativa ufficiale, ma i contatti non mancano. In passato, il Monza aveva sondato il terreno con una telefonata diretta di Galliani, mentre il Como era stato solo accostato. Essendo svincolato, Insigne può firmare anche oltre il 31 agosto, e questo gioca a favore dei club che vogliono valutare il colpo a zero senza fretta.

L’ostacolo principale resta l’ingaggio, ma Insigne è pronto a ridurselo drasticamente pur di rientrare in Italia. Vuole tornare protagonista, anche a costo di rinunce economiche.

Un ritorno carico di significato

Dopo oltre 11 anni di Napoli, 434 presenze e 122 reti, il ritorno in Serie A avrebbe anche un forte valore emotivo. A 34 anni, Insigne sente di avere ancora qualcosa da dare, magari anche in ottica coppe europee o per chiudere la carriera in una piazza ambiziosa.

Il futuro è nelle sue mani: libero da vincoli, carico di motivazioni e pronto a rimettersi in gioco. Ora tocca ai club italiani cogliere l’occasione.