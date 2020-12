Migliori integratori di vitamina C: consigli, opinioni, prezzi, offerte e guida alla scelta

La vitamina C è un’alleata preziosa per sostenere il metabolismo e la produzione di collagene. E non solo. Ma quali sono i migliori integratori di vitamina C!

Le réclame pubblicitarie e i consigli degli esperti in campo di Nutrizione e Salute Umana spingono ad avere un’attenzione maggiore verso il giusto apporto quotidiano di vitamina C.

Il motivo è che la vitamina C o acido ascorbico è una sostanza importante per mantenersi in salute, ma può essere introdotta nel corpo soltanto attraverso l’alimentazione.

Molto spesso però la dieta non è sufficiente ad assicurare il giusto apporto di vitamina C all’organismo, finendo per compromettere l’equilibrio generale.

Fortunatamente è possibile ricorrere agli integratori di vitamina C, veri e propri boost in grado di garantire la quantità di acido ascorbico necessario a restare in salute.

Cos’è la vitamina C?

Acido ascorbico e vitamina C. La prima cosa da sapere è che “acido ascorbico” e “vitamina C” sono sinonimi e possono essere usate indifferentemente per descrivere le proprietà di questa vitamina.

Diverso è il caso dell’acido D ascorbico, vale a dire una sostanza che non possiede una funzione vitaminica.

Tornando alla vitamina C, possiamo dire che si tratta di una vitamina idrosolubile che viene immagazzinata nei tessuti del corpo e viene utilizzata per espletare le loro funzioni.

Benefici della vitamina C

La vitamina C è una preziosa alleata perché svolge varie funzioni all’interno dell’organismo e ne preserva il corretto funzionamento.

Collagene – Questa vitamina sostiene la formazione del collagene anche quando il corpo inizia a produrne in quantità minori, il che tiene in forma articolazioni, pelle, capelli e denti.

– Questa vitamina sostiene la formazione del collagene anche quando il corpo inizia a produrne in quantità minori, il che tiene in forma articolazioni, pelle, capelli e denti. Stabilità intracellulare – Una delle principali funzioni della vitamina C è quella di rafforzare la stabilità intracellulare dei diversi tessuti corporei.

– Una delle principali funzioni della vitamina C è quella di rafforzare la stabilità intracellulare dei diversi tessuti corporei. Radicali liberi – L’acido ascorbico sviluppa un’azione antiossidante che contrasta i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento dei tessuti.

– L’acido ascorbico sviluppa un’azione antiossidante che contrasta i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento dei tessuti. Sistema nervoso – La vitamina contribuisce alla maturazione dei neuroni del tessuto cerebrale e li protegge dall’ossidazione.

– La vitamina contribuisce alla maturazione dei neuroni del tessuto cerebrale e li protegge dall’ossidazione. Assorbimento del ferro – La capacità della vitamina C di legarsi alla molecola del ferro favorisce l’assorbimento dell’elemento a livello intestinale e aiuta a prevenire l’anemia.

– La capacità della vitamina C di legarsi alla molecola del ferro favorisce l’assorbimento dell’elemento a livello intestinale e aiuta a prevenire l’anemia. Cuore – L’azione antiossidante della vitamina C si riversa anche sul colesterolo “cattivo”, impedendone l’accumulo nei vasi e salvaguardando l’attività cardiaca.

– L’azione antiossidante della vitamina C si riversa anche sul colesterolo “cattivo”, impedendone l’accumulo nei vasi e salvaguardando l’attività cardiaca. Difese immunitarie – Questa vitamina partecipa alla realizzazione di varie reazioni metaboliche destinate a sostenere le difese immunitarie contro l’attacco di virus e batteri.

– Questa vitamina partecipa alla realizzazione di varie reazioni metaboliche destinate a sostenere le difese immunitarie contro l’attacco di virus e batteri. Energia – Il fatto che la vitamina intervenga nella formazione dell’aminoacido L-carnitina consente di migliorare il metabolismo energetico.

Fabbisogno giornaliero

Qual è il dosaggio giornaliero raccomandato di vitamina C? Gli esperti consigliano circa 70-90 ml al giorno per ottenere le proprietà dell’acido ascorbico (dose che può variare in base alle caratteristiche individuali).

In linea di massima è preferibile calibrare l’assunzione di vitamina C durante la giornata in modo da promuoverne l’assorbimento a libello intestinale ed evitare che venga percepito come eccesso dal corpo e quindi smaltito attraverso le urine.

Detto ciò è importante evitare una carenza di vitamina C alla base dello scorbuto, una malattia che porta con se stanchezza cronica e aumento di peso fino alla morte (caso diventato rarissimo).

Tra gli altri sintomi più comuni della carenza di acido ascorbico ci sono le emorragie improvvise, la gengivite, l’indebolimento dei denti, la cicatrizzazione lenta, l’anemia e le infezioni recidive.

A determinare il deficit possono essere vari fattori, dall’alimentazione sbagliata all’assunzione della pillola anticoncezionale fino a uno stile di vita sbagliato (es. fumo, alcol e altro).

Alimenti ricchi di vitamina C

La dose giornaliera consigliata di vitamina C può essere coperta inserendo nei meni alcuni degli alimenti più ricchi di vitamina C.

Prima di scoprire quali sono gli alimenti più ricchi di vitamina C è bene sapere che la quantità di acido ascorbico dipende dal tipo di alimento e dalla modalità con cui si consuma.

Per esempio un piatto di carote bollite vanterà una quantità di vitamina C minore rispetto a un contorno di carote crude.

Alimenti Quantità vitamina C mg Moringa 3000 Acerola 1600 Succo d’uva 340 Guava 243 Peperoncino 229 Ribes 200 Peperoni cotti 166 Prezzemolo 162 Peperoni crudi 151 Rucola 110 Cime di rapa crude 110 Cime di rapa cotte 86 Kiwi 85 Cavoletti di Bruxelles crudi 81 Papaia 60 Cavolfiore crudo 59 Lattuga 59 Broccolo crudo 54 Spinaci crudi 54 Fragole 54 Cavolfiore cotto 50 Cavoletti di Bruxelles cotti 52 Cavolo rosso 52 Limone 50 Ananas 47 Cavolo cappuccio verde crudo 47 Succo di arance 44 Succo di limoni 43 Mandarini 42 Pompelmo 40 Cavolo broccolo verde cotto 35 Invidia 35 Fave fresche crude 33 Melone 32 Sedano crudo 32 Piselli freschi crudi 32 Menta 31

Perché assumere un integratore?

Una dieta sana ed equilibrata dovrebbe essere sufficiente per assumere la giusta quantità di vitamina C e mantenersi in salute.

Il problema è che la routine lavorativa, il trantran quotidiano, l’assunzione di contraccettivi orali, il fumo e il consumo di alcol ostacolano il raggiungimento della dose consigliata.

Per questo motivo l’assunzione di integratori a base di vitamina C rappresenta una soluzione per non incappare negli effetti di carenza da vitamina C.

Il mercato di riferimento offre una vasta gamma di integratori di vitamina C, ognuno pronto a soddisfare le esigenze dei consumatori. Ecco una classifica degli integratori di vitamina C più comuni:

Acido ascorbico – L’ integratore di vitamina C pura assicura l’assorbimento di entrambi i tipi di acido ascorbico. Il problema è che può causare bruciori di stomaco se assunti in modo sbagliato.

– L’ assicura l’assorbimento di entrambi i tipi di acido ascorbico. Il problema è che può causare bruciori di stomaco se assunti in modo sbagliato. Vitamina C e sali minerali – La combinazione tra vitamina C e minerali (calcio, magnesio, zinco e altri) risulta molto tollerabile anche dalle persone che soffrono di disturbi intestinali.

– La combinazione tra vitamina C e minerali (calcio, magnesio, zinco e altri) risulta molto tollerabile anche dalle persone che soffrono di disturbi intestinali. Vitamina C e bioflavonoidi – La presenza di bioflavonoidi potenzia l’azione antiossidante della vitamina C e ne migliora l’assorbimento.

Ogni formula integrativa deve essere assunta seguendo le indicazioni del produttore, anche se solitamente si consiglia un dosaggio giornaliero distribuito in piccole dosi (da assumere durante i pasti).

Vitamina C: Effetti collaterali

L’assunzione di un integratore di vitamina C è abbastanza sicuro, specialmente perché un eventuale eccesso verrebbe smaltito attraverso l’azione di filtraggio dei reni.

Questo significa che le persone che soffrono di calcoli renali o problemi renali dovrebbero chiedere il parere medico prima di assumere la vitamina C integratore. Il rischio è quello di peggiorare la situazione.

Gli integratori di vitamina C vengono sconsigliati anche in caso di livelli elevati di ferro nel sangue perché la vitamina potrebbe favorire un ulteriore assorbimento del ferro e causare problemi anche gravi.

Come scegliere un integratore di vitamina C

La proposta di integratori di vitamina C è talmente vasta da creare qualche piccolo dubbio in fase di acquisto. Come scegliere l’integratore di vitamina C?

Allergeni – È bene strizzare l’occhio ai componenti extra degli integratori per evitare la manifestazioni di reazioni allergiche.

– È bene strizzare l’occhio ai componenti extra degli integratori per evitare la manifestazioni di reazioni allergiche. Cruelty free – Le fonti di vitamina C utilizzate negli integratori sono prevalentemente di origine vegetale, ma alcuni prodotti potrebbero avere parti di origine animale sia nella formula che nel rivestimento.

– Le fonti di vitamina C utilizzate negli integratori sono prevalentemente di origine vegetale, ma alcuni prodotti potrebbero avere parti di origine animale sia nella formula che nel rivestimento. Formula – Gli integratori di vitamina C si presentano sotto forma di capsule, compresse effervescenti e fiale bevibili. Trovare la formula giusta aiuta a prenderla in modo corretto e a ottenere i benefici della vitamina.

– Gli si presentano sotto forma di capsule, compresse effervescenti e fiale bevibili. Trovare la formula giusta aiuta a prenderla in modo corretto e a ottenere i benefici della vitamina. Combinazione – La combinazione tra la vitamina C e altri elementi può potenziarne l’effetto: vitamina C e vitamina E (proprietà antiossidante e salute cardiovascolare) e vitamina C e vitamina D (capacità antiossidante), vitamina C e collagene (rigenerazione dei tessuti e azione antiage), vitamina C e magnesio (sintesi collagene e azione antiage), vitamina C e L-carnitina (aumento energia), vitamina C e selenio (azione antiossidante e salute delle ossa) e vitamina C e zinco (sostegno sistema immunitario).

– La combinazione tra la vitamina C e altri elementi può potenziarne l’effetto: (proprietà antiossidante e salute cardiovascolare) e (capacità antiossidante), (rigenerazione dei tessuti e azione antiage), (sintesi collagene e azione antiage), (aumento energia), (azione antiossidante e salute delle ossa) e (sostegno sistema immunitario). Qualità/prezzo – Il rapporto qualità/prezzo è importante, ma in linea di massima l’acquisto online può ammortizzare i costi.

Migliori integratori di vitamina C su Amazon

Qual è il migliore integratore di vitamina C? Meglio un integratore di ferro con vitamina C, un integratore naturale di vitamina C, un integratore di magnesio, potassio e vitamina C o un integratore multivitaminico?

Come già accennato, dipende dalle esigenze personali, ma l’acquisto su Amazon può aiutare a fare chiarezza sui vari prodotti.

Amazon offre una selezione dei migliori integratori di vitamina C, garantendo schede informative dettagliate, recensioni vere e prezzi competitivi.

Non solo vitamina C Solgar. Il catalogo comprende i migliori integratori di vitamina C per bambini, integratori a base di ferro e vitamina C e integratori naturali di vitamina C.

È possibile trovare anche prodotti a base di vitamina C naturale a lento rilascio, vitamina C naturale in polvere, vitamina C naturale estratta dall’Acerola.

Per aiutarvi nella scelta del miglior integratore di vitamina C al miglior prezzo abbiamo selezionato alcuni dei prodotti Amazon più apprezzati dai consumatori.

Vitamina C 1000 mg | 180 compresse (Fornitura Per 6 Mesi) | Integratori alimentari Nu U Nutrition ✔ POTENZA MASSIMA - Una sola compressa (facilmente ingeribile) al giorno per tutta la vitalità di 1.000 mg di Vitamina C.

✔ MASSIMA TRANQUILLITÀ CON I NOSTRI PRODOTTI MADE IN UK - Molti prodotti a base di Vitamina C provengono da altri Paesi, dall'Asia o dagli USA, ad esempio. I nostri nascono COMPLETAMENTE nel Regno Unito, e perciò possiamo garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi nel mondo. Il nostro integratore è PRIVO di latte, lattosio, soia, glutine, frumento, lievito e vegetali, ed è ADATTO ai vegetariani.

✔ FORNITURA COMPLETA PER 6 MESI - La nostra fantastica confezione da 180 compresse ha un prezzo vantaggioso e ti assicura una scorta di Vitamina C ad alta potenza per 6 mesi. Con la fornitura giusta per 26 settimane non c'è bisogno di riordinare ogni mese.

✔ GARANZIA CONTRO I RISCHI - Garantiamo il rimborso completo, senza chiedere ulteriori spiegazioni, permettendoti di migliorare la tua salute SENZA RISCHI da parte tua. Se non ti piace la nostra Vitamina C da 1.000 mg (MA NOI SIAMO SICURI CHE LA ADORERAI!) ti basterà chiedere un rimborso.

Offerta Curcuma e Piperiana Plus zenzero limone vitamina C- 130 cpr-Antiossidante Dosaggio Naturale di estratto Curcumina Potente e veloce Brucia Grassi-Antinfiammatorio ✔️CURCUMA (CURCUMINA) è uno dei composti più potenti e bioattivi nella Curcuma, e aiutano a mantenere la salute di ossa e articolazioni, supportano il funzionamento del sistema nervoso e immunitario, e sostengono le funzioni cardiache.

✔️LIMONE ( Scorza ) si avvale di un pH normale e fornisce soprattutto oli essenziali ed antiossidanti. La sua assunzione aiuta chi soffre di disordini gastrici, rappresentando un buon rimedio per la nausea ed il vomito, soprattutto di origine non infettiva.

✔️PIPERINA è dotata di proprietà fitoterapiche, la capacità di incrementare la secrezione salivare e gastrica, stimolando la digestione e migliorando l'assorbimento intestinale di molti nutrienti come il coenzima Q10 ed il betacarotene. Inoltre accelera i tempi di transito intestinale ed esibisce proprietà antiossidanti.

✔️ZENZERO si rende utile come rimedio fitoterapico in presenza di: Nausea, cinetosi, tensione addominale, cattiva digestione, diareea, flatulenza, inappetenze, sindrome di colon irritabile, dispepsia, coliche.

✔️VITAMINA C, svolge importanti funzioni quali: la biosintesi del collagene, la sintesi della noradrenalina a partire dalla dopamina, la sintesi di carnitina, il catabolsimo della tirosina, l'attivazione dell'acido folico, l'assorbimento intestinale del ferro, ridurre la tossicità di alcuni minerali, la funzione imunitaria

VITAMINA C 1000 mg ALTO DOSAGGIO + Bioflavonoidi - Naturale Vitamine C Complex Pura - Riduce la Stanchezza e la Fatica, Rafforza le Difese - Acido Ascorbico - 180 Capsule Vegano N2 Natural 🍊VITAMINA C E BIOFLAVONOIDI MASSIMA EFFICIENZA PER CONTRIBUIRE AL FUNZIONAMENTO NORMALE DELLE DIFESE:L'alta dose di Vitamina C (1000mg) e la sua sinergia con i Bioflavonoidi di Agrumi o Vitamina P ne aumentano l'efficacia contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario, metabolismo energetico normale e alla riduzione della fatica e della stanchezza.

🔰CURA DELLA PELLE, OSSA, ARTICULAZIONI E ANTIOSSIDANTE: La Vitamina C è indispensabile per la cura delle articolazioni, delle ossa e della pelle in quanto aiuta a formare il collagene e contribuisce alla protezione delle cellule contro i danni ossidativi. I Bioflavonoidi di Agrumi hanno proprietà antiossidanti e massimizzano l'assorbimento della Vitamina C o Acido Ascorbico prevenendone l'ossidazione e prolungandone l'effetto.

💊6 MESI DI FORNITURA DI CAPSULE DI CLOROFILLA. SENZA STEARATO DI MAGNESIO, GLUTINE E LATTOSIO: Nessun aroma artificiale, conservanti o dolcificanti. Il nostro Integratore di Vitamina C + Bioflavonoidi di Agrumi viene presentato in Capsule Vegetali di Clorofilla al posto delle compresse, per fornire la massima concentrazione e purezza, minimizzando l'uso di leganti, massimizzando l'assorbimento dei principi attivi.

🌿CERTIFICATO VEGAN: Integratori 100% naturali, con certificazione VEGAN della The Vegetarian Society UK. Prodotti nei laboratori CE, sono conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP (Buone Pratiche di Produzione). Tutti i nostri ingredienti sono privi di sostanze transgeniche e sono Cruelty Free.

📩GARANZIA DI SODDISFAZIONE: Per N2 Natural Nutrition la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra raison d'être. Quindi, se avessi qualche domanda o suggerimento, non esitare a contattarci, il nostro team di nutrizionisti ed esperti sarà lieto di offrirti la migliore soluzione nel più breve tempo possibile.

Offerta Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Vitamina C Pura Pastiglie - 90 g 250% NRV di vitamina C in 1 sola pastiglia

La vitamina C sostiene tutte le funzioni corporee e contrasta lo stress ossidativo

Prodotto adatto anche a vegani e intolleranti al glutine o al lattosio

Necessario per tutte le funzioni corporee

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

Vitamina C 1000mg con Bioflavonoidi e Rosa Canina - Fortifica e Rafforza il Sistema Immunitario - 180 Compresse Vegane - Fornitura Per 6 Mesi - Prodotto nel Regno Unito da Nutravita ✔ RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO – Una delle funzioni più importanti della Vitamina C è che contribuisce al mantenimento del normale sistema immunitario. Aiuta nella formazione del collagene per la normale funzione di ossa, pelle, denti e gengive. Inoltre, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento poiché aumenta l'assorbimento del ferro che aiuta a trasportare l'ossigeno in tutto il corpo. Risultati confermati dall’EFSA.

✔ PERCHÉ ACQUISTARE LA VITAMINA C DI NUTRAVITA CON BIOFLAVONOIDI E ROSA CANINA? - Il nostro integratore contiene 1.000 mg di Vitamina C per compressa e 20 mg di agrumi Bioflavonoidi e 20 mg di rosa canina per compressa. Questi sono pigmenti vegetali naturali per completare l'azione della Vitamina C.

✔ COSA OTTIENI CON IL NOSTRO SUPPLEMENTO? - per la porzione giornaliera di 1 compressa al giorno, una confezione con 180 compresse vegane ti durerà per 6 mesi. Inoltre, il nostro integratore NON contiene ingredienti OGM ed è privo di allergeni come glutine, lattosio, soia, noci e tracce di noci.

✔ QUALI INGREDIENTI USA NUTRAVITA? - Ci affidiamo a un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici che si impegnano per procurare gli ingredienti migliori , consentendoci di offrire vitamine e integratori privi di coloranti e aromi artificiali.

✔ SULLA NUTRAVITA - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità, tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Colours of Life Vitamina C Plus - Integratore di Vitamina C - per la Normale Funzione del Sistema Immunitario - Senza Glutine e Vegano, 60 Capsule Integratore di Vitamina C con rosa canina: coadiuva la normale funzione del sistema immunitario.

La Vitamina C svolge importanti funzioni nel contrastare gli effetti dell’invecchiamento, inoltre aiuta la guarigione delle ferite e delle fratture ossee e a mantenere le gengive sane stimolando la sintesi del collagene.

La Rosa canina contiene naturalmente una grande quantità di acido ascorbico, oltre ad altri composti come tannini e acidi organici.

La confezione contiene 60 capsule da 724 mg. Dose giornaliera massima: 2 capsule. Trattamento mensile.

Senza glutine, adatto a vegani e vegetariani.

VITAMINA C 1000mg Extra Forte - 6 Mesi di Fornitura con Bioflavonoidi e Rosa Canina - 180 Compresse Vegan - Integratore Naturale Antiossidante di Vitamina C Pura - Rinforzo per il Sistema Immunitario ✔️ SUPPORTA IL SISTEMA IMMUNITARIO - l'assunzione regolare di Vitamina C è importantissima per mantenere in salute le difese naturali dell'organismo, contribuendo a ridurre malesseri di stagione.

✔️ ALTO DOSAGGIO - 1000 mg di Vitamina C è l' apporto ideale giornaliero consigliato; il nostro integratore contiene anche Bioflavonoidi e Rosa Canina con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che insieme alla Vitamina C aiutano a potenziare il tuo sistema immunitario.

✔️ BENESSERE PER TUTTO L'ORGANISMO - questo integratore alimentare a rapido assorbimento è perfetto per chi vuole supportare attivamente tutto l'organismo. La Vitamina C infatti favorisce le normali funzioni di denti, ossa, cartilagine, capelli e pelle proteggendoli dagli agenti esterni.

✔️ SEMPLICISSIMA DA ASSUMERE - ogni confezione di Vitamina C contiene 180 compresse; ti consigliamo di assumerne 1 al giorno insieme ad un bicchiere d'acqua. Questo integratore alimentare non contiene derivati di origine animale, ed è quindi adatto ad una dieta vegan e vegetariana.

✔️ SODDISFAZIONE GARANTITA - Per WeightWorld la salute e la soddisfazione del cliente sono di vitale importanza e pertanto, continuiamo a migliorare la formula di ogni nuovo lotto. Siamo così sicuri della qualità dei nostri prodotti che offriamo una garanzia soddisfatti o rimborsati. Nel caso siate insoddisfatti del nostro prodotto o se aveste bisogno di aiuto, non esitate a contattarci.

Vitamina C Pura 1000 mg Alto Dosaggio-Arancio amaro 100 mg + Zinco 10 mg, 180 Compresse per 6 Mesi, Vitamina C Dose Forte, Qualità Italiana ✅VITAMINA C 🍊 PURA. Ogni Compressa contiene 1000 mg di vitamina C (acido ascorbico)

FLAVONOIDI 🌞 da Arancio Amaro - La Scorza di Citrus Aurantium contiene naturalmente Flavonoidi benefici per l'organismo!

ZINCO ⚡️ per aiutare il corpo a reagire naturalmente alle aggressioni

💲 Integratore di Vitamina C e Zinco in Confezione risparmio! 180 compresse per 6 mesi di trattamento!

❤ MADE IN ITALY: formulato e confezionato in Italia, secondo i più rigorosi disciplinari della comunità europea

Offerta Matt&Diet - Difesa - Integratore di Vitamina C 1000 mg - Compresse Effervescenti - 90 gr La vitamina C è fondamentale per il nostro organismo: stimola il sistema immunitario, facilita l'assorbimento di altre sostanze fondamentali per il nostro organismo e combatte la stanchezza e l'affaticamento muscolare

Matt&Diet Vitamina C è un integratore di vitamina C al gusto di arancia. Se non è possibile assumere abbastanza vitamina C tramite frutta e verdura fresca di stagione, Matt&Diet Vitamina C aiuta a sopperirne la mancanza

Matt&Diet Vitamina C è un ottimo integratore per combattere lo stress, la stanchezza, mantenere giovane il corpo e la pelle. La vitamina C contribuisce a mantenere forti ossa e denti ed è un potente alleato del sistema cardiocircolatorio

La vitamina C è contenuta frutta e verdura fresca di stagione: la vitamina C degrada velocemente con la cottura, quindi sarebbe meglio assumere questi alimenti crudi. Matt&Diet Vitamina C ti aiuta ad integrarla se non riuscissi ad assumerne a sufficienza

Matt&Diet Vitamina C al gusto di arancia è una facile soluzione per assumere vitamina C. Sciogliere una pastiglia al giorno in un bicchiere d'acqua, adatto a tutte le età.

Equilibra Vitamina C 500 mg, 60 Compresse Masticabili, 84 Gr Prodotto ad alta concentrazione e accuratamente dosato

1 compressa masticabile apporta 500 mg di vitamina c, pari al 625% del fabbisogno giornaliero

1 vitamina - 15 benefici

Le compresse masticabili hanno un gusto gradevole e sono di facile e pratica assunzione anche fuori casa e senza bisogno di acqua

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS