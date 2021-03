Integratori per stanchezza fisica e mentale: funzionano? Cosa prendere e come trovare il migliore

Lo stress della vita di tutti i giorni può avere effetti negativi sul corpo e generare un eccessivo senso di stanchezza. Gli integratori per stanchezza aiutano a ritrovare l’energia.

Gli impegni quotidiani possono stancare fisicamente ed emotivamente, rendendo difficile recuperare le energie completamente.

Cosa fare per riprendersi dalla stanchezza? È possibile fare affidamento sui cosiddetti integratori per la stanchezza, vale a dire formulazioni in grado di fornire energia extra all’organismo.

Cosa si intende per stanchezza?

Si tende a usare la parola “stanchezza” in diverse circostanze, pensando a un effetto della vita frenetica e dello stress quotidiano. Eppure occorre precisare il tipo di sensazione.

La stanchezza è una sensazione che insorge a seguito di uno sforzo fisico e/o mentale eccessivo e solitamente scompare dopo aver dormito.

Diverso è il caso della sonnolenza, visto che insorge in seguito a notti insonni, assunzione di farmaci e infezioni in atto.

Per quanto riguarda la fatica, invece, possiamo dire che le persone non riescono a svolgere le normali attività senza sentirsi priva di energia e non ritornano alla normalità neanche dopo un po’ di riposo.

Le cause della stanchezza

Le cause della stanchezza fisica e mentale (e depressione a volte) possono essere varie, dalla routine al cardiopalmo all’attività fisica intensa. Tuttavia tra le cause più frequenti c’è l’alimentazione scorretta.

Per esempio, una dieta ricca di junk food, cibi industriali, zuccheri e grassi abbassa la quota di vitamine e minerali indispensabile per mantenersi in salute e in forma. Il risultato è una stanchezza eccessiva.

E ancora, un abuso di caffè e bevande ricche di caffeina potrebbe avere l’effetto contrario. Perché? La caffeina induce l’insonnia e la mancanza di sonno influisce sui livelli di energia.

Anche la disidratazione potrebbe causare stanchezza in quanto responsabile di una serie di deficit psicofisici: sudorazione, crampi, irritabilità, spossatezza e vertigini.

Il senso di stanchezza può essere indotto anche dall’esclusione di un nutriente dalla dieta e dalla distribuzione dei pasti durante la giornata.

Integratori per stanchezza

Gli integratori per la stanchezza seguono la falsa riga dei rimedi per stanchezza fisica e mentale a base di alimenti ed erbe officinali ricchi di sostanze e nutrienti in grado di combattere la stanchezza.

In linea di massima possono essere considerati dei prodotti energizzanti: energizzanti naturali (contenenti vitamine e minerali degli alimenti che danno energia) ed energizzanti erboristici (a base di erbe officinali).

Vitamina A – La vitamina A svolge un’azione immunostimolante e antiossidante che rafforza il sistema immunitario e contrasta gli effetti dei radicali liberi prodotti dallo stress.

– La vitamina A svolge un’azione immunostimolante e antiossidante che rafforza il sistema immunitario e contrasta gli effetti dei radicali liberi prodotti dallo stress. Vitamine del gruppo B – Le vitamine del gruppo B, partecipando ai processi di produzione di energia, riescono a combattere la stanchezza.

– Le vitamine del gruppo B, partecipando ai processi di produzione di energia, riescono a combattere la stanchezza. Vitamina C – L’acido ascorbico ha un potere antiossidante che limita gli effetti dei radicali liberi su tessuti e organi.

– L’acido ascorbico ha un potere antiossidante che limita gli effetti dei radicali liberi su tessuti e organi. Vitamina D – Questa vitamina riesce a tenere sotto controllo il metabolismo e il sistema immunitario, influenzando i livelli di energia.

– Questa vitamina riesce a tenere sotto controllo il metabolismo e il sistema immunitario, influenzando i livelli di energia. Polifenoli – I polifenoli sviluppano un potere antinfiammatorio e antiossidante che influisce positivamente sulla stanchezza. Inoltre migliorano le capacità cognitive.

– I polifenoli sviluppano un potere antinfiammatorio e antiossidante che influisce positivamente sulla stanchezza. Inoltre migliorano le capacità cognitive. Acidi grassi Omega 3 – Gli Omega 3 agiscono come antinfiammatori su condizioni che si manifestano con un eccessivo senso di stanchezza.

– Gli Omega 3 agiscono come antinfiammatori su condizioni che si manifestano con un eccessivo senso di stanchezza. Minerali – I minerali partecipano a vari processi e per questo contrastano la stanchezza: magnesio per i muscoli, calcio per le ossa, potassio per il sistema nervoso e il ferro per il metabolismo energetico.

Quanto ne sappiamo di stimolanti?

Molti integratori per la stanchezza e concentrazione contengono sostante stimolanti come la caffeina , il guaranà, il tè verde e il ginseng. Ma servono davvero? Quale integratore prendere pe la stanchezza?

La caffeina e il guaranà di qualsiasi integratore energetico potente hanno il potere di stimolare la concentrazione, l’attenzione e la resistenza fisica, ma lo fanno per qualche ora.

Le sostanze stimolanti non riescono a gestire la stanchezza a lungo termine, anzi. Potrebbero generare irritabilità, palpitazioni e insonnia e quindi ridurre le possibilità di recuperare energie.

Spesso e volentieri si cerca di tirare avanti assumendo dosi extra di queste sostanze, ma questo non fa altro che nutrire la stanchezza fino a creare situazioni di disagio o pericoli.

Diverso è il caso del tè verde e del ginseng, considerando che si tratta di rimedi leggermente rivitalizzanti. La loro presenza negli integratori per calo stanchezza può essere utile.

L’effetto dei probiotici

Perché parlare dei probiotici in un articolo sugli integratori per stanchezza donne e uomini? A qualcuno sembrerà strano, ma i fermenti lattici vivi hanno un effetto positivo sui livelli di energia.

I probiotici nutrono il microbiota intestinale, migliorando il transito intestinale e rinforzando il sistema immunitario, il che limita gli episodi di stanchezza.

Gli integratori contro la stanchezza funzionano?

I prodotti anti-stanchezza in commercio promettono di eliminare la stanchezza e fornire energia. Ma gli integratori per debolezza e stanchezza funzionano?

Gli integratori per lo stress psicofisico a base di vitamine, minerali, acidi grassi Omega 3 e/o polifenoli sfruttano le proprietà di questi eccipienti per colmare le carenze nutrizionali che portano a sentirsi stanchi.

Tuttavia non esistono soluzioni magiche e gli integratori per stanchezza funzionano soltanto se sussistono realmente dei deficit di vitamine e minerali. In tutti gli altri casi, invece, risultato inefficaci.

A questo si aggiunge che questi prodotti, anche un integratore potente per stanchezza, assolvono al loro compito soltanto se si riesce a modificare lo stile di vita.

In questo senso è necessario seguire una dieta sana ed equilibrata, dormire 7-8 ore a notte, fare attività fisica e allontanare le preoccupazioni.

Controindicazioni

L’assunzione di integratori per stanchezza fisica e mentale è abbastanza sicura, specialmente se vengono rispettate le dosi raccomandate per ogni componente e si seguono le indicazioni del produttore.

Sarebbe meglio evitare i prodotti multivitaminici con elevate quantità di ferro se si soffre di anemia, giacché un eccesso di ferro potrebbe avere effetti negativi.

In caso di uso di probiotici, invece, bisognerebbe tenere d’occhio i ceppi batterici, la data di scadenza e le CFU per dose in modo da evitare episodi di flatulenza e mal di stomaco nelle persone più sensibili.

Inoltre è bene tenere a mente che un sovra dosaggio di acidi grassi Omega 3 potrebbe portare a reazioni allergiche, senso di nausea e intossicazione.

Migliori integratori per stanchezza su Amazon

Qual è il miglior integratore per stanchezza? La scelta dipende dalla condizione di partenza e dalle esigenze personali.

In linea di massima è possibile acquistare gli integratori per stress, ansia e stanchezza in farmacia e parafarmacia oppure valutare l’acquisto online.

Il catalogo Amazon offre tantissimi prodotti e integratori migliori al mondo corredati di schede informative e recensioni vere dei consumatori. Tutto a prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi a scegliere tra i migliori integratori per stanchezza su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati.

