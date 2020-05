Migliori ellittiche – guida all’acquisto

Specialmente in questo periodo in cui la forma è fondamentale e il tempo è poco, potrebbe esservi utile avere un attrezzo in casa e allenarvi in modo costante nell’orario in cui state più comodi. Tra gli attrezzi più gettonati e con maggior risultato, c’è l’ellittica. Sicuramente in molti l’avrete vista in palestra, ed è un ottimo attrezzo aerobico che permette di simulare una camminata stimolando gli arti inferiori. Infatti è dotato di un manubrio e due pedali.

Perché acquistare l’ellittica

Grazie alla disposizione dell’attrezzo, potrete allenare tutto il corpo grazie al movimento delle braccia, schiena e gambe ed è l’ideale sia per chi vuole iniziare a praticare sport in modo costante sia per chi vuole intensificare l’allenamento. Tramite apposite regolazioni, potrete settare l’intensità del movimento ed usare l’attrezzo sia per camminare che per correre. Per poter stilare una lista delle migliori ellittiche disponibili su Amazon, abbiamo tenuto conto di:

Brand : Non è la caratteristica principale nella scelta di un modello, ma è opportuno acquistare da rivenditori certificati. Sia prima che dopo l’acquisto, avere un buon servizio assistenza può essere importante.

: Non è la caratteristica principale nella scelta di un modello, ma è opportuno acquistare da rivenditori certificati. Sia prima che dopo l’acquisto, avere un buon servizio assistenza può essere importante. Resistenza : Ogni ellittica è dotata di resistenza. La resistenza si oppone alla forza che esercitate nel compiere il movimento ellittico. Esistono modelli dotati di resistenza magnetica , meccanica o anche elettromagnetica . La meccanica, a differenza della magnetica e dell’elettromagnetica hanno una regolazione manuale mentre le altre due sono provviste di sistema automatico.

: Ogni ellittica è dotata di resistenza. La resistenza si oppone alla forza che esercitate nel compiere il movimento ellittico. Esistono modelli dotati di resistenza , o anche . La meccanica, a differenza della magnetica e dell’elettromagnetica hanno una regolazione manuale mentre le altre due sono provviste di sistema automatico. Livelli di resistenza: Ogni modello è provvisto di vari livelli di resistenza e possono variare da 5 a 18 livelli di scelta. Questo ne comporta l’intensità dell’allenamento.

Ogni modello è provvisto di vari livelli di resistenza e possono variare da 5 a 18 livelli di scelta. Questo ne comporta l’intensità dell’allenamento. Materiale e stabilità : Uno dei fattori importanti per cui acquistare un modello può essere il materiale con il quale è realizzato. Consigliamo sempre di acquistare attrezzi resistenti e robusti in modo da durare più a lungo e adatta a supportare il vostro peso.

: Uno dei fattori importanti per cui acquistare un modello può essere il materiale con il quale è realizzato. Consigliamo sempre di acquistare attrezzi resistenti e robusti in modo da durare più a lungo e adatta a supportare il vostro peso. Volano : Come una cyclette, anche nell’ellittica è presente il volano, che consiste in un disco di metallo a cui sono collegati i due pedali. Ha il compito di regolare il movimento dell’ellittica.

: Come una cyclette, anche nell’ellittica è presente il volano, che consiste in un disco di metallo a cui sono collegati i due pedali. Ha il compito di regolare il movimento dell’ellittica. Display : La maggior parte dei modelli sono dotati di display di monitoraggio dell’allenamento. Avere un attrezzo con display completo in grado di fornire tutte le informazioni necessarie (tempo di attività, conteggio calorie, monitoraggio cardiaco, distanza percorsa, intensità dell’allenamento), può essere una caratteristica per cui si opta per un modello rispetto ad un altro.

: La maggior parte dei modelli sono dotati di display di monitoraggio dell’allenamento. Avere un attrezzo con display completo in grado di fornire tutte le informazioni necessarie (tempo di attività, conteggio calorie, monitoraggio cardiaco, distanza percorsa, intensità dell’allenamento), può essere una caratteristica per cui si opta per un modello rispetto ad un altro. Programmi : Una buona ellittica è dotata anche di programmi pre-impostati in grado di guidarvi durante l’allenamento.

: Una buona ellittica è dotata anche di programmi pre-impostati in grado di guidarvi durante l’allenamento. Dimensioni : Anche le dimensioni sono importanti specialmente per chi non ha spazio in casa per avere tutto il giorno l’attrezzo in bella vista. Tra i modelli esistono quelli richiudibili e salvaspazio in grado di poter essere riposti dopo l’utilizzo.

: Anche le dimensioni sono importanti specialmente per chi non ha spazio in casa per avere tutto il giorno l’attrezzo in bella vista. Tra i modelli esistono quelli richiudibili e salvaspazio in grado di poter essere riposti dopo l’utilizzo. Prezzo: Il prezzo è una delle caratteristiche più importanti nella scelta di un modello perché si tenterà sempre di acquistare un prodotto valido a basso costo. Tuttavia esistono modelli differenti in base al proprio budget a disposizione, alcuni molto validi e in proporzione al loro costo.

TechFit E450

Se volete provare questo tipo di attrezzo, allora potrebbe interessarvi questo modello della TechFIt. Non troppo economica ma assolutamente funzionale, ideale per chi vuole iniziare a praticare lo sport in modo costante. E’ dotato di resistenza di tipo magnetica con una regolazione dell’intensità tra gli 8 livelli disponibili. Nonostante sia un ellittica economica, è provvista di display LCD sul quale potrete settare uno dei programmi pre-impostati e monitorare il tempo di utilizzo, la velocità, la distanza percorsa, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. Il materiale non è male e può essere trasportata dopo l’utilizzo grazie alle rotelle di cui è provvista. Sostiene un peso massimo di 110 kg.

Specifiche tecniche

Brand: TechFit| Peso massimo supportato: 110 Kg | Display: LCD con monitoraggio del tempo di allenamento, velocità, distanza percorsa, calorie bruciate e frequenza cardiaca. | Resistenza: Magnetica | Livelli intensità sforzo: 8 | Volano: equivalente a 7 Kg | Maniglie: Con sensore di battito cardiaco integrato | Dimensioni: 134 x 69 x 159 cm | Peso: 32,5 Kg

Sportstech CX625

La Sportsech CX625 è una delle migliori ellittiche per qualità e prezzo. E’ dotata di volano di 24 Kg e un sistema di trasmissione assolutamente silenzioso. E’ dotato di display con la possibilità di impostare fino a 16 livelli di intensità ed è provvista di 22 allenamenti pre-impostati e 4 programmi HRC. Il materiale è molto solido e supporta un peso massimo di 110 kg.

Tramite la sportstech avrete modo di allenare tutto il corpo migliorando la resistenza e gli arti inferiori, fino a bruciare circa 700 calorie all’ora.

Specifiche tecniche:

Brand: Sportstech | Peso del Volano: 24 Kg | Trasmissione: A cinghia scanalata | Freni: Magnetici a comando con 16 livelli di intensità | Connettività: Wireless | Display: LCD con monitoraggio della velocità, la distanza, le calorie bruciate, la durata dell’allenamento, la frequenza cardiaca, il programma corrente e il livello di intensità selezionato | Compatibilità: con fitness app Kinomap | Portabottiglie: incluso | Dimensioni: 1410x650x165 mm | Peso massimo supportato: 110 kg

Sportstech CX2 Cyclette ellittica

La CX2 è un modello di ellittica professionale ed è una delle più gettonate da chi vuole praticare sport in modalità costante ma senza spendere eccessivamente. Realizzata in ottimo materiale, è dotata di computer LCD sulla parte del manubrio e permette di poter scegliere l’allenamento ideale tra i programmi pre-impostati e con 8 livelli di resistenza. Tramite il pannellino potrete inoltre selezionare il livello di intensità e monitorare la durata dell’allenamento, il battito cardiaco, la distanza percorsa e le calorie bruciate. E se vorrete vedere un film durante l’allenamento, l’ellittica è provvista di porta tablet e porta borraccia in modo di potervi allenare e navigare al tempo stesso.

Specifiche tecniche

Brand: Sportstech CX608 | Resistenza: Elettromagnetica | Regolazione dello sforzo: 16 livelli di intensità | Display: LCD retroilluminato 13 x 6 | Supporto tablet: Si | Funzioni display: Monitraggio resistenza, velocità, tempo, distanza percorsa, calorie bruciate, frequenza cardiaca | Programmi: 16 preimpostati | Programmi HRC: 3 | Peso massimo supportato: 120 Kg | Dimensioni: 121 x 55 x 160 cm | Massa volanica: 12 Kg

Cm&cl Allenatore ellittico 2-In1

La Cm&cl è un modello di attrezzo completo in grado di poter allenare completamente il vostro corpo. E’ dotato di volano magnetico con trasmissione a cinghia e 16 livelli a scelta per regolare l’intensità di sforzo. Il telaio è realizzato in acciaio senza saldatura garantendo massima sicurezza durante l’utilizzo. Il design piacevole è di dimensioni contenute, seppur si presenti come un attrezzo professionale. I pedali sono entrambi antiscivolo con una barra laterale in modo da garantire un’ottima postazione durante l’allenamento. Sul manubrio sono fissate le placche per il monitoraggio cardiaco rilevato poi tramite il display posto sulla parte superiore. Supporta un carico massimo di 150 kg. Inoltre, grazie alle ruote di cui è provvisto, potrete trasportarlo ovunque vogliate nella casa o in ufficio ed è dotato di sistema di controllo magnetico assolutamente silenzioso.

Specifiche tecniche

Brand: Cm&cl | Peso supportato: 150 kg | Resistenza: Magnetica molto silenziosa | Funzioni display: Tempo, distanza percorsa, velocità, Calorie bruciate, Frequenza cardiaca, Scan, Odometro | Trasmissione: a cinghia | Materiale: Metallo | Peso: 33 Kg | Peso volano: 10 Kg | Livelli di regolazione: 16

Sportstech LCX800

La LCX800 è un ottimo strumento professionale in grado di poter allenare tutto il corpo in modo semplice e veloce. E’ provvisto di due pedali antiscivolo con manubrio sulla cui estremità è posto un monitor. Molto resistente nella struttura, potrete direttamente dal pannello di controllo gestire l’allenamento che volete fare direttamente con il touchscreen incluso. Inoltre potete inserire anche il vostro tablet grazie al supporto di cui è dotato. Il vostro allenamento con la LCX800 sarà davvero innovativo, con la possibilità di vedere video e lavorare sul vostro corpo con allenamenti su misura.. Potrete scegliere vari allenamenti con la possibilità di scegliere tra ben 32 livelli e 12 programmi di allenamento pre-impostati. Tramite il monitor potrete controllare in tempo reale le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa e la velocità di allenamento. Inoltre è provvisto di Mp3 integrato con cui potrete ascoltare la vostra musica preferita avendo a disposizione ben 32 GB di memoria.

Specifiche tecniche

Brand: Sportstech LCX800 | Sistema di frenaggio/resistenza: Magnetico con regolazione elettronica dello sforzo | Volano: 14 Kg | Massimo peso supportato: 120 kg | Display: Monitor Touchscreen | Monitaggio su display: Calorie bruciate, frequenza cardiache, distanza percorsa, velocità | Programmi: 12 programmi + 6 modalità virtuali | Livelli: 32 | Dimensioni: 1590x660x1670mm | Livelli: 32 | Audio/ video: Speaker incorporato, con USB e MP3 per ascoltare la musica e guardare video | Lunghezza passi regolabile: 42 cm x, 460 cm x, 50 cm | Console: multifunzione da 7 pollici – Compatibilità App + Bluetooth

