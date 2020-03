I migliori manubri sportivi – guida all’acquisto

Se state pensando di allenarvi per tonificare braccia e pettorali, allora l’acquisto di semplici manubri potrebbe fare al caso vostro. Esistono numerosi modelli sul mercato che differiscono per peso e materiale e che possono essere utilissimi per un’attività aerobica costante.

In questa guida vi presentiamo i modelli più gettonati sul mercato tenendo conto di alcune variabili importanti che possono condizionarne l’acquisto. I manubri sono considerati dagli esperti di Bodybuilding, come gli attrezzi per eccellenza in questo ambito sportivo e permettono di sviluppare la propriocezione ne stabilizzazione articolare. Infatti a differenza del bilanciere, il manubrio permette di coinvolgere più muscoli durante l’allenamento ma al tempo stesso mantenere libera una delle due mani.

Sicuramente per poter acquistare un manubrio ideale bisogna tener conto delle seguenti variabili:

Brand : Non è tanto il marchio ad essere importante quanto l’esperienza nel settore che contrubisce a dare una buona assistenza post-vendita e una sicurezza durante l’utilizzo.

: Non è tanto il marchio ad essere importante quanto l’esperienza nel settore che contrubisce a dare una buona assistenza post-vendita e una sicurezza durante l’utilizzo. Materiale : Il materiale è fondamentale quando si acquista un attrezzo perchè se realizzato in modo scadente, durerà poco e sarà instabile durante l’utilizzo

: Il materiale è fondamentale quando si acquista un attrezzo perchè se realizzato in modo scadente, durerà poco e sarà instabile durante l’utilizzo Prezzo: In base al prezzo si può scegliere un modello rispetto ad un altro, ma è buono avere sott’occhio le offerte di Amazon che spesse volte risultano vantaggiose anche per prodotti top di gamma.

BOWFLEX 1090i, Manubrio Regolabile, 2 pezzi

Questo modello di manubrio è sicuramente uno dei migliori sul mercato pensato per professionisti o per chi vuole praticare attività fisica in modo costante. E’ composto da due pezzi, realizzati in materiale eccellente e dotati della possibilità di cambiare peso da 4 a 41 KG singolarmente. E’ compatto e dalle dimensioni contenute che permette di essere riposto senza troppo ingombro in casa.

Specifiche tecniche

Brand: Bowflex | Modello: 1090i | Dimensioni: 68, 6 x 45, 7 x 45, 7 cm | Numero manubri: 2

BOWFLEX 1090i, Manubrio Regolabile, 2 pezzi Puoi cambiare il peso da 4 a 41 kg per manubrio

Riduzione al minimo dell'ingombro pesi

Numero di impostazioni di peso 17

Il kit comprende 2 manubri (2 cartoni spediti separatamente)

Dimensioni: 68, 6 x 45, 7 x 45, 7 cm

Powerblock MANUBRI A SELETTORE PRO Exp Stage 1

Anche questo manubrio è ottimale per fare attività fisica a casa o in palestra ed è perfetto per allenare torace e braccia. Il kit comprende due manubri da 22,5 Kg ognuno, ma disponibile anche di altri tipi di pesi. Può essere incrementato in base alle proprie esigenze ed è realizzato materiale di alta qualità Sicuramente è molto acquistato su Amazon proprio per la sua giusta combinazione qualità prezzo ed è possibile scegliere tra i vari formati di peso e può essere incrementato con pesi da 2,5 Kg per volta.

Specifiche tecniche

Brand: Powerblock | Modello: Manubri a selettore Pro | Peso singolo: 22,5 Kg

SONGMICS Set di Manubri Metallic

Più economici rispetto ad altri modelli top-di gamma richiamano la struttura classica dei pesi. Ogni manubrio ha un peso di 15 Kg ma disponibili fino a 230 Kg singolarmente (e cambia anche il prezzo). Il materiale è ottimo, realizzato in conformità con il regolamento Reach e versatile nel suo utilizzo sia a casa che in palestra. E’ l’ideale per allenare spalle e torace, potenziare i bicipiti e con la possibilità di incrementare il peso a seconda della propria esigenza. Della stessa marca sono disponibili i dischi per aumentare il peso.

Specifiche tecniche

Brand: Songmics | Modello: Manubri Metallic | Dimensioni prodotto: 35 x 16 x 16 cm | Peso: 30 Kg

SONGMICS SYL30T - Set di 2 manubri Corti Unisex per Adulto, in ghisa, zigrinati, con Chiusure a Stella, da Uomo, 30 kg, 2 x 15 kg, 16 x 2,5 cm 30 kg (2 x 15 kg) = 8 x 2,5 kg, 4 x 1, 25 kg, 2 aste dei manubri e 4 tappi a vite.

Lunghezza del manubrio: 35 cm. Diametro dei manubri: 3 cm, manubri da 2,5 kg ciascuno.

Dischi e manubri ecologici e sicuri. I pesi rivestiti in plastica sono ecologici e inodori. Il manubrio è stato approvato da TÜV Rheinland in conformità con il regolamento REACH (EU No. 1907/2006), periodo del test: 24. Agosto 2017 - 4 Settembre 2017, il risultato del test è comprovato. Rapporto di prova: 1160038677a 001.

Utilizzo versatile – sia in palestra o a casa si possono utilizzare questi manubri per l'allenamento muscolare di bicipiti, spalle e petto.

Diverse possibilità di variazione – I pesi sono combinabili liberamente, per poter facilmente aumentare o diminuire il peso. (È possibile impostare i pesi di 10, 15, 20, 20, 25 e 30 kg secondo i propri desideri.)

Physionics® Set di Manubri

Spendendo un poco meno, è possibile acquistare questo kit di due manubri da 15 Kg ognuno, come quello della Songmics ma realizzato con una forma più compatta nonostante mantiene lo stesso peso. Come l’altro modello è disponibile in varie tipologie in base all’esercizio che si vuole fare e con la possibilità di acquistare singoli dischi in acciaio massiccio per potenziare l’esercizio. I dischi hanno un diametro di 27 mm e possono essere raggruppati e divisi in base al peso necessario. Sono ottimi sia da utilizzare a casa che in palestra.

Specifiche tecniche

Brand: Physionics | Modello: Set di manubri acciaio | Peso singolo: 15 Kg | Dimensioni: 49 x 28,2 x 27,8 cm | Materiale: Aciaio

Physionics Set di Manubri - 2x15 kg, 16 Dischi Rivestiti in Plastica, Ø 25 mm, 2 Barre di Acciaio, 4 Fermadischi - Dumbbell, Pesi Fitness, Palestra, Body Building SFORZO BILANCIATO: Il set di pesi contiene 2 manubri da 15 kg ciascuno; Esistono 2 tipi di piastre di peso, 4 x 0,75 kg; 4 x 1,25 kg e 8 x 2,5 kg

MULTIUSO: Set di manubri vi consente di eseguire una varietà di esercizi che migliorano la vostra forma e correggono gli squilibri muscolari, adatti sia alla parte superiore che inferiore del corpo

BILANCIERE STANDARD DA 25 mm: La barra del manubrio pesa 0,9 kg, realizzata in acciaio massiccio e ha un diametro di 25 mm

COMPATIBILE: I dischi di peso hanno un diametro di 27 mm, ma sono compatibili anche con manubri da 25 mm

PRATICO: L'impugnatura lunga 14,5 cm ha una finitura zigrinata antiscivolo, che assicura che le mani non scivolino dai manubri da palestra

CCLIFE REDFORCE Set 1/2 PZ Manubri

Scendendo di prezzo, al di sotto dei 50€, potrete trovare il manubrio da palestra singolo della CCLIFE disponibile da 10 Kg ma non incrementabile. Tuttavia dello stesso brand avrete la possibilità di scegliere se acquistarlo singolo o doppio e selezionare il peso desiderato. Realizzato in acciaio cromato con nucleo in metallo, presente una forma classica ma con un rivestimento zigrinato gommato ed è l’ideale per allenarsi comodamente a casa potenziando bicipiti, tricipiti, quadricipiti, pettorali e anche gli addominali.

Specifiche tecniche

Brand: CCLIFE | Modello: Redforce | Peso singolo: 10 Kg | Dimensioni: 27 x 15 x 14 cm | Colore: Nero | Lunghezza Barra: 13 cm, Ø 33,6mm | Materiale: Acciaio cromato, nucleo in metallo, rivestimento gomma

CCLIFE REDFORCE 1 Pezzo Manubrio Pesi 10KG Dodecagonali Gommati, Colore:10 kg, Menge:1 Pezzo Manubri pesi palestra da10 fino a 30KG

Materiale asta: acciaio, cromato /Peso materiale: Nucleo in metallo, rivestimento in gomma.

Pesi dodecagonali con rivestimento in gomma che protegge il pavimento e riduce il rumore poggiati a terra

L' asta acciaio cromato è ergonomico e zigrinato, ciò garantisce sicurezza e comfort durante l' allenamento.

Perfetti per eseguire numerosi esercizi di FUNCTIONAL FITNESS e per il potenziamento, tanto in casa come in palestra, dei tuoi muscoli bicipiti, tricipiti, addominali, quadricipiti e pettorali

Sportstech AH300 2in1

Questo manubrio è uno dei migliori disponibili su Amazon, non propriamente economico ma utilissimo da usare sia Coe singolo peso che come bilanciere grazie all’asta allungabile posta al centro dei due pesi laterali. Si trasforma con molta semplicità in un bilanciere ed è salvaspazio e richiudibile dopo l’uso. I pesi da 2,5 Kg ognuno possono essere fissati lateralmente fino ad arrivare ad un massimo di 30 Kg. La lunghezza dell’asta è di 35 cm con dischi dal diametro di 30 mm (misura standard). I dischi sono realizzati in materiale di alta qualità composto da ferro interno e gommatura esterna.

Specifiche tecniche

Brand: Sportstech | Modello: AH300 | Colore: Rosso: | Materiale: Ferro e rivestimento gommato| Dimensione Asta: 35 cm di lunghezza | Diametro dischi in ferro: 30 mm | Peso massimo: 30 Kg | Area di presa: 12 cm ciascuno | Portadischi: 10,5 cm ciascuno

Sportstech AH300 2in1 Set Innovativo di manubri Pesi Regolabili con Copertura in Silicone. Manubri e bilanciere Palestra - Alta qualità in ghisa 20kg / 30kg Allenamento di Forza pesistica per casa 2IN1: Il manubrio AH300 combina due funzioni in un unico prodotto - Trasforma i manubri in modo facile e veloce in un bilanciere! La soluzione salvaspazio per un efficace allenamento della forza a casa!

SICUREZZA: I nostri manubri con manici antiscivolo offrono un supporto ottimale. I dischi di peso possono essere fissati saldamente ai manubri con serrature a stella La copertura in silicone rimovibile protegge i manubri e il pavimento.

ALTA QUALITÀ: Il set comprende diuschi di alta qualità da 2,5 kg e 1,25 kg di ferro. Le barre dei manubri hanno un diametro di 30 mm e sono quindi conformi alle norme.

CLEVER TRAINING: È possibile scegliere tra un set da 20 kg e 30 kg. Sia che si tratti di esercizi per il corpo intero o specifici - sperimenta la scelta illimitata di esercizi resa possibile dall'AH300. Perfetto per esercizi con la panca.

DETTAGLI: Dimensioni: lunghezza 35 cm, portadischi: ognuno 10,5 cm, diametro: 30 mm (norma standard), superficie di presa: ogni 12 cm. Così i muscoli possono essere costruiti senza limiti.

Toorx Set Pesi Val-20Dgn Grigio

Se avete bisogno di un set di pesi ma non avete molto spazio a casa, questo allora è il modello che fa per voi. Infatti vi arriverà tutto in una valigia e potrete assemblarlo quando ne avete bisogno per poi riposarlo subito dopo. Nella valigia troverete l’asta che vi servirà sia per il manubrio che come bilanciere, e i vari dischi da inserire e incrementabili per arrivare ad un peso massimo di 20 Kg. Ogni disco è realizzato in metallo con dimensione standard di 30 mm e adattabili anche ad altri dispositivi del settore.

Specifiche tecniche

Brand: Torx | Modello: Val-20Dgn | Colore: grigio | Peso massimo: 20 Kg | Dimensioni articolo: 12 x 41 x 26 cm





