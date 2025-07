Retegui va in Arabia: maxi ingaggio e incasso shock per l’Atalanta

Colpo di scena nel mercato estivo: Mateo Retegui, dopo un’ottima stagione all’Atalanta, è pronto a volare in Arabia Saudita per una nuova avventura calcistica all’insegna dei milioni.

Il centravanti italo-argentino, protagonista di un’annata positiva a Bergamo con 28 gol segnati in 48 partite giocate, ha accettato l’offerta faraonica dall’Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League, che ha deciso di puntare forte su di lui per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Cifre e dettagli del trasferimento di Retegui in Arabia

Retegui all’Al-Qadsiah: accordo con l’Atalanta da 70 milioni, seconda cessione più ricca nella storia del club.

Secondo quanto riportano fonti italiane vicine al club, l’Al-Qadsiah, ambiziosa squadra della Saudi Pro League, avrebbe trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto dell’attaccante della Nazionale italiana Mateo Retegui. La cifra pattuita? Un’incredibile offerta da 70 milioni di euro, che potrebbe portare a una delle operazioni più remunerative di sempre per la società bergamasca.

Tuttavia, non tutti i giornalisti concordano sulla cifra finale dell’affare: Fabrizio Romano e Matteo Moretto parlano infatti di un’operazione da 65 milioni di euro, compresi eventuali bonus.

In ogni caso, se il trasferimento verrà ufficializzato, Retegui diventerà la seconda cessione più costosa nella storia dell’Atalanta, subito dopo quella di Rasmus Højlund, passato al Manchester United nell’estate del 2023 per 75 milioni di euro più 10 di bonus.

Il trasferimento di Retegui segna un nuovo colpo da 90 della Saudi League, sempre più determinata ad attirare talenti internazionali con cifre da capogiro. E per l’Atalanta, si tratta di un affare che garantirà risorse importanti per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della nuova stagione.

Per l’attaccante classe 1999 si profila invece un contratto triennale da oltre 6 milioni netti a stagione, praticamente il triplo di quanto percepiva in Serie A.

Ci sarebbe già un accordo economico sull’ingaggio di Regegui: l’attaccante della Nazionale italiana è pronto a legarsi al club saudita con un contratto monstre da 20 milioni di euro a stagione.

Una cifra che certifica ancora una volta la volontà della Saudi Pro League di imporsi come nuovo polo attrattivo del calcio internazionale, capace di competere economicamente con le big europee. Per Retegui, si tratterebbe non solo di una svolta nella carriera dal punto di vista economico ma anche della possibilità di diventare il volto simbolo di un progetto sportivo ambizioso.

Un’offerta economicamente irrinunciabile che ha convinto Retegui a cambiare orizzonti, lasciando il calcio europeo per accettare la sfida della Saudi League, sempre più affamata di profili internazionali e in grado di attrarre talenti grazie a proposte fuori mercato.

Con la fumata bianca attesa nelle prossime ore, il trasferimento di Retegui all’Al-Qadsiah potrebbe segnare uno dei colpi più clamorosi del calciomercato estivo 2025.

Le Statistiche di Mateo Retegui:

Mateo Retegui, attaccante classe 1999, è pronto a dire addio al calcio italiano dopo appena due stagioni. Il bomber italo-argentino era approdato in Serie A nell’estate 2023, quando il Genoa lo aveva acquistato dall’Argentina. Con i rossoblù aveva collezionato 7 reti in 29 presenze, mostrando sprazzi di talento ma ancora lontano dal pieno potenziale.

Nell’estate 2024 è arrivata la svolta: l’Atalanta ha investito 28 milioni di euro per assicurarselo, credendo nelle sue doti da finalizzatore.

Una scommessa che si è rivelata vincente: Retegui ha chiuso la stagione 2024-25 da Capocannoniere della Serie A, realizzando 25 gol in 36 partite e superando anche Moise Kean (19 gol), a sua volta finito nel mirino dell’Al-Qadsiah.

Dopo aver guidato l’attacco della Dea con prestazioni convincenti, Retegui è ora pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, con un’operazione da capogiro che lo porterà a firmare con l’Al-Qadsiah per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Un’uscita record che lo consacra tra i grandi affari del calciomercato estivo 2025.

Chi saranno i possibili sostituti in attacco all’Atalanta:

Dopo l’accordo raggiunto per la cessione di Mateo Retegui all’Al-Qadsiah per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, l’Atalanta è già al lavoro per individuare il sostituto dell’attaccante capocannoniere della Serie A 2024-25.

Secondo le indiscrezioni emerse mercoledì, sono tre i nomi principali nella lista della dirigenza bergamasca. Tra questi spicca Evan Ferguson, giovane talento irlandese del Brighton già seguito con interesse dalla Roma.

La Dea è nelle condizioni economiche per presentare subito un’offerta concreta cash al Brighton per Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese seguito da numerosi club di Serie A e Premier League.

Un’altra alternativa concreta per l’attacco di Ivan Juric è Georges Mikautadze, punta della Nazionale georgiana in forza al Lione. Il futuro del giocatore dipenderà dalla decisione finale sulla retrocessione del club francese, ancora in attesa del verdetto definitivo.

Infine, la terza opzione porta a Lorenzo Lucca, centravanti rientrato al Pisa dopo l’esperienza all’Udinese. Sul classe 2000 c’è anche il forte interesse del Napoli di Antonio Conte, ma l’Atalanta potrebbe inserirsi concretamente grazie alla liquidità derivante dalla cessione di Retegui.

L’operazione Retegui sarà ufficializzata a breve e rappresenterà la seconda cessione più remunerativa nella storia dell’Atalanta, subito dietro quella di Rasmus Højlund, passato al Manchester United per 75 milioni nell’estate 2023.

Il club bergamasco, forte dell’incasso e della solida programmazione, punta ora a rinforzare l’attacco per affrontare al meglio la nuova stagione, tra campionato e coppe europee.

I prossimi passi per il trasferimento di Retegui in Arabia

La firma è attesa a ore, con visite mediche previste a Dubai. Il club saudita (non ancora ufficializzato, ma con ogni probabilità si tratta dell’Al-Ettifaq o dell’Al-Shabab) è pronto ad annunciare Retegui con una presentazione in grande stile, come avvenuto per altri volti noti approdati nel Golfo.

L’Atalanta, intanto, si prepara a reinvestire il ricavato della cessione su un profilo più adatto al calcio verticale di Gasperini: nel mirino ci sono Ferguson del Brighton e Mikautadze del Lione, ma non si esclude una sorpresa last-minute.