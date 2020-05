Migliori pedane vibranti – guida all’acquisto

Nel corso di questi ultimi anni, le pedane vibranti sono diventate uno degli attrezzi più gettonati da chi vuole fare sport a livello domestico grazie alle tantissime proprietà benefiche che un allenamento potrebbe comportare.

Perché utilizzare una pedana vibrante

Secondo alcuni esperti, la vibrazione prodotta da questo attrezzo aiuta a:

Migliorare la circolazione sanguigna

Accelera il metabolismo

Diminuisce il livello di cortisolo (ormone dello stress)

Aumenta la densità minerale ossea

Migliora il tono della pelle rendendola più elastica

Aumenta il livello di serotonina (l’ormo del buon umore)

Diminuisce il livello di tossine presenti nell’organismo

Agisce su cellulite e ritenzione idrica

Accelera la ripresa in caso di infortunio

Tuttavia è bene consultare il medico prima di utilizzare la pedana vibrante informandolo di eventuali problemi di salute. Infatti questo attrezzo ha tantissimi benefici ma è vietato utilizzarlo in gravidanza o se si hanno disturbi epilettici, disturbi cardiovascolari, reumatismi e dolori di schiena cronici.

Come si usa la pedana vibrante

La pedana vibrante, seppur sia un attrezzo compatto può essere utilizzato in tantissimi modi. Si possono effettuare particolari esercizi e utilizzare l’attrezzo in posizioni diverse. La pedana durante il suo utilizzo provoca una sorta di formicolio dovuto all’attivazione della circolazione sanguigna generata dalla contrazione dei muscoli. Per cominciare ad utilizzarla si consigliano inizialmente un massimo di 20 minuti e poi procedere gradualmente fino ad ottenere un vero e proprio allenamento. Può essere utilizzata più volte a settimana, a seconda del modello si possono fare esercizi anche per braccia e schiena, può essere utilizzata per addominali e glutei o per il semplice rilassamento grazie a dei programmi appositi.

Prima di utilizzarla sono opportuni alcuni accorgimenti:

Iniziare con un programma leggero per abituare il corpo a quel tipo di allenamento Mantenere sulla pedana vibrante una posizione sciolta evitando quindi ti tenere gambe e braccia tese. Questo comporterebbe una tensione eccessiva del muscolo. Se fate esercizi seduti per glutei e schiena, mantenere il coccige in un punto della pedana dove ci sia un basso grado di vibrazione per evitare danni alla colonna vertebrale Mantenere la pedana vibrante in un posto con poche cose intorno, specialmente durante l’allenamento. La vibrazione con qualche oggetto nelle vicinanze potrebbe essere pericoloso Non poggiare la parte addominale sulla pedana vibrante, non deve subire una vibrazione diretta in quanto molto delicata. Non caricare durante la vibrazione peso su braccia e mani. Quindi evitare di usare la pedana con esercizi tipo flessione.

Come scegliere una pedana

Esistono tantissimi modelli di pedana vibrante che variano per prezzo e funzionalità oltre che per il design. Per poter acquistare una pedana vibrante in base alle proprie esigenze è opportuno tener conto della tipologia di vibrazione, della potenza, della struttura, dei tipi di programmi presenti nel modello, degli accessori di cui la pedana è dotata e ovviamente il design.

Tipologia di Vibrazione : Esistono due tipi di vibrazioni e sono la vibrazione basculante e quella sussultoria. La prima è simile ad una passeggiata e la vibrazione si muove da destra a sinistra oscillando a lati alterni con frequenze che arrivano fino a 30 Hz. Le vibrazioni sussultorie invece richiamo una vera attività sportiva contraendo le fasce muscolari fino a 60 Hz.

: Esistono due tipi di vibrazioni e sono la vibrazione basculante e quella sussultoria. La prima è simile ad una passeggiata e la vibrazione si muove da destra a sinistra oscillando a lati alterni con frequenze che arrivano fino a 30 Hz. Le vibrazioni sussultorie invece richiamo una vera attività sportiva contraendo le fasce muscolari fino a 60 Hz. Potenza : Più potente è la pedana vibrante, maggiore sarà il suo supporto per il peso senza la perdita della frequenza di oscillazione. Le pedane vibranti di uso domestico solitamente si aggirano intorno ai 200 watt, mentre quelle professionali possono raggiungere fino a 1000 watt.

: Più potente è la pedana vibrante, maggiore sarà il suo supporto per il peso senza la perdita della frequenza di oscillazione. Le pedane vibranti di uso domestico solitamente si aggirano intorno ai 200 watt, mentre quelle professionali possono raggiungere fino a 1000 watt. Struttura : Esistono numerosi modelli che variano per peso e dimensioni. Le pedane economiche solitamente raggiungono una lunghezza di 50 cm con un peso all’incirca di 8-10 kg, rispetto a quelle più professionali che possono avere un peso superiore ai 39 Kg. Per la forma esistono in commercio pedane singole con superficie antiscivolo dotate di fasce e con vari programmi di vibrazione, poi quelle a pedana doppia che sono ottime per regolare l’impatto delle articolazioni durante l’allenamento e sono dotate di tutte le funzioni tipiche di quelle a forma singola, e infine ci sono le pedane dote di supporto. Queste ultime sono professionali e più utilizzati in ambienti come palestre e centri estetici. Le dimensioni di quest’ultima tipologia sono abbastanza grandi e sono dotate di tutte le funzioni con delle opzioni aggiuntivi come ad esempio la pulsazione del battito durante l’allenamento e una serie di programmi personalizzati.

: Esistono numerosi modelli che variano per peso e dimensioni. Le pedane economiche solitamente raggiungono una lunghezza di 50 cm con un peso all’incirca di 8-10 kg, rispetto a quelle più professionali che possono avere un peso superiore ai 39 Kg. Per la forma esistono in commercio pedane singole con superficie antiscivolo dotate di fasce e con vari programmi di vibrazione, poi quelle a pedana doppia che sono ottime per regolare l’impatto delle articolazioni durante l’allenamento e sono dotate di tutte le funzioni tipiche di quelle a forma singola, e infine ci sono le pedane dote di supporto. Queste ultime sono professionali e più utilizzati in ambienti come palestre e centri estetici. Le dimensioni di quest’ultima tipologia sono abbastanza grandi e sono dotate di tutte le funzioni con delle opzioni aggiuntivi come ad esempio la pulsazione del battito durante l’allenamento e una serie di programmi personalizzati. Programmi : La maggior parte delle pedane vibranti sono dotate di programmi che consentono un allenamento personalizzato. I programmi possono essere suddivisi in automatici e manuali. Inoltre all’interno del display possono essere settate l’intensità di vibrazione, durata dell’allenamento.

: La maggior parte delle pedane vibranti sono dotate di programmi che consentono un allenamento personalizzato. I programmi possono essere suddivisi in automatici e manuali. Inoltre all’interno del display possono essere settate l’intensità di vibrazione, durata dell’allenamento. Accessori : Esistono modelli dotati di vari accessori tra cui lo speaker musicale bluetooth per ascoltare la musica durante l’allenamento. Un altro accessorio possono essere le corde collegate alla pedana che permette esercizio anche su arti superiori. Poi ci sono quelle dotate di telecomando da polso per la gestione degli esercizi personalizzati da poter gestire direttamente in remoto.

: Esistono modelli dotati di vari accessori tra cui lo speaker musicale bluetooth per ascoltare la musica durante l’allenamento. Un altro accessorio possono essere le corde collegate alla pedana che permette esercizio anche su arti superiori. Poi ci sono quelle dotate di telecomando da polso per la gestione degli esercizi personalizzati da poter gestire direttamente in remoto. Design : Esistono numerosi modelli che variano per colore, peso e struttura. Molti modelli sono salvasapzio da riporre dopo l’uso, altre invece sono ingombranti e necessitano di spazio. A seconda dell’esigenza si può optare per un modello rispetto all’altro. La scelta può essere condizionata anche dal colore e dalla sua forma.

Inoltre prezzo e marca possono essere importanti. Il primo è molto condizionato dal budget a disposizione e spesso è una delle prime caratteristiche per cui si sceglie un modello rispetto ad un altro. Per la marca non è importante acquistare da un brand preciso, ma purché sia certificato e sicuro e che abbia un servizio post-vendita.

Le migliori pedane vibranti su Amazon

Tenendo conto di tutti i fattori e le variabili, le funzionalità e gli accessori, abbiamo stilato una lista delle migliori pedane vibranti su Amazon elencandole per prezzo crescente.

Klarfit Vib 1000 • piastra di vibrazione

La Klarfit Vib 1000 può essere definita come una delle pedane vibranti più economiche disponibili su Amazon. Seppur economica riesce a soddisfare le esigenze e fornisce una buona prestazione per l’allenamento. Struttura solida e compatta e sicuramente salvaspazio perché può essere riposta durante l’utilizzo. La superficie è antiscivolo e misura 37 x 32 cm e con un motore che raggiunge fino a 1000 watt.

Sulla pedana è presente un display LCD con 6 tasti per il settaggio delle impostazioni tra cui uno dei 5 programmi personalizzati, 30 variazioni di velocità. Dotato tra gli accessori di fasce elastiche per esercizi per braccia e spalle.

Specifiche Tecniche

Brand: Klarfit | Modello: FIT17-Vib B 1000 | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante | Accessori: Fasce elastiche, telecomando | Programmi: 5 Preimpostati + manuali | Peso massimo supportato: 120 Kg | Potenza: 1000 Watt | Dimensioni: 37 x 32 x 14,5 cm | Peso: 14,6 Kg

GJJSZ Pedana Vibrante

Questo modello è uno dei più economici e proposti da Amazon per l’ottima combinazione qualità prezzo. Ha una struttura solida e un design accattivante ed elegante in colore rosa con delle rifiniture in oro. Facile da usare e dotata di 99 livelli di intensità da settare in base alle proprie esigenze. Provvista di speaker bluetooth per ascoltare la musica preferita durante l’allenamento e, inclusa nella confezione anche le fasce elastiche per l’allenamento delle braccia e delle spalle e il telecomando per il controllo in remoto.

Tramite il display LDC sarà possibile impostare il programma selezionato, il livello di intensità, potrete monitorare il tempo di allenamento.

Specifiche Tecniche

Brand: GJJSZ | Modello: Crazy Fit Massaggio | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante | Accessori: Telecomando, Bluetooth, Corde Elastiche, Scheda Workout | Programmi: 3 Preimpostati | Peso massimo supportato: 150 Kg | Potenza: 2 x 500 Watt | Dimensioni: 77 × 44 × 14.5cm | Peso: 14,1 Kg

KLAR FIT Vibe 3DX Pedana Vibrante

A differenza della precedente, questa pedana presenta un tipo di vibrazione non solo basculante ma anche sussultoria e combinata per un allenamento completo. Dotato di display con la possibilità di scelta tra i tre programmi pre-impostati e la regolazione di 20 livelli di velocità e il monitoraggio della durata dell’allenamento. La pedana ha una dimensione di 74x 44 cm e può essere riposta dopo l’allenamento. Non è dotata di accessori come fasce elettriche ma è provvista di un telecomando per il controllo remoto. Ha una forma rettangolare molto solida con una potenza di 200 watt e supporta un carico massimo di 120 kg. Disponibile in vari colori.

Specifiche Tecniche

Brand: Klarfit | Modello: VPT2-90300-lahg | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante, Sussultoria e combinata | Accessori: Telecomando | Programmi: 3 Preimpostati | Peso massimo supportato: 120 Kg | Potenza: 200 Watt | Dimensioni: 74 x 44 x 18 cm | Peso: 15 Kg

Klarfit Goodvibe Pedana Vibrante

Salendo un po’ di prezzo, sarà possibile acquistare un altro modello della Klarfit ma semi professionale. Questa pedana è dotata di manubrio che consente una postura sicuramente migliore e la possibilità die esercizio per le braccia senza la necessità di accessori come fasce elastiche. Non è propriamente un attrezzo salvaspazio, né può essere riposta grazie alle dimensioni tutt’altro che contenute, infatti necessita un posto da cui non verrà spostata.

E’ equipaggiata da una potenza di 500 Watt con una tipologia di vibrazione di tipo basculante con 100 livelli di velocità settabili dal display presente sulla parte superiore. E’ dotata inoltre di sensori per il rilevamento dell’attività cardiaca e della possibilità di utilizzare programmi personalizzati secondo le proprie esigenze. Dal display potrete monitorare il tempo di allenamento, la velocità, la frequenza cardiaca e la tipologia di allenamento.

Specifiche Tecniche

Brand: Klarfit | Modello: Goodvibe | Display: Presente | Tipologia: Pedana con manubrio | Vibrazione: Basculante | Accessori: Cardiofrequenzimetro | Programmi: 3 Preimpostati | Peso massimo supportato: 120 Kg | Potenza: 500 Watt | Dimensioni: 116 x 73 x 25 cm | Peso: 30 Kg

Bluefin Fitness Pedana Vibrante 3D

La pedana vibrante 3D è una delle migliori presenti sul commercio per l’ottima combinazione qualità prezzo. Ha una struttura molto solida e compatta e al tempo stessa con tantissime funzioni e accessori inclusi. La superficie è antiscivolo e dotata di corde elastiche per la possibilità di allenamento total body. Tramite il display potrete scegliere uno dei 5 programmi preimpostati o controllarla tramite il telecomando in dotazione.

Questa pedana sfrutta la tecnologia 3D che comporta l’oscillazione sia orizzontale che verticale e una combinazione di frequenza che va da 15 a 50 Hz ed è equipaggiata da doppio motore da 500 watt ognuno. Potrete inoltre selezionare 3 tipologie di vibrazione fino a 180 livelli i velocità. Inoltre durante l’allenamento potrete ascoltare la vostra musica preferita perché provvista di altoparlanti con connettività bluetooth. Questo attrezzo sarà utile per rilassare il vostro corpo, per perdere il peso in eccesso e per rassodarvi. Abbastanza silenziosa e dotata di manuale con la lista degli esercizi da eseguire per ottenere i risultati prefissati.

Specifiche Tecniche

Brand: Bluefin Fitness | Modello: 3D | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante, Sussultoria e Combinata | Accessori: Telecomando, Bluetooth, Corde Elastiche, Scheda Workout | Programmi: 5 Preimpostati | Peso massimo supportato: 150 Kg | Potenza: 2 x 500 Watt | Dimensioni:84 x 51 x 21 cm | Peso: 20,2 Kg

Sportstech Pedana Vibrante Professionale VP300

Questa pedana vibrante è una tra quelle professionali con un ottimo costo su Amazon. Ha una base molto solida e con un carico massimo supportato di 150kg. Ha una superficie molto ampia, dotata di antiscivolo e provvista di fasce elastiche per un allenamento total body. E’ equipaggiata di doppio motore da 1000 watt, abbastanza silenziosa e con vibrazione di tipo bascuolante, sussultoria e combinata. Sarà possibile, tramite il display, accedere a varie funzionalità e programmi pre-impostati, monitorare l’attività cardiaca, il tempo di allenamento e le calorie bruciate e grazie al telecomando in dotazione può essere gestita anche in remoto.

Tra gli accessori di cui è provvista anche gli speaker bluetooth per ascoltare la musica durante l’allenamento. Disponibile in vari colori e inclusa nella confezione anche una scheda tecnica con tutti gli esercizi disponibili da fare con l’attrezzo.

Specifiche Tecniche

Brand: Sportstech | Modello: VP300 | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante, Sussultoria e Combinata | Accessori: Telecomando, Bluetooth, Corde Elastiche, Scheda Workout | Programmi: 4 Preimpostati + Manuali | Peso massimo supportato: 120 Kg | Potenza: 2 x 1000 Watt | Dimensioni: 85,5 x 51 x 23 cm | Peso: 20,9 Kg

Bluefin Fitness Pedana Vibrante e Oscillante con Motore 4D

Questo modello di pedana Vibrante 4D può essere uno dei migliori presenti su Amazon e acquistabile al di sotto dei 500€. Ha una struttura solida con una leggera curvatura e piattaforma antiscivolo per una buona riuscita dell’allenamento. E’ equipaggiato da motore 4D composto da 3 motori che consentono di riprodurre vibrazioni di tipo bascuolanti, sussultorie e combinate con microvibrazioni per un allenamento intenso o per semplice rilassamento. All’interno sono presenti anche le fasce elastiche che consentono un allenamento total body.

Caratteristica aggiuntiva rispetto ai precedenti modelli descritti è la funzionalità di magnetoterapia, ottima per riattivare la circolazione negli arti inferiori a seguito magari di un infortunio. Sono inclusi anche altoparlanti blueooth 4.0 per ascoltare la musica preferita durante l’allenamento. Tramite il display sarà possibile scegliere tra i tre programmi preimpostati o settarlo manualmente (7 varianti) in base alle proprie esigenze. Inoltre è provvisto di Luci Led che cambieranno di colore a seconda dell’intensità di allenamento passando da rosso ad arancio e da arancio a verde. Provvista di telecomando per il controllo remoto

Specifiche Tecniche

Brand: Bluefin Fitness | Modello: 4D | Display: Presente | Tipologia: Pedana | Vibrazione: Basculante, Sussultoria e Combinata | Accessori: Telecomando, Bluetooth, Corde Elastiche, Scheda Workout, Magnetoterapia | Programmi: 3 Preimpostati + Manuali | Peso massimo supportato: 120 Kg | Potenza: 2 x 500 Watt | Dimensioni: 79,6 x 52,4 x 25,2 cm | Peso: 21,7 Kg

