I migliori Bosu – guida all’acquisto

In questa guida vi presenteremo i migliori Bosu per fare attività fisica in modo costante e professionale. Ma cos’è il Bosu?

Fino a poco tempo fa, anzi è ancora in uso, lo Stepper era uno degli attrezzi più utilizzati per l’aerobica e per rinforzare le gambe durante l’allenamento. Attualmente lo Stepper è stato sostituito dal Bosu, una pedana instabile (a differenza del precedente attrezzo) ma con le stesse finalità ginniche. Oltre ad allenare le gambe salendo e scendendo dalla pedana, grazie all’instabilità con cui è realizzata permette di allenare anche la coordinazione , rafforzare la postura e lavorare sull’equilibrio. A differenza della precedente che fa lavorare solo le gambe e la coordinazione, con il Bosu bisogna fare attenzione per cercare di rimanere in equilibrio.

Questa invenzione Americana ad opera di Douglas Brook, ha spopolato nel grande continente e andando a sostituire quasi completamente il vecchio Stepper. E’ l’ideale per allenare cosce e glutei, rassodare i fianchi ed è dinamico e versatile proprio grazie a questa particolare oscillazione.

Per poter stilare una lista dei migliori Bosu da acquistare su Amazon, abbiamo tenuto conto delle variabili che possono condizionare l’acquisto di un modello rispetto ad un altro e sono

Brand: Il brand è fondamentale perché è sempre buono acquistare da leader nel settore, vi garantisce sicurezza e sicuramente un'assistenza post vendita assicurata

Materiale: Anche il materiale è una delle prime variabili che possono condizionare l'acquisto perché è opportuno, essendo attrezzi ginnici, di puntare a materiali buoni che durano nel tempo e vi danno il massimo confort durante l'allenamento.

Prezzo: Anche il prezzo ha il suo peso, forse è una di quelle variabili per cui ci si orienta in un certo range di prodotti. In questo articolo vi mostreremo varie alternative in base al prezzo tenendo conto anche di possibili offerte presenti su Amazon.

POWRX – Balance Board

Questo Bosu è uno dei più economici presenti su Amazon disponibile in vari colori e realizzato con materiale discreto. A differenza dei tradizionali, presenta due prese laterali che vi consentirà di accedere ad altri esercizi aggiuntivi. All’interno della confezione è presente anche un Workout ad immagini per aiutarvi nell’allenamento. Come tutti i Bosu, è instabile e questo vi permetterà di allenare anche il senso dell’equilibrio oltre alla coordinazione e all’esercizio vero e proprio su cosce e glutei. Inoltre dovendo mantenere l’equilibrio, farete esercizio anche sulla postura andandola a rafforzare.



Carico massimo fino a 200 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Powrx | Modello: Balance Bord Workout | Capacità di carico: fino a 200 Kg | Peso: 1,5 Kg | Diametro pedana: 40 cm |

POWRX - Balance Board Perfetto per Esercizi di propriocettività, Fisioterapia e Fitness in Generale - Diametro: 40 cm (Rosa Scuro) PRODOTTO: Balance board con PRESE LATERALI + PDF workout interattivo con 20 esercizi che riceverai, attraverso uno SPECIFICO LINK, all'interno dell'email di conferma dell'ordine

POLIVALENZA: Questa tavola propriocettiva consente, attraverso l'esecuzione di vari esercizi, di raggiungere un ECCELLENTE condizione fisica e può essere utilizzata sia in ambito FITNESS, per allenare la parte superiore ed inferiore del corpo, che in ambito FISIOTERAPICO per recuperare la corretta funzionalità degli arti inferiori a seguito di infortuni o interventi chirurgici

VANTAGGI: Migliorare la capacità di bilanciamento ed il SENSO DELL'EQUILIBRIO ha dei grandi vantaggi anche nella VITA QUOTIDIANA in quanto, anche i più comuni movimenti, diventeranno più semplici, la postura sarà più corretta e, allo stesso tempo, vi sarà una DIMINUZIONE del rischio di infortuni

BENEFICI: Se utilizzato quotidianamente, questo balance board vi permetterà di MIGLIORARE l'agilità, il senso di bilanciamento, la coordinazione e, contemporaneamente, sarete in grado di POTENZIARE la forza e l'elasticità dei vostri muscoli

CARATTERISTICHE: Attrezzo fitness immediatamente PRONTO PER L'USO; Superficie gommata ANTISCIVOLO per un allenamento in tutta sicurezza; Diametro pedana: 40 cm; Capacità di carico: fino a 200 kg; Peso: 1,5 kg

Navaris Pedana Propriocettiva Balance Board

Salendo un po’ di prezzo, potrete optare per il modello della Navaris disponibile in colore blu e in colore viola. Proprio per la particolarità dell’instabilità, spesso il Bosu è chiamato anche Pedana propriocettiva perché vi permetterà di allenare equilibrio e coordinazione di pari passo all’allenamento vero e proprio. Anche questa come il predente modello, è provvisto di due aperture laterali che vi consentiranno di fare allenamenti non solo in piedi ma anche a terra, ideale per l’aerobica e il pilates, sarà il mezzo mediante il quale potrete rassodare glutei, assottigliare la parte addominale, rinforzare i fianchi e tonificare le gambe. Realizzata in propilene.

Specifiche tecniche

Brand: Navaris | Modello: Pedana propriocettiva | Capacità di carico: fino a 80 Kg | Peso: 1,4 Kg | Diametro pedana: 40 cm |

Navaris Pedana Propriocettiva Balance Board - Pedana per Esercizi Equilibrio Tavoletta per Propriocettività Tavola Fitness Ø 40cm - Blu FITNESS & FUN: migliora la coordinazione, la forza muscolare e l'equilibrio, con la pedana balance board di Navaris. Un attrezzo per la palestra, ma anche un gioco divertente per adulti e bambini a casa.

MULTIUSO: la tavola propriocettiva si presta a molteplici usi: esercizi di bilanciamento, per allenare i muscoli di gambe, addome e schiena, e migliorare la postura e l'agilità dei movimenti.

FITNESS TRAINER: dichiara guerra alle zone problematiche come glutei, addome e fianchi e trova la giusta forma fisica, sviluppando maggiore elasticità e resistenza. Per un fisico bello e sano!

ALLENAMENTO INTENSO: stimolando il sistema neuro-motorio, la tavoletta fitness agisce come un massaggio sulla muscolatura interna, sia con esercizi in piedi che seduti. Ideale anche per la fisioterapia in seguito a interventi chirurgici.

STABIILITÀ ANTISCIVOLO: la superficie scanalata assicura una buona presa del piede, mentre il rivestimento anti-scivolo nella parte inferiore previene perdite di equilibrio.

BuoQua Mezza Sfera

A differenza dei precedenti modelli e salendo di prezzo, potrete trovare la mezza sfera della BuoQua provvista, al contrario di altri Bosu, anche di corde laterali per poter allenare altre parti del corpo come torace e braccia. L’attrezzo è realizzato in PVC molto resistente con una parte superiore in propilene. Come altri modelli sarà molto utile per pilates e aerobica, potrete sfruttare entrambe le facce dell’attrezzo per vari tipi di esercizi e rassodare glutei e cosce e lavorare sull’apparato cardiovascolare. Non è molto costosa e vi consentirà di allenarvi comodamente a casa vostra.

Specifiche tecniche

Brand: BuoQua | Modello: Mezza Sfera | Capacità di carico: fino a 220 Kg | Peso: 6,4 Kg | Diametro pedana: 60 cm |

BuoQua Mezza Sfera Cupola Palla 60cm Balance Trainer Equilibrio Azzurro Palla Balance Trainer con Cinghie Laterali E Pompa Ball Semisfera Balance Dimensioni:diametro 23.6inch/60cm(interno 22.8incg/58cm);supporta fino al peso di 440lbs(quasi 220kg)

Equilibrio materiale palla allenatore:palla PVC e base in ABS

Usi multipli per l’equilibrio,la stabilità di base,la resistenza e la forza di formazione

Relax il braccio,gamba e schienale in tutte le parti intorno completi.Grande per gli sport di condizionamento,così come gli allenamenti normali

Applicazione:palestra di casa,altre attività pubbliche posti,dove l’allenamento cardiovascolare può essere ampiamente accettata

ISE Balance Trainer Ball Mezza Palla

Se volete acquistare da un leader nel settore, allora può andar bene ISE specializzata in attrezzi di questo tipo. Disponibile in due colorazioni, questa Balance Trainer è l’ideale per allenare tutto il corpo avendo anche poco spazio in casa. Proprio per la forma e il materiale in PVC può essere tranquillamente riposto dopo l’utilizzo e tramite esso potrete lavorare sull’equibrio, sulla postura, rassodare il vostro corpo in vari punti e utilizzarlo per ogni tipo di esercizio. A differenza dei tradizionali, è molto più largo passando da un 40 cm di diametro a 60 cm. Supporta un carico massimo di 300 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: ISE | Modello: Balance Trainer Ball | Capacità di carico: fino a 300 Kg | Peso: 6,4 Kg | Diametro pedana: 60 cm |

ISE Balance Trainer Ball Mezza Palla Ø 64 cm, Attrezzatura Fitness per Pilates, Yoga, Palestra Domestica,Formazione per Modellare, Max. 300 kg, SY-BAS1002 (Rosa) Portabilità: leggermente sfiatare e gonfiare, in modo da poter portare le tavole di equilibrio ovunque, super facile da addestrare. La valvola pneumatica di alta qualità impedisce perdite d'aria e prolunga la durata. Balance Trainer adatto a tutte le età, palestre, personal trainer, società sportive e fisioterapisti.

ALLENAMENTO: con Balance Ball si migliora la consapevolezza del proprio corpo, BAS1003 Balance Trainer può essere utilizzato su entrambi i lati: sdraiato piatto per esercizi di equilibrio e rafforzamento della parte superiore del corpo e delle gambe. Sul lato della palla in aggiunta ad es. Flessioni e cali Con questa palla di equilibrio puoi piegare le ginocchia, lo squat, l'espansione inversa.

Materiale: BAS1002 Palla da ginnastica in PVC ecologico e atossico per evitare allergie. Base antiscivolo e consistenza per migliorare la stabilità. La base in ABS resistente all'usura più 6 piedini antiscivolo e la tecnologia anti-rottura garantiscono sicurezza durante l'uso.

DIMENSIONE & ASPETTO: l'altezza del Tranier equilibrio è 25cm, 64 * 67 * 25cm.Eine pompa d'aria e due cavi ragazzo sono inclusi, la palla di stabilità può essere gonfiato in modo rapido e semplice, carico massimo fino a 300 kg. Con anello antiscivolo e piedini antiscivolo, la tecnologia anti scoppio garantisce sicurezza.

Accettiamo rendimenti incondizionati, nessuna preoccupazione per lo shopping. CHI SIAMO: ISE stabilita in Francia dal 2010; abbiamo un servizio clienti professionale e un team tecnico. Puoi fare acquisti in sicurezza con noi. Garantiamo la protezione dello shopping presso ISE.ISE è impegnata nello sviluppo del marchio. Lo sviluppo di ISE richiede il tuo suggerimento e aiuto. 1 anno di garanzia. Nessun problema durante l'uso. Si prega di lasciare la tua voce dietro.

Sissel 160311, Pedana per Esercizi

Questa pedana propriocettiva è pensata appositamente per uomo e donna adulti e predisposta con un diametro di 61 cm e un carico massimo di 200 Kg. Questo attrezzo, come altri modelli, è l’ideale per vari tipi di esercizi che comprendono sicuramente gambe e glutei, fianchi e addome e anche la parte alta del corpo che viene stimolata durante l’allenamento per coordinazione e postura. Rispetto ai modelli precedenti, è leggermente più costosa e questo sicuramente è per la qualità del materiale che è nettamente superiore. Infatti il PVC è molto resistente ed è in grado di essere utilizzato anche in modo costante e giornaliero. Disponibile in colore rosso.

Specifiche tecniche

Brand: Sissel | Modello: Pedana per esercizi | Capacità di carico: fino a 200 Kg | Peso: 5 Kg | Diametro pedana: 61 cm |

Sissel 160311, Pedana per Esercizi Unisex – Adulto, Rosso, 62 x 61 x 11.5 cm Ideale per esercizi di equilibrio, cardio, di rafforzamento e propriocettivi

Con la piattaforma rivolta verso l'alto o verso il basso come training di equilibrio

Attrezzo specifico per esercizi funzionali

Grado di difficoltà variabile individualmente

Balance BOSU Trainer PRO

Infine il modello della Balance definito come uno dei migliori per quanto riguarda l’allenamento casalingo. Disponibile in colore blu, è realizzato con PVC di alta qualità e provvisto di pompa ad aria inclusa nel prodotto. Con questo attrezzo potrete allenarvi comodamente a casa, è versatile e ideale per ogni tipo di esercizio. Potrete lavorare sulla postura e l’equilibrio, la coordinazione e sul rassodamento. Consigliato da personal trainer e fisioterapisti. Il diametro è superiore agli altri modelli descritti raggiungendo 63,5 cm di dimensione.

Specifiche tecniche

Brand: Balance | Modello: Bosu Trainer Pro | Capacità di carico: fino a 150 Kg | Peso: 6 Kg | Diametro pedana: 63,5 cm |

Balance BOSU Trainer PRO, Diametro 63,5 cm, Colore Blu Permette un allenamento body-building versatile e specifico per tutto il corpo, e permette di sviluppare equilibrio e resistenza

Gli utenti possono determinare il livello di difficoltà del proprio allenamento

Può essere utilizzato sia sul lato piano che su quello curvo

Adatto per atleti professionisti e amatoriali di tutte le età, per palestre, personal trainer, club sportivi e fisioterapisti

L'altezza quando gonfio è 22 cm, la pompa ad aria è inclusa con il prodotto





