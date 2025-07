Mondiale per Club 2025: programma quarti di Finale

Con la conclusione degli ottavi di Finale ieri sera e l’eliminazione della Juventus da parte del Real Madrid si è completato il quadro dei quarti di finale del Mondiale per Club Fifa 2025.

I quarti di Finale del Mondiale per Club prenderanno il via venerdì 4 luglio con il match Fluminense-Al Hilal alle ore 21:00. A seguire alle ore 03:00 italiane si giocherà Palmeiras-Chelsea.

Le vincenti di questi due match si affronteranno nella prima semifinale.

Sabato alle ore 18:00 ci sarà il big match di questi quarti di finale che vedrà di fronte PSG e Bayern Monaco e alle 22:00 l’altro scontro tra due big europee Real Madrid e Borussia Dortmund.

Le vincenti di questi due match si troveranno di fronte nella seconda semifinale.

Fluminense-Al Hilal: sfida esplosiva nei quarti del Mondiale per Club 2025

Dove vedere Fluminense – Al Hilal: Diretta su DAZN e Canale 5

Quando si gioca: Venerdì 4 luglio, ore 21:00 italiane (19:00 GMT)

Dove si gioca: Camping World Stadium, Orlando (Florida)

Lo spettacolo del Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con il primo quarto di finale, che vedrà opposti Fluminense e Al Hilal.

Due squadre in forma smagliante e reduci da imprese storiche: i brasiliani hanno eliminato l’Inter campione d’Europa, mentre i sauditi hanno fatto l’impensabile, estromettendo i campioni in carica del Manchester City con un rocambolesco 4-3 ai tempi supplementari.

Sarà un match infuocato, dentro e fuori dal campo, nello stadio da 65.000 posti di Orlando, pronto ad accogliere le tifoserie più calde del torneo.

Da un lato, la tradizione e la tecnica verdeoro del Fluminense, una delle società più gloriose del Brasile; dall’altro, la potenza economica e il progetto ambizioso di Al Hilal, la squadra più titolata dell’Arabia Saudita.

Dopo aver steso l’Inter con un secco 2-0, il Flu punta a conquistare una storica semifinale, trascinato da un attacco imprevedibile e una difesa compatta. Ma dovrà fare attenzione alla freschezza atletica e alla pericolosità in contropiede degli uomini di Jorge Jesus, autentici protagonisti del colpo più clamoroso del torneo finora.

Una partita da non perdere, che promette spettacolo, tensione e gol. Chi vincerà potrà continuare a sognare il titolo mondiale per club.

Palmeiras-Chelsea: sfida ad alta intensità nei quarti di finale del Mondiale per Club

Dove vedere Palmeiras – Chalsea: Diretta su DAZN

Quando: Venerdì 4 luglio, ore 03:00 italiane (01:00 GMT, 5 luglio)

Dove: Lincoln Financial Field, Philadelphia (Pennsylvania)

Tutto pronto per il secondo quarto di finale del Mondiale per Club FIFA 2025, che vedrà di fronte Palmeiras e Chelsea in un match ricco di fascino e tensione allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, davanti a quasi 70.000 spettatori.

Il Palmeiras, seconda squadra brasiliana ad approdare tra le migliori otto del torneo, arriva dalla vittoria nel derby tutto verdeoro contro il Botafogo negli ottavi di finale. Solida in difesa e abituata a palcoscenici internazionali, la squadra di San Paolo vuole riscrivere la propria storia al Mondiale per Club, puntando a un trofeo sfuggito in passato.

Il Chelsea, campione del mondo per club nel 2021, ha vissuto una stagione complicata in Premier League, ma cerca ora riscatto internazionale. Gli uomini di Mauricio Pochettino vogliono voltare pagina e sfruttare il torneo per rilanciarsi, puntando sul talento e la profondità della rosa.

La vincente affronterà in semifinale la squadra che emergerà dal primo quarto tra Fluminense e Al Hilal.

Un match imperdibile tra due realtà calcistiche molto diverse ma unite da una grande ambizione: alzare il trofeo mondiale per club e chiudere la stagione con un trionfo di prestigio.

PSG-Bayern Monaco: big Match dei quarti di finale

Dove vedere PSG – Bayern Monaco: Diretta su DAZN

Quando: Sabato 5 luglio, ore 18:00 italiane (12:00 locali, 16:00 GMT)

Dove: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Georgia)

Tutto pronto per quello che, a detta di molti, è il quarto di finale più atteso del Mondiale per Club FIFA 2025: allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta, due superpotenze del calcio europeo si affrontano in un match da brividi.

Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco significa campioni contro campioni, stelle internazionali e due delle tre principali favorite rimaste in corsa per il titolo. Una vera e propria finale anticipata.

Il PSG, fresco vincitore della Champions League e autore di una stagione da sogno, cerca il poker stagionale dopo aver conquistato Champions, Ligue 1 e Coppa di Francia. Una vittoria sui bavaresi rafforzerebbe il prestigio del club parigino e lo proietterebbe tra le leggende del calcio mondiale.

Il Bayern Monaco, dal canto suo, è la squadra con più gol segnati nel torneo (16 in 4 partite), a testimonianza di un attacco letale. Tuttavia, dovrà superare una delle migliori difese della competizione e reggere la pressione di uno stadio da 75.000 posti infuocato.

Una sfida tra titani, con in palio non solo la semifinale, ma anche il diritto di essere considerati i veri padroni del calcio mondiale. Chi avrà la meglio tra la corazzata francese e la tradizione tedesca?

Real Madrid – Borussia Dortmund: rivincita della finale Champions

Dove vedere Real Madrid – Borussia Dortmund: Diretta su DAZN e Canale 5

Quando: Sabato 5 luglio, ore 22:00 italiane (16:00 locali, 20:00 GMT)

Dove: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

L’ultimo quarto di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 è una vera e propria super sfida europea: Real Madrid e Borussia Dortmund tornano a incrociarsi dopo la finale di Champions League 2024, vinta dai Blancos.

Il teatro di questa sfida sarà il MetLife Stadium, il più grande impianto del torneo con i suoi 88.000 posti e futura sede della finale dei Mondiali 2026. Un tutto esaurito potrebbe zittire ogni dubbio sull’interesse del pubblico americano per questa edizione rinnovata del torneo.

I 13 volte campioni d’Europa, autentici dominatori storici del Mondiale per Club con 12 vittorie consecutive nella competizione, ritrovano Kylian Mbappé, pronto a guidare l’attacco madridista in una gara che promette spettacolo e intensità.

Il Borussia Dortmund, sempre presente tra le grandi d’Europa, non ha nulla da perdere e proverà a vendicare la sconfitta della scorsa primavera a Wembley. I gialloneri arrivano a questo quarto di finale con entusiasmo e una rosa ricca di giovani talenti.

In palio c’è la semifinale contro la vincente di PSG-Bayern Monaco, in un possibile derby europeo ad altissimo livello. Il Real parte favorito, ma nel calcio di luglio, e in un torneo ad eliminazione diretta, tutto può accadere.

Mondiale per Club programma Quarti di Finale:

Venerdì 4 luglio, ore 21 FLUMINENSE – AL HILAL al Camping Word Stadium di Orlando (Match 57); Diretta su DAZN e Canale 5

al Camping Word Stadium di Orlando (Match 57); Diretta su DAZN e Canale 5 Sabato 5 luglio, ore 3 PALMEIRAS – CHELSEA al Lincoln Financial Field di Filadelfia (Match 58); Diretta su DAZN

al Lincoln Financial Field di Filadelfia (Match 58); Diretta su DAZN Sabato 5 luglio, ore 18 PSG – BAYERN MONACO al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Match 59); Diretta su DAZN

al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Match 59); Diretta su DAZN Sabato 5 luglio, ore 22 REAL MADRID – BORUSSIA DORTMUND al MetLife Stadium di New York (Match 60); Diretta su DAZN e Canale 5

Semifinali

Martedì 8 luglio, ore 21 Vincente match 57 vs Vincente match 58 al MetLife Stadium di New York;

Mercoledì 9 luglio, ore 21 Vincente match 59 vs Vincente match 60 al MetLife Stadium di New York;

Finale

Domenica 13 luglio, ore 21 Finalissima al MetLife Stadium di New York;