Miglior integratore di vitamine del gruppo B per lo sport: proprietà, utilità e come sceglierlo

Gli sportivi possono trarre benefici dagli integratori, specie se scelti in modo mirato. Scopriamo gli integratori di vitamine del gruppo B!

Le vitamine sono essenziali per mantenere l’equilibrio generale dell’organismo, tanto più se il corpo viene sottoposto a sforzi fisici notevoli e allenamenti estenuanti.

Tra le vitamine particolarmente utili per gli sportivi spiccano le vitamine del gruppo B in quanto capaci di riparare i tessuti muscolari e migliorare il recupero. E non solo.

Scoprire la funzione di queste vitamine all’interno dell’organismo può aiutare a capire perché e come assumere vitamine del gruppo B sotto forma di integratori.

Vitamine B: Benefici

Il complesso di vitamine del gruppo B non è altro che un insieme di vitamine idrosolubili in grado di partecipare a diverse funzioni dell’organismo.

Ogni vitamina B riesce a svolgere una funzione diversa e a influenzare l’organismo in modo differente, contribuendo allo stesso tempo al benessere generale.

Tiamina o vitamina B1 – Questa vitamina sfrutta il glucosio per produrre energia, ripartisce la quota energetica tra gli organi e i tessuti e partecipa alla trasmissione dei segnali nervosi.

– Questa vitamina sfrutta il glucosio per produrre energia, ripartisce la quota energetica tra gli organi e i tessuti e partecipa alla trasmissione dei segnali nervosi. Riboflavina o vitamina B2 – La vitamina interviene nella trasformazione di carboidrati, grassi e proteine in energia, ma anche alla formazione dei globuli rossi e alla difesa contro radicali liberi.

– La vitamina interviene nella trasformazione di carboidrati, grassi e proteine in energia, ma anche alla formazione dei globuli rossi e alla difesa contro radicali liberi. Niacina o vitamina B3 – È conosciuta particolarmente per la sua capacità di convertire il cibo in energia, favorire l’attività del sistema nervoso e migliorare l’aspetto di pelle e annessi cutanei.

– È conosciuta particolarmente per la sua capacità di convertire il cibo in energia, favorire l’attività del sistema nervoso e migliorare l’aspetto di pelle e annessi cutanei. Acido pantotenico o vitamina B5 – La vitamina collabora alla trasformazione di grassi, carboidrati e proteine in energia e alla sintesi dei lipidi.

– La vitamina collabora alla trasformazione di grassi, carboidrati e proteine in energia e alla sintesi dei lipidi. Pirossina o vitamina B6 – Questa vitamina risulta importante per la sintetizzazione di emoglobina, il metabolismo delle proteine e la produzione di molti neurotrasmettitori.

– Questa vitamina risulta importante per la sintetizzazione di emoglobina, il metabolismo delle proteine e la produzione di molti neurotrasmettitori. Biotina o vitamina B8 – La vitamina contribuisce alla regolazione del metabolismo e alla formazione di glicogeno e si rivela un toccasana per pelle e annessi cutanei.

– La vitamina contribuisce alla regolazione del metabolismo e alla formazione di glicogeno e si rivela un toccasana per pelle e annessi cutanei. Acido folico o vitamina B9 – Tra le proprietà di questa vitamina spiccano la sua capacità di intervenire nella sintesi di DNA e RNA e la regolazione dei globuli rossi e omocisteina.

– Tra le proprietà di questa vitamina spiccano la sua capacità di intervenire nella sintesi di DNA e RNA e la regolazione dei globuli rossi e omocisteina. Cobalamina o vitamina B12 – Questa vitamina risulta importante per il metabolismo dell’omocisteina, la formazione dei globuli rossi e il funzionamento del sistema nervoso centrale.

Vitamine del gruppo B, integratori per lo sport

Gli integratori di vitamine del gruppo B riescono a sostenere le performance sportive (migliorandone anche il recupero) e a rafforzare le difese immunitarie.

Performance e recupero

Lo sportivo può sfruttare la capacità delle vitamine del gruppo B di intervenire sulla trasformazione di grassi, carboidrati e proteine in energia.

Gli integratori di vitamine B non forniscono energia in maniera diretta, ma lavorano affinché tutte le attività biologiche dell’organismo funzionino bene.

Secondo uno studio pubblicato dell’Arizona State University, infatti, una carenza di queste vitamine sarebbe negativa per le prestazioni sotto il punto di vista della resistenza muscolare e del recupero post-allenamento

Sistema immunitario

L’importanza del complesso vitaminico del gruppo B è evidente anche a livello del sistema immunitario, vale a dire la barriera del corpo contro malattie da raffreddamento e altre problematiche.

Lo sport e i workout possono stressare il corpo, abbassando le difese immunitarie e lasciando la porta aperta a problemi e malattie.

Il boost di vitamine del gruppo B tramite integratori alimentari, quindi, può essere utile per rinforzare il sistema immunitario in vista dell’allenamento (specie se all’aperto).

Perché scegliere un integratore di vitamine B?

Le vitamine del gruppo B sono presenti in alimenti di origine animale e vegetale, ma sapere in quali alimenti si trovano le vitamine del gruppo B potrebbe non bastare.

Tra gli alimenti ci sono carne, fegato, pesce, uova, lievito, latte e derivati, legumi, soia, cereali integrali, germe di grano, frutta secca e verdura.

Il problema è che non tutti gli alimenti con vitamine del gruppo B contengono lo stesso tipo di vitamina B e la stessa percentuale. Inoltre molti cibi di origine vegetale perdono il loro contenuto vitaminico dopo i vari processi di produzione.

Questo significa che i cibi ricchi di vitamine del gruppo B potrebbero non essere sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero di vitamina B (variabile in base all’età e alle condizioni di salute).

Gli integratori di vitamine B promettono di sostenere gli sportivi ed evitare l’insorgenza dei sintomi da mancanza di vitamine del gruppo B.

I sintomi da carenza di vitamine del gruppo B sono diversi in base al tipo di vitamina B che scarseggia nell’organismo.

Il corpo risente di stanchezza, debolezza o Beriberi in caso di carenza di vitamina B1; lesioni della pelle in mancanza di vitamina B2; pellagra, problemi alla pelle e disturbi digestivi in caso di mancanza di vitamina B3; disturbi neurologici, digestivi e cutanei in caso di carenza di vitamina B5.

E ancora neuropatia periferica , problemi della pelle, depressione e convulsioni in caso di mancanza di vitamina B6; infiammazione di lingua e labbra e problemi alla pelle in caso di mancanza di vitamina B8; inappetenza, stanchezza e irritabilità in caso di insufficienza di vitamina B9.

In ultimo potrebbero comparire debolezza, difficoltà a mantenere l’equilibrio e anemia megaloblastica in caso di deficit di vitamina B12.

Vitamine del gruppo B: Controindicazioni

L’integrazione di tutte le vitamine del gruppo B può portare raramente a un sovra dosaggio e quindi dare vita a effetti collaterali, specie considerando che l’organismo riesce a espellerle attraverso l’urina.

In linea di massima non rispettare le dosi di vitamina B e per quanto tempo assumerla, seppur raro, può portare a disturbi quali nervosismo, palpitazioni, manifestazioni allergiche.

Per evitare tutto questo è sufficiente consultare un medico e mantenere le dosi assunti entro i parametri previsti dai produttori di integratori.

Migliori integratori di vitamine del gruppo B

Qual è il miglior integratore di vitamine del gruppo B? Betotal vitamine del gruppo B, Equilibra magnesio più vitamine del gruppo B, integratori naturali di vitamine del gruppo B o altri?

Non è facile scegliere la formula da assumere e per questo abbiamo selezionato per voi soltanto i migliori integratori di vitamine del gruppo B su Amazon, quelli più apprezzati per caratteristiche, efficacia e prezzo.

Offerta Vitamaze® Vitamina B Complex Alto Dosaggio, 180 Compresse Vegan 6 Mesi di Assunzione, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 Pura, Qualità Tedesca, Integratore Alimentare senza Additivi non Necessari ALTO DOSAGGIO 180 compresse, piccolo e vegane per un’assunzione continua di 6 mesi con 8 vitamine essenziali del gruppo B: vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina), B7 (biotina), B9 (acido folico), B12 (metilcolbalamina).

VEGANO: Le nostre compresse di vitamine del complesso B sono prodotte esclusivamente con ingredienti non animali e sono quindi ideali per i VEGANI e i VEGETARIANI. Il nostro prodotto non contiene OGM o inutili additivi.

LA MIGLIORE BIODISPONIBILITÀ: Prive di stearato di magnesio (sali di magnesio degli acidi grassi), un discusso additivo, per l’ASSUNZIONE OTTIMALE DI INGREDIENTI ATTIVI. Molti produttori utilizzano lo stearato di magnesio come separatore degli agenti durante la produzione.

PRODOTTO DI QUALITÀ TEDESCO: nostri prodotti vengono prodotti solo in Germania. La nostra produzione si basa sul modello HACCP. Lavoriamo a stretto contatto con scienziati ed esperti durante il processo di produzione dei nostri prodotti.

SODDISFAZIONE GARANTITA: Soddisfare i clienti è molto importante per noi, quindi sentiti libero di contattarci se hai delle domande riguardo ai nostri prodotti. Siamo qui per te. Acquista oggi SENZA RISCHIO, al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, ti offriamo 30 giorni di reso gratuito

Complesso Vitaminico B con D3-365 Compresse Vegetariane - Fornitura per 1 Anno - 8 Vitamine B ad Alta Dosaggio in 1 Compressa - B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, Acido folico - Prodotto da Nutravita ✔ CONFEZIONE BONUS DEL COMPLESSO DI VITAMINA B DI NUTRAVITA CON UNA FORNITURA DI UN ANNO ANZICHÉ DI SEI MESI - Il nostro complesso di vitamina B ad alto dosaggio offre un vantaggio extra: proponiamo a prezzi comparabili una fornitura completa di un anno anziché di 6 mesi (lo standard di mercato).

✔ PUREZZA ESTREMA E MASSIMA POTENZA: COMPLESSO DI VITAMINA B ARRICCHITO CON VITAMINA D - Il complesso di vitamina B di Nutravita contiene un mix perfetto delle seguenti 8 vitamine B altamente biodisponibili: Vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina cloridrato), B7 (biotina), B9 (acido folico) e vitamina B12 (metilcobalamina). Inoltre, il nostro complesso di vitamina B è arricchito con vitamina D3.

✔ UN AIUTO PER IL CORPO - Il complesso di vitamina B arricchito con vitamina D3 aiuta a mantenere sani i capelli, la pelle e le ossa, contribuisce all’assorbimento di calcio, riduce la stanchezza e l’affaticamento, contribuisce al normale metabolismo energetico, alla normale produzione di globuli rossi e alla funzionalità del sistema immunitario, come stabilito dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority, EFSA).

✔ QUALI INGREDIENTI USA NUTRAVITA? - Ci affidiamo a un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici che si impegnano per procurare gli ingredienti migliori , consentendoci di offrire vitamine e integratori privi di coloranti e aromi artificiali, OGM e allergeni.

✔ CENNI STORICI SU NUTRAVITA - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità, tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Offerta Vitamina B Complex Alto Dosaggio, 200 Compresse, Complesso Vitamine B contro Stanchezza & Stress Mentale, Vitamine B1 B2 B3 B5 B6 B7 (Biotina) B9 (Acido Folico) B12 ✅ COMPLESSO VITAMINA B AD ALTO DOSAGGIO - SENZA MAGNESIO STEARATO - Tutte le vitamine del gruppo B in una sola compressa facile da deglutire, senza magnesio stearato o additivi artificiali. Una compressa al giorno garantisce il giusto apporto di tutte le vitamine B al nostro organismo.

✅ TUTTE LE VITAMINE DEL GRUPPO B IN UNA COMPRESSA - Una compressa fornisce tutte le 8 vitamine del gruppo B: 1,4 mg di vitamina B1 (tiamina), 1,6 mg di vitamina B2 (riboflavina), 18 mg di vitamina B3 (niacina), 6 mg di vitamina B5 (acido pantotenico), 2 mg di vitamina B6, 150 μg di vitamina B7 (biotina), 400 μg di vitamina B9 (acido folico) e 3 μg di vitamina B12.

✅ 200 COMPRESSE VEGAN PER 7 MESI DI TRATTAMENTO - Una confezione del nostro complesso vitaminico B contiene 200 compresse vegan, indispensabili per tutte le fasi e forme di produzione di energia del metabolismo. La dose giornaliera raccomandata è di una compressa al giorno per una durata totale di 7 mesi.

✅ BENEFICI DEL COMPLESSO VITAMINICO B -ogni vitamina B ha un compito specifico da svolgere nel corpo, contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e immunitario, contribuiscono ad un normale metabolismo energetico e alla conservazione di una pelle normale, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, aiutano a ridurre fatica e stanchezza mentale 👉 🎁 E-BOOK INCLUSO: scarica gratis l'e-book "Complesso Vitaminico B" con informazioni sulle vitamine del gruppo B!

✅ MARCHIO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità, nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. Contattaci per avere maggiori informazioni, saremo lieti di spedirvi i risultati dei nostri test!

Ultra B-COMPLEX integratore alimentare di vitamine del gruppo B ad alto dosaggio 60 capsule Ultra B-COMPLEX è un integratore alimentare che apporta uno spettro completo di Vitamine del gruppo B ad alto dosaggio, indicate in caso di ridotto apporto o aumentato fabbisogno.

Le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso (Vit. B2) e immunitario (Vit. B12) e della normale funzione psicologica (Vit. B6).

Inoltre favoriscono il normale metabolismo energetico, la riduzione di stanchezza e affaticamento (niacina) e la protezione delle cellule dallo stress ossidativo (vit. B2).

Vitamine del Complesso B - 8 Vitamine B ad Alta Potenza e Vitamina C - Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 e B12-90 Compresse a Rilascio Graduale - Fornitura per 3 mesi - Vegan e Vegetariana ✔ FORMULA UNICA, PURA E AD ALTA POTENZA - Il nostro Super B Complex Serie Platinum è stato sviluppato nel Regno Unito per offrire una forza superiore e una formulazione altamente biodisponibile. La nostra formulazione fornisce, per ogni compressa, il 100% o più dell'AR per tutte le vitamine, incluso il 1000% per la B12, utile per la riduzione del senso di stanchezza e affaticamento, e il 300% per la Biotina, utile a preservare la salute di capelli, pelle e unghie.

✔ 8 VITAMINE B IN UNA COMPRESSA - Il nostro Vitamin B Complex comprende una miscela unica di 8 vitamine del gruppo B tra cui: vitamine B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina cloridrato), B7 (biotina), B9 (acido folico) e B12 (metilcobalamina), e con l'aggiunta di vitamina C. Le nostre compresse si caratterizzano per il rilascio ritardato delle vitamine, per migliorarne l'assorbimento e farti sentire pieno di energia per tutto il giorno.

✔ MIGLIORATA BIODISPONIBILITÀ - Il nostro B Complex Serie Platinum utilizza solo ingredienti della più alta qualità per una migliore biodisponibilità. Ad esempio, il folato al posto del più economico acido folico, ma anche piridossal-5'-fosfato (vitamina B6) e metilcobalamina (vitamina B12), ingredienti prestigiosi e ricercati. Questo integratore è fatto su misura per chi cerca un prodotto di qualità superiore che offra il MASSIMO risultato.

✔ SOSTEGNO PER IL TUO ORGANISMO - Le vitamine del gruppo B contenute nel nostro complesso ad alta potenza supportano la salute di capelli, pelle e ossa. Aiutano l'assorbimento del calcio, la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, migliorano il controllo del metabolismo energetico, la produzione di globuli rossi e la funzionalità del sistema immunitario. Come dimostrato dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA.) La nostra miscela è adatta a vegetariani e vegani, non conti

✔ CATEGORIA SUPERIORE DI INTEGRATORI CON LA SERIE PLATINUM - Alla Nu U Nutrition abbiamo a cuore la tua salute. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha trascorso oltre 12 mesi a sviluppare una gamma di integratori di prima categoria, utilizzando solo i migliori ingredienti e le formulazioni più biodisponibili supportate da studi scientifici e clinici. Facciamo tutto questo perché crediamo nella tua salute e in noi.

Vitamina B Complex in Forma Bioattiva, 200 capsule Vegan, Complesso Vitamine B ad alto dosaggio, Vitamine del gruppo B contro Stanchezza, Vitamine B1 B2 B3 B5 B6 B7 (Biotina) B9 (Acido Folico) B12 ✅ COMPLESSO DELLE VITAMINE B IN FORMA BIOATTIVA - Tutte le 8 vitamine del gruppo B ad alto dosaggio in una capsula facile da assumere. Forme altamente bioattive e biobisponibili di vitamina B: La vitamina B12 come metilcobalamina e adenosilcobalamina più la forma idroxocobalamina, acido folico come 5MTHF folato ((6S)-5-metiltetraidrofolico acido, sale di glucosamina), biotina (vitamina B7) come D-biotina, vitamina B6 come piridossale e vitamina B2 come riboflavina-5'-fosfato.

✅ 200 CAPSULE (7 MESI) - 200 compresse contenenti ciascuna tutte le 8 vitamine del gruppo B, Vitamine B1 B2 B3 B5 B6 B7 (Biotina) B9 (Acido Folico) B12, pure e ad alto dosaggio, in forma altamente bioattive, particolarmente assimilabili dall'organismo, ad un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

✅ BENEFICI DELLE VITAMINE B - La vitamina B12 aiuta a ridurre la fatica e la stanchezza. La riboflavina (vitamina B2) aiuta a mantenere la pelle normale. La niacina (vitamina B3) contribuisce alle normali funzioni mentali. L'acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce alle normali prestazioni mentali. La biotina (vitamina B7) contribuisce al mantenimento dei capelli normali. Il folato (vitamina B9 dell'acido folico) contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

✅ QUALITÀ PREMIUM, 100% VEGAN, SENZA ADDITIVI INDESIDERATI - Il nostro complesso di alta qualità della vitamina B è prodotto senza additivi artificiali, ingegneria genetica o altri ingredienti animali. Privo di stearato di magnesio, agenti separatori, aromi, coloranti, stabilizzanti, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti. Testato in laboratorio per il contenuto di vitamina B, la purezza e le eventuali sostanze nocive da parte di laboratori di analisi indipendenti.

✅ MARCHIO TEDESCO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità, nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. Contattaci per avere maggiori informazioni, saremo lieti di spedirvi i risultati dei nostri test!

Offerta VISPURA® Vitamina B Complex ad Alto Dosaggio 120 Compresse Vegan per 4 Mesi, Tutte le Vitamine del Gruppo B del Complesso, Qualità Tedesca, Integratore Alimentare senza Additivi non Necessari ✔ COMPOSIZIONE OTTIMALE: il nostro Vitamina B complex ad altissimo dosaggio con tutte le 8 vitamine B essenziali: B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina), B7 (biotina), B9 (acido folico), B12 (metilcobalamina)

✔ OTTIMIZZAZIONE della combinazione fisiologica di tutte le vitamine B. La nostra vitamina B COMPLEX è importante per varie funzioni dell'organismo umano. Contribuisce alla normale funzione del sistema nervoso e cardiaco, ad un metabolismo energetico normale e al mantenimento di una pelle normale.

✔ 120 compresse vegan per 4 mesi di cura con vitamina B complex ad altissimo dosaggio

✔ LA MIGLIORE BIODISPONIBILITÀ: Privi di stearato di magnesio (sali di magnesio degli acidi grassi), un discusso additivo, per l’ASSUNZIONE OTTIMALE DI INGREDIENTI ATTIVI. Molti produttori utilizzano lo stearato di magnesio come separatore degli agenti durante la produzione.

✔ PRODOTTO DI QUALITÀ TEDESCO: I nostri prodotti vengono prodotti solo in Germania. La nostra produzione si basa sul modello HACCP. Lavoriamo a stretto contatto con scienziati ed esperti durante il processo di produzione dei nostri prodotti.

Offerta Swisse Energia B+ - 57 gr Swisse energia b+ è una formulazione multi-nutriente, contenente vitamine e minerali per integrare la tua nutrizione

Metabolismo energetico: le vitamine b1, b2, b3, b5, b6, b7, b12, la vitamina c e il magnesio contribuiscono al normale metabolismo energetico

Formato 57 gr

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS