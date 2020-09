Migliori attrezzi per addominali – guida all’acquisto

Se siete stanchi dei vostri addominali e avete intenzione di rassodare il vostro corpo, siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo i migliori attrezzi da palestra che potrete utilizzare direttamente a casa vostra per ridurre pancia e scolpire gli addominali. Tra i prodotti migliori ve ne presentiamo alcuni che possono essere acquistati su Amazon a prezzi notevolmente convenienti.

I migliori attrezzi per addominali

Se pensate di voler appiattire la pancia e ridurre il punto vita, allora potrebbero farvi comodi una serie di attrezzi che vi presentiamo. Per poter stilare una lista dei modelli abbiamo tenuto conto di alcuni parametri che possono condizionare la scelta nell’acquisto.

Brand e assistenza : Acquistare da un produttore che si occupa di attrezzi da palestra è sempre la scelta migliore perché l’affidabilità è importante. Anche la sicurezza dell’attrezzo e l’assistenza post vendita sono fattori da tener presente quando si sta per fare l’acquisto.

: Acquistare da un produttore che si occupa di attrezzi da palestra è sempre la scelta migliore perché l’affidabilità è importante. Anche la sicurezza dell’attrezzo e l’assistenza post vendita sono fattori da tener presente quando si sta per fare l’acquisto. Materiale : Non per forza prodotti costosi hanno anche un buon materiale. E’ importante leggere tutte le specifiche dell’attrezzo che si sta per comprare, perché la robustezza rende sicuro anche l’utilizzo

: Non per forza prodotti costosi hanno anche un buon materiale. E’ importante leggere tutte le specifiche dell’attrezzo che si sta per comprare, perché la robustezza rende sicuro anche l’utilizzo Accessori : Molti attrezzi da palestra sono dotati di numerosi accessori in grado di poter allenare varie parti del corpo contemporaneamente. Può esser comodo cercare attrezzi completi se avete necessità di rassodare e scolpire più parti del vostro corpo.

: Molti attrezzi da palestra sono dotati di numerosi accessori in grado di poter allenare varie parti del corpo contemporaneamente. Può esser comodo cercare attrezzi completi se avete necessità di rassodare e scolpire più parti del vostro corpo. Design & Struttura : Non tutti quelli che acquistano un attrezzo da palestra hanno molto spazio in casa. Esistono molti modelli in grado di poter essere richiusi e riposti dopo l’utilizzo.

: Non tutti quelli che acquistano un attrezzo da palestra hanno molto spazio in casa. Esistono molti modelli in grado di poter essere richiusi e riposti dopo l’utilizzo. Prezzo: Il prezzo condiziona notevolmente la scelta d’acquisto perché a seconda del budget a disposizione ci si orienterà verso un modello rispetto ad un altro. Tuttavia anche se il vostro budget è ristretto, esistono validissimi modelli in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Ultrasport Ultra 150 – migliore attrezzo ab roller economico

Questo è un attrezzo comodo anche per la sua struttura perché permette di utilizzarlo e riporto subito dopo se non si ha molto spazio in casa. E’ uno dei migliori attrezzi per addominale che permetterà di scolpire le zone critiche in poco tempo. Ha una struttura molto solida e robusta, realizzata in metallo con delle imbottiture sulla parte bassa acquistabile ad un prezzo veramente molto basso. Con questo attrezzo potrete allenare non solo gli addominali, ma anche le gambe e le braccia, rassodare i glutei e fare esercizi per la schiena. Ideale per chi vuole potenziare i propri muscoli o eseguire esercizi cardio. E’ provvisto di display LCD che monitora le calorie perse, il tempo di esercizio e le ripetizioni al minuto.

Brand: Ultrasport | Modello: Ultra 150 | Dimensioni: 96x 42 x 13 cm | Peso: 8,94 Kg | Peso massimo supportato: 100 Kg | Display LCD: monitoraggio calorie, tempo, ripetizione al minuto

Ultrasport Trainer addominali Power AB attrezzo addominali + supporto ginocchia, attrezzo pieghevole con computer di allenamento, regolabile su 4 livelli Unisex adulto Questo attrezzo per gli addominali è una postazione fitness completa che unisce l’allenamento per la schiena, le braccia, i fianchi, l’addome, i glutei e le gambe in un elegante esercizio

Cardio trainer e potenziamento muscolare tutto in uno: mentre bruciate il grasso modellate il vostro corpo ottimo anche in supporto a una dieta dimagrante

Un solo attrezzo per tutti i livelli di fitness: adattabile al grado di allenamento dell’utilizzatore, questo attrezzo è adatto sia per i principianti sia per gli esperti

Il trainer addominali è un attrezzo fitness di alta qualità dotato di un sistema con ruote silenziose, maniglie imbottite e un computer con display LCD per ripetizioni/minuto, calcolo tempo e calorie

Compatto e pratico: completato l’allenamento, l’attrezzo fitness è facile da ripiegare e non occupa spazio; misure dell’attrezzo ripiegato: ca. 96 x 42 x 13cm

Phsyionics AB trainer – migliore ab crunch

Gli ab crunch sono tra gli attrezzi per addominali più gettonati per l’uso domestico perché permette di allenare e rafforzare la schiena e intensificare la muscolatura. Ha una struttura molto solida ed è realizzata con metallo robusto. Sulla base ha un cuscinetto che permette un maggiore comfort durante l’allenamento ed è un ottimo attrezzo che permette di bruciare i grassi e riattivare il metabolismo.

Brand: Psysionics | Modello: Ultra AB Trainer |Dimensioni: 68 x 64 x 64 cm | Peso: 4,14 Kg |Peso massimo supportato:110 Kg |

Physionics® Ab Trimmer - 68x64x64 cm, per Sit ups, con Poggiatesta, Colore a Scelta - Ab Trainer, Attrezzo per Addominali da Casa, Allenamento, Fitness ⭐⭐⭐⭐⭐ ALLENAMENTO MIRATO: Ab trainer è l'attrezzo di cui avete bisogno per costruire addominali più forti e migliorare il vostro livello di forma fisica generale

⭐⭐⭐⭐⭐ UNIVERSALE: Il cuscino di supporto poggiatesta riduce lo stress sul collo e sulla colonna vertebrale e consente agli utenti di tutte le età di trarre i benefici dall'ab trimmer

⭐⭐⭐⭐⭐ SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Questo attrezzo per addominali misura 68 x 64 x 64 cm ed è consigliato per utenti con peso fino a 110 kg

⭐⭐⭐⭐⭐ COMODO MA FERMO: Le maniglie e il poggiatesta sono entrambi imbottiti, promettendo stabilità e affidabilità di utilizzo di questo ab trimmer

⭐⭐⭐⭐⭐ VANTAGGI: Essere portatile e occupare poco spazio sono solo le caratteristiche che rendono questo attrezzo per sit ups da casa il vostro alleato per un allenamento sicuro

BodyMate – migliore ab wheel

Questo mini attrezzo, disponibile al di sotto dei 15€ su Amazon, è un rullo che permette di allenare i muscoli addominali, di rassodare i glutei, di tonificare le braccia e le spalle. L’AbWheel è un una sorta di doppia ruota realizzata con imbottitura antiscivolo e provvisto di tappetino per la protezione delle ginocchia durante l’uso. Inoltre è equipaggiato da elastici che lo rendono adatto anche ad altri tipi di esercizi per migliorare la tonicità delle gambe.

Brand: BodyMate | Modello: Abroller |Dimensioni: 30.73 x 16.51 x 7.62 cm | Peso: 720 grammi |Peso massimo supportato:150 Kg |

BODYMATE AB Roller I Allenamento per Addominali con appoggio per Ginocchia I Impugnature Comfort I Allenamento Muscoli Addominali I AB Roller I Vari Colori BODYMATE è un marchio di qualità tedesco.

ALLENAMENTO SALUTARE: l'ab roller BODYMATE consente di allenare in modo efficace la parte superiore del corpo. Il fulcro è rivolto agli addominali e ai muscoli della parte superiore del corpo (spalle, schiena, braccia). Contribuisce in modo significativo a rinforzare la parte centrale del corpo. I supporti per ginocchia aiutano a proteggere le ginocchia durante gli esercizi.

SEMPLICEMENTE DI ALTA QUALITÀ: il design sofisticato e l'utilizzo di pregiati materiali rendono l'ab wheel BODYMATE un vero prodotto di qualità. Ridotto all'essenziale, questo prodotto è leggero e può quindi essere trasportato in modo flessibile. Grazie all'utilizzo semplice ed efficiente, questo attrezzo per allenare gli addominali è adatto sia per i principianti che per gli esperti.

SVILUPPO DEL PRODOTTO, GARANZIA DELLA QUALITÀ E SERVIZION CLIENTI made in Germany: BODYMATE è un marchio specializzato in prodotti premium per l’allenamento funzionale. Il nostro servizio clienti sarà lieto di assisterti in caso di domande.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: ab roller, supporto per ginocchia.

HOMCOM Supporto per Sollevamenti

Se volete acquistare un attrezzo salvaspazio, questo può fare al caso vostro. Infatti è un ottimo attrezzo che va affisso alla parete e vi permetterà di eseguire esercizi per rinforzare braccia e addominali senza occupare spazio nella vostra casa. Ha una struttura solida in metallo con imbottitura sia dove aderisce la schiena che dove vanno a posizionarsi le braccia. E’ utile per rinforzare le braccia, modellare gli addominali e tonificare il vostro corpo.

Brand: Homcom | Modello: Supporto per sollevamenti | Dimensioni: 61 x 50 x 10 cm; 7.8 Kg | Peso: 7,8 Kg |Peso massimo supportato: 120 Kg |

HOMCOM Supporto per Sollevamenti Fissaggio a Parete per Allenamento Muscolari Tubi d'Acciaio Nero ✅Supporto da parete per sollevamenti, ideale per allenare addominali, dorsali e muscoli delle gambe

✅Robusta costruzione in acciaio con imbottitura, che supporta fino a 120 kg

✅Facilità di installazione per montaggio a parete

✅Con due impugnature diverse, per variare il tipo di allenamento

✅Dimensioni: vedi l'immagine, peso: 7 kg, colore nero

Body Sculpture – migliore trainer portatile per addominali

Se volete spendere poco e acquistare un attrezzo portatile, allora questo Body Sculpture può fare al caso vostro. E’ un attrezzo ideale se siete fuori casa e con cui potrete mantenere l’impegno di allenarvi in modo costante. E’ l’ideale per chi vuole assottigliare il giro vita e rassodare i muscoli addominali perché vi permetteranno di rassodare con dei semplici esercizi il vostro corpo. E’ provvista da due blocca piedi e un laccio elastico adatto a tutte le altezze perché regolabile. La sua qualità è sicuramente proporzionata al suo costo, perché anche se spendete poco potrete comunque allenarvi in modo efficace.

Brand: Body Sculpture | Modello: 10000294|Dimensioni: 28 x 9 x 24 cm | Peso: 499 grammi |Peso massimo supportato: 499 Kg |

JK FITNESS – migliore stazione fitness

Se non avete budget ristretto, ma volete spendere un po’ di più potrete acquistare il modello della JK Fitness ed è l’ideale per avere una palestra in casa. E’ completo di vari accessori e tramite cui potrete lavorare sui vostri addominali, rinforzare le spalle, tonificare le braccia, rassodare le gambe e molto altro ancora. Questo JK6099 è un attrezzo multifunzione di fascia media realizzato con ottimo materiale fatto di aste in metallo e imbottiture in schiuma. Rinforza i muscoli addominali attraverso esercizi specifici e supporta un carico massimo di 100 Kg. E’ provvisto, a differenza di attrezzi simili, di pesi rettangolari per allenamenti ideali per braccia e pettorali.

Specifiche tecniche

Brand: Phsyionics | Dimensioni: 17 x 181 x 40 cm| Peso: 40 Kg | Peso massimo supportato: 100 Kg | Peso delle piastre: 8 x 4,5 kg; 1 x 3,6 kg (circa 40 kg in totale) | Materiale: Lastre in metallo e imbottiture in schiuma

Stazione Fitness - Panca con LAT Machine, Chest Press, Curl per Gambe, Macchina Pettorali, Cavo Basso, Piastre di Peso 40 kg - Panca Multifunzione, Macchina Palestra, Multistazione di Allenamento ⭐⭐⭐⭐⭐ FUNZIONALE: Questa stazione fitness offre molte possibilità di allenamento (più di 30 esercizi) per rinforzare tutto il corpo nel comfort della propria casa

⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: La nostra panca multifunzione ha una lat machine e cavo basso per flessioni delle braccia, macchina press chest, pectoral machine e stazione di leg curl per un allenamento onnicomprensivo

⭐⭐⭐⭐⭐ SPECIFICHE: Le dimensioni compatte di questa stazione palestra (151/113/203 cm) consentono di allenare torace, schiena e bicipiti, nonché i muscoli delle gambe, tutto in uno spazio ridotto

⭐⭐⭐⭐⭐ VANTAGGI PRINCIPALI: La nostra stazione multifunzione di casa dispone di 9 piastre di peso che hanno 40 kg, così che potete personalizzare l'allenamento in base alla vostra resistenza

⭐⭐⭐⭐⭐ ROBUSTO: La struttura robusta e resistente di questa multistazione di allenamento determina capacità di carico massimo di 200 kg (peso dell'utente e piastre combinate)

