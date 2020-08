Migliori Stazioni fitness – guida all’acquisto

Se avete spazio a casa e desiderate allestire una stanza o un angolo per una palestra personale, potrebbe interessarvi acquistare una stazione da fitness per poter allenare varie parti del corpo con un unico attrezzo.

Come scegliere una stazione da palestra

Esistono numerosi modelli su Amazon che si differenziano principalmente per caratteristiche e prezzo. Acquistare una stazione fitness professionale non è molto economico, anche se ci sono dei modelli base che potrete trovarli a prezzi convenienti. Per poter stilare una lista delle migliori stazioni fitness, abbiamo tenuto conto di alcuni parametri che possono condizionare sia la scelta che la spesa.

Brand e assistenza: Acquistare da un produttore tra i più conosciuti e dotati di certificazioni, garantisce sicurezza e stabilità nei materiali della stazione. Inoltre è importante anche l’assistenza post vendita.

Le migliori stazioni fitness

Esistono tantissimi modelli di stazione fitness che rispondono alle esigenze sia di prezzo che di funzionalità. Qui di seguito vi elenchiamo quelli che secondo noi, sono le migliori stazioni da palestra disponibili su Amazon ad un prezzo conveniente rispetto alla sua qualità.

Panca Multifunzione Phsyionics

Questo attrezzo della CCLIFE può essere definito come uno tra i più economici disponibili su Amazon al costo di appena €159,90 Tramite questo attrezzo potrete eseguire vari tipi di esercizi grazie al bilanciere e alla panca per fare allenamenti per gambe e addominali. Materiale abbastanza solido con struttura ben bilanciata e facilmente ripetibile dopo l’utilizzo. I pesi non sono presenti nel prezzo e vanno acquistati separatamente (massimo 60 Kg). Il bilanciere è regolabile fino a 6 posizioni mentre i braccioli fino a 3 posizioni con schienale inclinabile con 4 livelli.

Supporta un carico massimo di 200 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: CCLIFE | Dimensioni: 170 x 130 x 204 cm | Peso attrezzo: 29 Kg | Peso massimo supportato: 200 Kg (pesi + corpo) | Carico massimo per pesi: 60 Kg | Schienale: 4 posizioni regolabili | Altezza bilanciere: 114,5 – 145 cm | Materiale: metallo, plastica, imbottitura a schiuma

CCLIFE Panca da Pesi Multifunzione Regolabile e Pieghevole e Supporto Bilanciere e Pesi (Modello 010) Panca adatta per principianti ed esperti

Facile da montare e da usare, Pieghevole e salva spazio, Poggia gambe con cuscino imbottito

Schienale Regolabile in 4 livelli di altezza, Sedile e schienale confortevoli, Robusto telaio in acciaio

Potrete effettuare diversi esercizi: esercizi addominali, estensioni gambe, butterfly, flessioni gambe

Dimensioni (L / L/ A): ca. 128/140/113 cm

Klarfit Ultimate Gym

Con poco più di €150 avrete la possibilità di acquistare questa stazione per il fitness dotata di molte funzioni per allenarvi e tonificare il vostro tessuto muscolare con esercizi mirati. Avrete infatti l’opportunità di allenare gli addominali, le gambe ed è dotato di supporto bilanciere per i pesi (non inclusi nel prezzo). Realizzato in ottimo materiale, è l’ideale per chi vuole migliorare il proprio corpo con esercizi mirati e costanti. Può supportare un carico massimo di 150 Kg e permette di regolare lo schienale, i braccioli e il supporto per le gambe secondo diversi livelli. Disponibile anche nelle varianti con più accessori.

Specifiche tecniche

Brand: Klarfit | Dimensioni: 130 x 195 x 185 cm | Peso: 33 Kg | Peso Massimo supportato: 150 Kg | Regolazione panca: 4 livelli | Regolazione avvolgi braccia: 2 livelli | Regolazione avvolgi gambe: 3 livelli | Regolazione schienale: 4 livelli | Imbottitura schienale: 6 cm

Klarfit Ultimate Gym 3500 - KL1, Panca, Panca Multifunzione, Panca Pesi, Curl per Braccia e Gambe, Barra per Latissimus, Schienale e Sedile Imbottiti, Regolabile, Max 150 kg, Nero/Arancio UNIVERSALE: la Klarfit Ultimate Gym 3500 Power Station è il dispositivo di allenamento ideale per principianti e atleti avanzati per rinforzare miratamente l'addominale, il braccio, la gamba e la schiena - in breve tutta la muscolatura del corpo - a un maggiore potenziale di potenza.

INDIVIDUALE: Le ampie opzioni di combinazione del dispositivo e gli esercizi consentono un allenamento individuale ed efficace per tutto il corpo, mentre le diverse opzioni di impostazione del dispositivo consentono un adattamento specifico della persona.

DIVERSE: la stazione di allenamento è l'ideale per una varietà di allenamenti, come pull down, panca piana o inclinata, gambe o butterfly. Ideale per palestre e palestre domestiche.

COMFORT: le due aree di seduta e di riposo sono piacevolmente imbottite e offrono una resistenza ideale. Il materiale di superficie è facile da pulire, resistente all'abrasione e, inoltre, asciuga rapidamente. Il carico massimo del dispositivo è di 150 kg.

SICUREZZA: la robusta struttura in acciaio della stazione per allenamento con i pesi Klarfit Ultimate Gym 3500 garantisce sicurezza durante il processo di allenamento, in modo da poterti concentrare completamente sulla costruzione muscolare e allenare in modo specifico i singoli muscoli o interi gruppi muscolari.

JK Fitness JK6096

Seppur più costosa rispetto al modello precedente, questo modello non consente di poter allenare tutto il corpo ed è strutturato in modo da essere una stazione fitness verticale. Non è provvista di panca, ma è pensato appositamente per allenare e tonificare spalle, dorsali, addome e pettorali. Le dimensioni sono ridotte e proprio per la struttura contenuta, permette di poter essere riposta dopo l’utilizzo.

Brand: Soges | Dimensioni: 72 x 90 x 190-230 cm | Peso: 16,5 Kg | Massimo peso supportato: 300 Kg | Materiale: Metallo, imbottitura schiuma

soges Power Tower Regolabile in Altezza e Stazione di Tuffo Multifunzione Home Forza Training Fitness Workout Station, PSBB002 【Dimensioni del prodotto】 72 x 90 x 190-230 cm. Capacità di peso: 300 kg

【Materiale resistente】 Telaio in metallo per impieghi gravosi, supporto principale allargato, base svasata anti eversione, che assicura stabilità e durata. La regolazione della marcia multipla, potrebbe regolare l'altezza secondo le tue necessità.

【Multi-funzionale】 Con questo tipo di equipaggiamento, puoi facilmente salire su Chin Up, Dips, Vertical Knee Raise, Push-Up e Reverse grip up quando e dove possibile. Perfetto per adulti o bambini per far crescere l'allenamento, gli appassionati di fitness e gli anziani.

【Esercizio quotidiano】 L'uso a lungo termine dei nostri prodotti può esercitare efficacemente spalle, braccia, vita, glutei e gambe. Dieci minuti al giorno, eliminando l'obesità, aumentando la forza muscolare, alleviando il dolore e modellando un corpo perfetto.

【Si prega di notare】 Si prega di assemblare il prodotto dal basso verso l'alto. Stringere le viti di bloccaggio dopo aver installato tutte le parti. Fai esercizi di riscaldamento prima di usarlo.

Vida XL – Panca Multifunzione

Aumentando un po’ il budget, avrete la possibilità di acquistare un altro modello della VIDA XL, ma questo è decisamente un attrezzo completo che vi permetterà di allenare tutto il corpo e a differenza dei precedenti modelli, è provvisto anche dei pesi. E’ un attrezzo multifunzione economico che permette di lavorare sulle varie parti del corpo contemporaneamente, realizzato in ottimo materiale con aste in metallo e imbottiture in schiuma. Potrete allenarvi in modo completo rafforzando i muscoli, stabilizzando la postura, migliorando la coordinazione dei movimenti e allenare le zone problematiche. Peso massimo supportato: 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Vida XL | Dimensioni: 150 x 99 x 204 cm | Peso: 90,5 Kg | Peso massimo supportato: 100 Kg | Peso singole lastre: 4,5 Kg | Materiale: Lastre in metallo e imbottiture in schiuma

vidaXL Panca Multifunzione Fitness con Pesi Addominali Allenamento Muscolare Materiale: Acciaio

Dimensioni montaggio: 150 x 99 x 204 cm

Dimensioni schienale: 65 x 24 x 4 cm

Dimensioni sedile: 31 x 30 x 4 cm

Altezza sedile: 54 cm

Stazione Multifunzione ST 1300 High Power

La stazione multifunzione St 1300 è un attrezzo professionale ideale per chi vuole trasformare la sua casa in una palestra domestica ed è ottimo se si vuole fare ginnastica in modo costante. Ottimo il materiale per permettervi di allenarvi in totale sicurezza. Seduta e schienale sono ergonomiche e confortevoli e imbottite con schiuma di alta qualità. Super accessoriato, è provvisto di 10 piastre da 6,8 Kg che permettono di sollevare pesi fino a 68 Kg e rendere l’esercizio ancora piu’ intenso, anche lo schienale è regolabile come lo è il supporto per l’allenamento delle gambe che potrete regolare la resistenza fino a 4 livelli di intensità. Supporta un carico massimo di 150 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Kestore | Peso: 135 Kg | Peso massimo supportato: 150 Kg | Peso singole lastre: 6,8 Kg | Materiale: Lastre in metallo e imbottiture in schiuma.

