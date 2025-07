Inter su Angelo Stiller come sostituto di Calhanoglu

Dopo la clamorosa eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense, in casa Inter tiene banco il caso legato ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha lasciato intendere di voler cambiare aria, scatenando le reazioni del presidente Beppe Marotta e del capitano Lautaro Martinez, che non hanno usato mezzi termini: “Chi non è motivato a restare, può andare via.”

Con il Galatasaray alla finestra, i nerazzurri si stanno già muovendo per trovare un degno erede, e secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, il nome più caldo è quello di Angelo Stiller, 24enne regista del VfB Stuttgart.

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, Stiller si è fatto conoscere in Bundesliga con la maglia dell’Hoffenheim, prima di trasferirsi allo Stoccarda nel 2023 per circa 5,5 milioni di euro. Dotato di grande visione di gioco e precisione nei passaggi, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio tedesco. Ha già collezionato 4 presenze con la Nazionale maggiore della Germania, dopo essere stato un punto fermo dell’Under-21.

L’Inter vede in lui un profilo ideale per abbassare l’età media del centrocampo e dare continuità alla manovra in fase di costruzione.

A rendere l’operazione più accessibile potrebbe essere l’interesse dello Stoccarda per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 e figlio d’arte dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic. Attualmente nel settore giovanile dell’Inter, il giovane talento compirà 20 anni ad agosto e ha attirato l’attenzione anche del Club Brugge.

Un’ipotesi di scambio alla pari potrebbe quindi ridurre l’esborso economico per il club di Simone Inzaghi, che rischia di perdere Calhanoglu senza un incasso significativo vista la volontà del giocatore.

La trattativa resta in fase esplorativa, ma Stiller rappresenta un obiettivo concreto, soprattutto se l’Inter dovesse decidere di non ostacolare la partenza di Calhanoglu verso Istanbul.