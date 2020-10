Migliori spin bike – guida all’acquisto

Se volete bruciare calorie ma non avete tempo e voglia di segnarvi in palestra, acquistare una spin bike potrebbe essere una buona alternativa. In questo articolo vi mostreremo le migliori biciclette indoor presenti sul mercato in base alle caratteristiche, al design e al suo costo.

Spin bike: consigli per l’acquisto

Acquistare una spin bike può essere un ottimo modo per rimettersi in forma ed è l’ideale per allenamenti da fare a casa senza la necessità di recarsi giornalmente in palestra. La si può usare in qualsiasi momento della giornata e per la durata che preferite. E’ diversa dalla classica cyclette casalinga, la spin bike è un attrezzo completo che non vi permette solo di pedalare ma uno strumento adatto a esercizi cardio e utili per l’aerobica. Prima di acquistare, è importante verificare tutte le caratteristiche perché potrebbe non adattasi alle vostre esigenze. Abbiamo stilato una lista in base ad alcuni parametri:

Brand : Può sembrare scontato, ma acquistare da un rivenditore conosciuto può ridurvi il rischio di una potenziale delusione. Se si parla della salute è fondamentale puntare al meglio.

: Può sembrare scontato, ma acquistare da un rivenditore conosciuto può ridurvi il rischio di una potenziale delusione. Se si parla della salute è fondamentale puntare al meglio. Comodità : Una buona spin bike è comoda, specialmente se la utilizzerete per molte ore durante la settimana. Quindi deve essere ergonomica e completamente regolabile

: Una buona spin bike è comoda, specialmente se la utilizzerete per molte ore durante la settimana. Quindi deve essere ergonomica e completamente regolabile Display : Anche il display è importante perché bisogna che fornisca tutte le informazioni necessarie durante l’andamento dell’allenamento.

: Anche il display è importante perché bisogna che fornisca tutte le informazioni necessarie durante l’andamento dell’allenamento. Resistenza : Una buona spin bike è regolabile anche per quanto riguarda la resistenza, in modo da adattare l’intensità in base al proprio sforzo.

: Una buona spin bike è regolabile anche per quanto riguarda la resistenza, in modo da adattare l’intensità in base al proprio sforzo. Dimensioni : In base allo spazio che avete in casa potrebbe essere necessario avere spin bike che possono essere riposte o che non siano troppo ingombranti. Se avete magari una stanza che potrete usare come palestra, magari vi potrebbe interessare acquistarne una più potenziata e anche dalle dimensioni superiori

: In base allo spazio che avete in casa potrebbe essere necessario avere spin bike che possono essere riposte o che non siano troppo ingombranti. Se avete magari una stanza che potrete usare come palestra, magari vi potrebbe interessare acquistarne una più potenziata e anche dalle dimensioni superiori Budget: Esistono numerosi modelli a disposizione che variano per funzionalità e prezzo. Noi vi presenteremo quelle che secondo noi sono le migliori in proporzione al loro costo.

Come utilizzare la spin bike per l’allenamento indoro

La spin bike non è una classica cyclette, ma consente di lavorare non solo sulle gambe ma su tutto il corpo andandolo a tonificare. Però prima di utilizzarla è importante informare il proprio medico se si ha qualche patologia cardiovascolare. La spin bike non è utile solo se si vuole dimagrire, ma è ottima anche se si vuole tonificare il proprio corpo e può essere utilizzata sia a casa che in giardino. Con una sola sessione di un’ora si può arrivare a bruciare fino 1000 calorie, ma variabile in base all’intensità e velocità dell’allenamento. Altra cosa importante è quella di acquistare delle calzature sportive adatte, perché se lo sforzo è intenso l’importante è stare comodi e ricordatevi di avere acqua nelle vicinanze perché con la spin bike la sudorazione sarà notevole.

Le migliori spin bike sul mercato in ordine di prezzo

Qui di seguito vi mostreremo le migliori spin bike sul mercato con un’ottima proporzione qualità-prezzo.

homcom Cyclette Professionale

Se volete spendere poco e avere una cyclette da spinning per allenarvi nel tempo libero, quella della Homcom è l’ideale. Prezzo molto abbordabile, buon materiale e dotata di manubrio con altezza regolabile fino a 4 livelli. Il materiale è di buona qualità, è realizzata in acciaio durevole e provvista di pedali antiscivolo con cinturino di sicurezza. Potrete allenarvi e ascoltare la musica grazie al supporto per cellulare predisposto all’altezza del display. Supporta un carico massimo di 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Homcom | Modello: Cyclette Aerobica | Dimensioni: 86 x 72 x 23.5 cm | Peso: 26,5 Kg | Materiale: Acciaio | Pedali: Antiscivolo con cinturino di sicurezza | Manubrio: regolabile per 4 livelli | Seduta: regolabile in altezza o avanti e dietro | Display: LCD | Funzionalità: Distanza, Frequenza cardiaca, Velocità, Calorie bruciate | Dimensioni Manubrio: 104-114cm | Volano: 6 Kg | Altezza seduta: 76-96cm | Carico Massimo supportato: 100 Kg

homcom Cyclette Professionale Allenamento Aerobico Fitness Sella Regolabile con Monitor Acciaio 102 × 47 × 114cm ✅Ideale per dimagrire e rafforzare i muscoli

✅Il display segnala velocità, distanza percorsa, calorie bruciate, frequenza cardiaca - Con una custodia per cellulare

✅Resistenza regolabile - Pedali antiscivolo con cintura di sicurezza

✅Seduta regolabile in altezza e in avanti o indietro - Manubrio con altezza regolabile in 4 livelli

✅Realizzato in acciaio durevole, può sostenere un carico massimo di 100kg

ISE SY-8906 Bicicletta Spinning Cyclette Indoor Regolabile

La Spin Bike ISE è una delle migliori spin bike nella fascia media e possiede tutte quelle funzionalità necessarie per un buon allenamento. E’ equipaggiata di sensori palmari utili per il monitoraggio cardiaco e presenta un display LCD in cui sono presenti i parametri di allenamento: Tempo di allenamento, calorie, cardiofrequenzimetro, distanza percorsa, velocità e calorie bruciate. E’ strutturata con una trasmissione a catena rendendone fluida la pedalata ed è possibile regolarne manualmente l’intensità dello sforzo.

Sulla parte frontale ha uno spazio per la borraccia e il sedile è ergonomico. In colore nero/grigio con rifiniture in rosso.

Specifiche tecniche:

Brand: ISE SY-8906 | Dimensioni: 75.5 x 57.2 x 28 cm | Peso: 23,7 Kg | Funzionalità: Distanza, Tempo, Frequenza cardiaca, Velocità, Calorie bruciate | Schermo: LCD | Programmi: 6 programmi di allenamento | Livelli di intensità: 8 | Porta Cellulare: Incluso | Porta Borraccia: Incluso | Peso massimo sopportato: 120 Kg

SPINBIKE AERO SPIN 6 | Spinning bike con volano da 6 kg | Bicicletta per allenamento a casa dimagrante, forza, resistenza | Cyclette Spin Bike Manuale di montaggio: https://bit.ly/2Uk3MaE - Volano da 6 kg (resistenza con tampone); Cavallo: max 90cm – min 75cm

Pedali con fibia, Resistenza regolabile con manopola; peso complessivo 30 kg

Computer da allenamento con display LCD: distanza percorsa, calorie bruciate, velocità e tempo di percorrenza

Allenamento di forza, resistenza, agilità, dimagrimento (non adatta alla riabilitazione)

Sella e manubrio completamente regolabili

SPINBIKE AERO SPIN 6, Bici Fitness con volano da 6 kg

La Aero Spin 6 è una spin bike di fascia media e disponibile su Amazon al costo di €219,00. Presenta una struttura compatta e resistente grazie al telaio robusto ed è l’ideale per chi ha un allenamento settimanale costante. Il suo design è accattivante, in colore nero con delle rifiniture rosse è dotata di un sedile completamente ergonomico e regolabile.

La Spin Bike Aero 6 è un attrezzo dal minimo ingombro dotato di ottime caratteristiche tecniche per allenamenti di media/bassa intensità.

La Aero 6 Spin Bike ha un volano dal peso di 6 Kg con trasmissione a cinghia.

La resistenza è magnetica manuale e regolabile su 8 differenti livelli di sforzo tramite l’apposita manopola posta sotto la console. La cyclette BRX 55 ha una struttura dal peso di 30 Kg e può sostenere un utente dal peso massimo di 120 Kg.

Sul manubrio anch’esso regolabile è predisposto il display che monitora la velocità di allenamento, il tempo, la distanza percorsa, le calorie bruciate e le pulsazioni cardiache. La resistenza è meccanica con la possibilità di regolazione manuale attraverso la manopola predisposta sul manubrio. Adatta per le dimensioni a chi non ha molto spazio e dotata di ruote per spostarla senza troppo sforzo.

Specifiche tecniche:

Brand: Aero SPIN 6 | Modello: Aero Spin 6 | Dimensioni: 102x45x85h cm | Peso: 28 Kg | Cavallo: max 90cm – min 75cm | Porta Borraccia: Incluso | Porta cellulare: Escluso | Pedali: realizzati con fibra antiscivolo | Peso massimo supportato: 120 kg | Resistenza: regolabile con manopola | Display: LDC | Funzionalità: distanza percorsa, calorie bruciate, velocità e tempo di percorrenza | Manubrio: regolabile in altezza | Materiale: Acciaio e plastica resistente | Volano: 6 kg

SPINBIKE AERO SPIN 6 | Spinning bike con volano da 6 kg | Bicicletta per allenamento a casa dimagrante, forza, resistenza | Cyclette Spin Bike Manuale di montaggio: https://bit.ly/2Uk3MaE - Volano da 6 kg (resistenza con tampone); Cavallo: max 90cm – min 75cm

Pedali con fibia, Resistenza regolabile con manopola; peso complessivo 30 kg

Computer da allenamento con display LCD: distanza percorsa, calorie bruciate, velocità e tempo di percorrenza

Allenamento di forza, resistenza, agilità, dimagrimento (non adatta alla riabilitazione)

Sella e manubrio completamente regolabili

Fassi Fit Bike PRO 24

La Fassi Fit Bike PRO 24 è una spin bike professionale dotata di volano anteriore di 24 Kg, trasmissione a cinghia, ricevitore cardiaco wireless. Sul Manubrio, completamente regolabile, è posto il mini computer che monitora le calorie bruciate, la distanza percorsa, le pulsazioni cardiache e il tempo di allenamento. Ha una struttura molto resistente grazie anche al telaio solido, presenta una trazione a cinghia con pignone fisso e regolazione orizzontale e verticale del manubrio.

Il sedile è ergonomico, completamente regolabile e adatto a qualsiasi esigenza. Sul telaio è presente il porta borraccia. Peso massimo supportato: 140 Kg.

Specifiche tecniche:

Brand: Fassi | Modello: FB-R25 | Pignone: Fisso | Funzioni Display: LCD contenente tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni | Resistenza: Regolabile di tipo meccanico | Rilevazione cardiaca: Presente | Sistema di frenata: Freno a pattino | Trasmissione: A catena | Regolazione sella: Orizzontale e verticale | Regolazione manubrio: Verticale | Ruote di trasporto: presenti | Porta borraccia: Presente sul Telaio | Peso massimo supportato: 140 Kg | Dimensioni: 96 x 51 x 122 cm. | Peso: 44 Kg

Fassi Fit Bike Pro 24 F con Ricevitore Cardiaco Wifi Peso gruppo volano 24 Kg

Computer

Ricevitore cardiaco wireless

Trasmissione a cinghia

Assistenza garantita Greenfit 24 mesi (vedi istruzioni all'interno del prodotto)

FLY SPIN 13 Spinning bike con volano da 13 kg

La Fly Spin 13 è uno degli ultimi attrezzi prodotti da questa azienda ed è l’ideale per chi vuole allenarsi in modo costante. Ha una struttura solida e presenta un porta borraccia sul telaio. Sedile ergonomico e completamente regolabile. Sul manubrio è predisposto il classico computer con display LCD su cui si potrà tener sotto controllo le calorie bruciate, il tempo di allenamento, le pulsazioni e la distanza percorsa.

Specifiche tecniche Fly Spin 13 Spin Bike:

Brand: Fitness | Modello: Spin 13 | Dimensioni: 105hx100x50 cm | Cavallo: max 80cm – min 40cm | Peso massimo supportato: 130 kg | Volano: 13 kg | Materiali: acciaio e plastica dura | Resistenza: regolabile con manopola | Manubrio: regolabile in altezza | Sedile fitness: regolabile in altezza e in avanzamento | Materiale pedali: Ccciaio con gabbia antiscivolo |

FLY SPIN 13 | Spinning bike con volano da 13 kg | Spin Bike Bicicletta professionale per allenamento dimagrante, forza, resistenza | Cyclette SpinBike con Display LCD Spinning bike professionale con volano da 13kg e manubrio ergonomico.

Pedali in alluminio con gabbia, Resistenza regolabile con manopola che funge anche da freno di emergenza

Computer da allenamento con display LCD: distanza percorsa, calorie bruciate, velocità, tempo di percorrenza e ODO

Allenamento di forza, resistenza, agilità, dimagrimento (non adatta alla riabilitazione)

Sella e manubrio completamente regolabili

Schwinn IC2i Indoor Cycle

La Schwinn IC2i è una cyclette professionale con un volano da 14,1 KG.

Ha una struttura molto solida ed un design molto futuristico in colore nero con delle rifiniture in rosso. Ergonomico e regolabile il sedile sia in orizzontale che verticale, è equipaggiato di manubrio completamente regolabile con display digitale contenente i classici monitoraggi (tempo di allenamento, distanza percorsa, calorie bruciate, pulsazioni) oltre una serie di programmi di allenamento.

Progettata per gli amanti dell’indoor cycle la Schiwnn IC2i offre la qualità e il valore che hanno reso Schwinn uno dei marchi storici del fitness.

La IC2 consente di regolare i livelli di resistenza con incrementi continui per aumentare intensità e consumo calorico. Dotata di una trazione a catena con resistenza a tampone, ti permette di svolgere da casa le tue sessioni di indoor cycle in totale comfort.

Il design della massa volanica perimeter weight flywheel, sviluppato da Schwinn, garantisce una pedalata fluida con un peso ridotto rispetto ai sistemi classici poiché sfrutta l’inerzia generata dal peso maggiorato nella sezione esterna del volano.

Specifiche Tecniche Schiwnn IC2i Spin Bike:

Brand: Schwinn | Modello: IC2i | Display: LCD con computer di bordo | Funzionalità: feedback bioconnect per visualizzare velocità, rpm, distanza, tempo e calorie | Resistenza: a tampone (feltrino in lana) e freno di sicurezza | Porta borraccia: Incluso e integrato nel manubrio | Dimensioni: 58 x 114 x 125 cm | Peso: 38 Kg | Sistema di trasmissione: diretta a catena volano ad elevata inerzia perimeter weight flywheel da 14.1 kg | Sistema Sella: regolabile orizzontalmente e verticalmente (intercambiabile con selle standard da ciclismo) | Materiale tubi: Acciaio | Manuale: taliano, tedesco, inglese, francese e spagnolo |

Schwinn IC2i Indoor Cycle, Unisex-Adult, Nero/Rosso/Grigio, Taglia Unica Computer di bordo con display lcd e feedback bioconnect per visualizzare velocità, rpm, distanza, tempo e calorie

Sistema di trasmissione diretta a catena e volano ad elevata inerzia: perimeter weight flywheel da 14.1 kg

Sella regolabile orizzontalmente e verticalmente (intercambiabile con selle standard da ciclismo)

Porta borraccia integrato nel manubrio

Tubi in acciaio resistenti alla corrosione

BOUDECH Bici da Spinning Professionale

Se non volete spendere molto, ma volete comunque iniziare ad allenarvi in modo serio e costante, il modello dello della Boudech non è male. E’ una delle spinbike più gettonate del momento ed è dotata, nonostante il costo economico, di varie funzionalità utili per l’allenamento. Provvista di un volano di 18 Kg, presente un display LCD sul manubrio da cui potrete monitorare tutti i parametri dell’esercizio. Infatti potrete controllare la velocità della pedalata, la distanza percorsa, le calorie consumante e controllare le pulsazioni cardiache in tempo reale. Potrete trasportarla con facilità grazie alle ruote di cui è provvista, inoltre presenta il sedile completamente regolabile in base alle esigenze. Supporta un peso massimo di 125 Kg.

Specifiche tecniche:

Brand: Boudech Spinbike professional | Display funzionalità: velocità, tempo, distanza, calorie e pulsazioni | Sensore Pulse: per rilevazioni del battito cardiaco | Manubrio: ergonomico, multipresa, regolabile e rivestito in materiale antiscivolo | Sella: egolabile soft race con porta borraccia e pedali con lacci in dotazione | Volano: 18 Kg con pignone fisso | Trasmissione: A cinghia con carter di protezione |Portata massima consigliata: 125 kg

BOUDECH Bici da Spinning Professionale con volano da 18Kg - Cyclette Spin Bike da Corsa per Allenamento Fitness con cardiofrequenzimetro e Software di monitoraggio Funzioni del display: velocità, tempo, distanza, calorie e pulsazioni

Livellanti per il pavimento e base d'appoggio con ruote per un facile trasporto

Manubrio ergonomico, multipresa, regolabile e rivestito in materiale antiscivolo

Sella regolabile, soft race con porta borraccia e pedali con lacci in dotazione

Volano professionale da 18 kgs

YM Spinning Bike

La Cyclette da Spinning YM è compatta e dal design ergonomico molto pratica e funzionale, la bici ideale per allenarsi a casa o in palestra e facile da riporre grazie alle dimensioni ridotte.

L’esperienza di YM ha portato alla realizzazione della SPINN 1000 che offre una maggiore stabilità che riduce al minimo le oscillazioni durante la pedalata veloce, lo sprint e le salite.

E’ dotata di un display molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Il display è un LCD che permette di controlare velocità, calorie consumate, battito cardiaco, distanza percorsa, tempo di allenamento e scan. E’ incluso un comodo supporto per il vostro tablet o smartphone. Il manubrio è rivestito in speciale e soffice materiale. Design tech, telaio verniciato opaco nero, che si adatta a qualsiasi ambiente domestico.

Regolazione dello sforzo a tampone con freno a pattino. Potete scaricare due app dedicate alla Spin Bike YM: ZWIFT e KINOMAP (selezionando marchio Fitshow). Queste due App vi permetteranno di proiettare video e percorsi di allenamento direttamente su TV e PC mentre si pedala (o semplicemente su Smartphone e Tablet), condividere l’allenamento con amici, seguire allenamenti strutturati, raggiungere obbiettivi.

Caratteristiche Tecniche Spin Bike YM:

Brand: YM | Modello: Cyclette da casa | Sistema di trasmissione: STBM (Silent Belt Drive Mechanism) che garantisce una piacevole linearità e silenziosità durante l’allenamento | Sella: imbottita è regolabile verticalmente (alto/basso) in 6 posizioni (16 cm), orizzontalmente (avanti-indietro) in 4 posizioni (8 cm) e longitudinalmente (+/- 20°), per un maggior comfort durante la pedalata. | Manubrio: regolabile in altezza in 4 posizioni (10 cm) e sensori cardio inclusi | Pedali: antiscivolo con cinturini regolabili | Dimensioni: 110x 48x 113 cm | Ruote: incluse per facilitare lo spostamento | Certificazione: EN ISO 20957-1, EN957-10, AS4092, CE, ROHS | Peso massimo supportato: 100 kg | Peso netto / lordo del prodotto: 22,50 / 26,50 kg.

YM Cyclette da Casa, Bici Spinning (Bike Fit), Display LCD Multifunzione, Bluetooth + App ZWIFT e KINOMAP, Resistenza Regolabile, Sensori Pulsazioni, Sella e Manubrio Regolabili, Ruote, 2020 PERFORMANTE: cyclette da Spinning, pratica, compatta e dal design ergonomico, ideale per allenarsi a casa o in palestra e facile da riporre grazie alle dimensioni ridotte. L'esperienza di YM ha portato alla realizzazione della SPINN 1000 che offre una maggiore stabilità che riduce al minimo le oscillazioni durante la pedalata veloce, lo sprint e le salite.

DISPLAY: semplice e intuitivo display multifunzione LCD, con funzioni velocità, calorie consumate, battito cardiaco, distanza percorsa, tempo di allenamento e scan. E’ incluso un comodo supporto per il vs. tablet o smartphone. Manubrio rivestito in speciale e soffice materiale. Design tech, telaio verniciato opaco nero, che si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Regolazione dello sforzo a tampone con freno a pattino.

APP. Provate il divertimento e nuovi metodi di allenamento con le nuove App compatibili ZWIFT e KINOMAP (selezionando il brand Your Move) che consentono anche di proiettare video e percorsi di allenamento direttamente su TV e PC mentre si pedala (o semplicemente su Smartphone e Tablet) + condividere l'allenamento con amici, seguire allenamenti strutturati, raggiungere obbiettivi + funzione musica motivazionale + cronologia allenamento individuale + video coaching e moltissime altre funzioni.

COMFORT: sistema di trasmissione STBM (Silent Belt Drive Mechanism) che garantisce una piacevole linearità e silenziosità durante l'allenamento. La posizione del sellino imbottito è regolabile verticalmente (alto/basso) in 6 posizioni (16 cm), orizzontalmente (avanti-indietro) in 4 posizioni (8 cm) e longitudinalmente (+/- 20°), per un maggior comfort durante la pedalata. Manubrio regolabile in altezza in 4 posizioni (10 cm) e sensori cardio inclusi. Pedali antiscivolo con cinturini regolabili.

COMPATTA e SICURA: dimensioni ridotte: cm 110x48x113 h - Ruote incluse per facilitare lo spostamento – Facile da montare - Base antiscivolo in gomma per una maggior stabilità durante l’utilizzo – Certificata EN ISO 20957-1, EN957-10, AS4092, CE, ROHS - Peso massimo utente: 100 kg. – Peso netto / lordo del prodotto: 22,50 / 26,50 kg.

Nero Sports Spin Bike

Questo modello della Nero Sports Fitness è pensato per chi vuole fare sport in modo costante e professionale. E’ una spin bike di fascia medio alta dall’ottimo rapporto qualità prezzo!

Sul manubrio è situato un monitor LCD che vi permetterà di monitorare l’andamento del vostro allenamento. Infatti tramite questo monitor, potrete controllare le calorie perse, le pulsazioni durante l’esercizio, il tempo rimanente alla fine dell’allenamento e quindi anche progettare per quanto tempo dovreste pedalare, la velocità della pedalata, la velocità /RPM. Inoltre potrete settare fino a 12 profili predefiniti di cui 5 nominativi e personalizzati, 24 livelli i intensità, 5 HRC e infine un test di fitness. Questo modello inoltre permette di essere sincronizzato con il vostro smartphone o tablet grazie alla Fitness App di cui è dotato. Supporta un peso massimo di 130 Kg.

Specifiche tecniche:

Brand: Nero SPORTS Pignone: Fisso | FunzioniDisplay: LCD contenente tempo, velocità , distanza, calorie, pulsazioni, serie di allenamenti pre-impostati | Volano: Bilanciato da 12 Kg | Resistenza: Regolabile di tipo meccanico. Rilevazione cardiaca: Presente. Sistema di frenata: Magnetico, A frizione e combinato | Trasmissione: Cinghia a basso rumore | Regolazione sella: Orizzontale e verticale | Regolazione manubrio: Orizzontale e verticale | Ruote di trasporto: presenti | Porta borraccia: Assente | Peso massimo supportato: 130 Kg | Dimensioni: 130 x 59 x 116 | Peso: 27 Kg

Nero Sports Cyclette Aerobica da Spinning Allenamento Indoor Fitness Cardio Spin Bike ✔ Volano da 12 kg - Funzionamento silenzioso ✔ Garanzia 5 anni GRATUITA

✔ Supporto per iPad / Smart Phone ✔ Borraccia d'acqua GRATUITA

✔ Sensori di impulsi / cardiofrequenzimetro ✔ Sellino super morbido

✔ Sedile e maniglie completamente regolabili ✔ Manovella in 3 pezzi

✔ Computer LCD ✔ Clip per i piedi ✔ Ruote di trasporto per un facile spostamento

