Juventus-Osimhen, trattativa possibile? Contatti avviati, il nigeriano vuole la Serie A

Victor Osimhen torna al centro delle attenzioni della Juventus, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti diretti con l’entourage del centravanti nigeriano. A rilanciare la notizia è Tuttosport, secondo cui i dirigenti bianconeri avrebbero già avviato una fase esplorativa per valutare la fattibilità dell’operazione, in attesa che il mercato entri nel vivo. L’attaccante del Napoli, attualmente 26enne, spinge per un trasferimento, e la Juventus vuole farsi trovare pronta.

Turkish Cup Winners! God is the Greatest 🙏🏾❤️💛 🏆 @GalatasaraySK pic.twitter.com/fyWf1TVBoB — Victor Osimhen (@victorosimhen9) May 14, 2025

Osimhen-Juve, ostacolo clausola ma tempi stretti: il giocatore vuole evitare il ritiro a Dimaro

Terminati gli impegni con la nazionale nigeriana, Osimhen ha discusso il proprio futuro con i suoi agenti, manifestando la volontà di non partire per il ritiro estivo del Napoli a Dimaro. L’obiettivo del bomber è chiaro: chiudere il trasferimento entro metà luglio, evitando così una nuova stagione in azzurro. Tuttavia, a bloccare l’operazione è la pesante clausola rescissoria fissata dal club partenopeo, considerata troppo alta da tutti i potenziali acquirenti.

Nonostante ciò, l’eventuale pressione da parte del calciatore potrebbe costringere il Napoli a rivedere le proprie richieste economiche, soprattutto se non dovessero concretizzarsi offerte concrete dall’estero. La Juventus, intanto, resta in attesa, pronta a fare un passo concreto solo dopo una cessione importante che liberi spazio a bilancio.

Vlahovic decisivo: la sua uscita aprirebbe la strada a Osimhen

Il futuro di Dusan Vlahovic è strettamente legato a questa operazione. L’attaccante serbo è da tempo sul mercato e, in caso di cessione, garantirebbe alla Juventus sia lo spazio tecnico sia le risorse economiche per puntare forte su Osimhen. La società bianconera non ha ancora avviato trattative formali con il Napoli, ma il profilo dell’ex Lille è ritenuto perfetto per il progetto tecnico di Thiago Motta.

Il giocatore, dal canto suo, aspetta segnali chiari da Torino, mentre rifiuta proposte economicamente ricche ma meno stimolanti dal punto di vista sportivo, come i 26 milioni annui messi sul piatto dall’Al Hilal, già declinati senza esitazione.

Statistiche da capogiro per Osimhen con il Galatasaray

📅 Competizione Partite Gol Assist Süper Lig 29 26 5 Europa League 7 6 2 Türkiye Kupası (Coppa Turca) 4 5 1 Totale stagionale 40 37 8

Osimhen ha segnato 26 gol in 29 presenze in campionato, risultando capocannoniere della Süper Lig

Nella Coppa di Turchia ha realizzato 5 gol e fornito 1 assist in 4 incontri, inclusi due gol nella finale vinta 3‑0 contro il Trabzonspor

