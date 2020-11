Probiotici migliori in commercio: come usarli, opinioni e quali scegliere

La disbiosi intestinale potrebbe causare problemi e disagi che mettono a dura prova il sistema immunitario. La soluzione arriva dai probiotici migliori. Cosa sono e come funzionano?

I probiotici sono integratori di microrganismi vivi appositamente pensati per riportare equilibrio all’interno della flora batterica messa a dura prova da dieta scorretta, stress e cure antibiotiche.

Quella che viene chiamata disbiosi intestinale, infatti, è uno squilibrio della flora batterica che provoca problemi intestinali, dalla flatulenza al gonfiore addominale.

È possibile usare probiotici all’occorrenza, ma è necessario avere a mente le caratteristiche dei diversi ceppi e usare gli integratori nel modo giusto.

Cosa sono i probiotici?

I probiotici o fermenti lattici vivi non sono alto che microrganismi vivi presenti, tra gli altri, nell’intestino, nella pelle e nel tratto genitale.

Le formule probiotiche utilizzano prevalentemente i Lactobacillus e i Bifidobacterium, ma esistono vari ceppi batterici con capacità simili.

L’obiettivo è rinforzare i comparto dei batteri benefici del microbiota intestinale (flora batterica) in modo risolvere problemi intestinali e rinforzare il sistema immunitario.

Di fatto una disbiosi intestinale determina conseguenze varie, prime tra tutte le intolleranze alimentari, i problemi digestivi, il sovrappeso, l’ipercolesterolemia, le infiammazioni, la comparsa di insonnia e ansia.

Probiotici, prebiotici e simbiotici

Spesso quando si parla di probiotici si tende a confondere tre termini diversi: probiotici, prebiotici e simbiotici. In realtà si tratta di prodotti diversi con caratteristiche differenti.

Probiotico – I probiotici sono fermenti lattici vivi, vale a dire un insieme di microrganismi vivi simili ai batteri presenti naturalmente nell’intestino che rinforzano il microbiota.

– I sono fermenti lattici vivi, vale a dire un insieme di microrganismi vivi simili ai batteri presenti naturalmente nell’intestino che rinforzano il microbiota. Prebiotici – I prebiotici sono sostanze non digeribili in grado stimolare lo sviluppo e l’attività di alcuni batteri presenti nella flora intestinale.

– I prebiotici sono sostanze non digeribili in grado stimolare lo sviluppo e l’attività di alcuni batteri presenti nella flora intestinale. Simbiotici – I simbiotici contengono probiotici e prebiotici e sviluppano entrambe le attività all’interno dell’organismo.

Ma che differenza c’è tra fermenti lattici e probiotici? Diciamo che sono tutti e due microorganismi batterici, ma i probiotici sono una classe specifica di fermenti lattici decisamente benefici per l’organismo.

In tal senso è bene specificare che esistono anche i fermenti lattici non probiotici che influenzano positivamente il microbiota intestinale e vengono usati nella produzione di prodotti alimentari.

Benefici probiotici

I probiotici sviluppano diversi benefici all’interno dell’organismo, ma dipendono per lo più al tipo di ceppo di riferimento.

Per essere definito probiotico, infatti, un microrganismo deve essere presente nella flora intestinale, deve resistere all’attività digestiva, deve aderire e colonizzare l’intestino e non deve essere nocivo.

I microorganismi (virus, batteri e funghi) che fanno parte del microbiota sono diversi da loro e variano da persona a persona in base al fattore genetico, alla dieta e a fattori ambientali.

Tra i ceppi principali del microbiota spiccano i Firmicutes (es. Lactobacillus), i Bacteroidetes (es. Bacteroides) e gli Actinobacteria (s. Bifidobacterias o Bifidus attivo).

L’equilibrio del microbiota fornisce effetti benefici come alleggerire la digestione, limitare l’incidenza di infezioni, potenziare la risposta immunitaria, allentare i sintomi premestruali, aumentare la percentuale di acido folico e vitamina K e altro ancora.

Anche se si può parlare di microbiota cutaneo, microbiota vaginale o microbiota orale, il microbiota intestinale è quello più interessato ai probiotici perché condiziona l’intero organismo.

Il microbiota intestinale interviene nella difesa del sistema gastrointestinale dai batteri in grado di generare infezioni, nella modulazione della risposta immunitaria, nel metabolismo di alcune sostanze (acido folico, vitamina K e biotina), nella funzione del sistema nervoso e nel raggio di azione di alcuni medicinali.

Ceppi di probiotici

Non è possibile parlare di probiotici senza prendere in considerazione i diversi ceppi di microrganismi che possono essere contenuti nelle formule integrative.

La combinazione delle diverse caratteristiche dei probiotici possono aiutare a scegliere la formula giusta e ottimizzare il beneficio.

Per esempio la presenza di Lactobacillus reuteri DSM 17938 e ATCC 55730, Lactobacillus casei DN-114 001, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus gasseri CP2305 e Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-7454 è utile per gestire gli episodi diarroici legati alla gastroenterite.

In caso di diarrea dovuta a trattamenti farmacologici prolungati è meglio preferire soluzioni a base di Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-745 e Lactobacillus rhamnosus GG.

Contro i problemi allo stomaco dovuti all’infezione da Helicobacter pylori viene consigliata spesso la combinazione di Lactobacillus gasseri OLL2716 e Lactobacillus johnsonii LA1.

Quali probiotici usare per la stipsi? È preferibile scegliere prodotti a base di Lactobacillus reuteri DSM 17938 e ATCC 55730, Lactobacillus gasseri CP2305, Lactobacillus rhamnosus GG e Propionibacterium freudenreichii CIRM-BIA 129.

In caso di raffreddore e malattie da raffreddamento è utile assumere prodotti a base di Lactobacillus casei Shirota.

Per gestire il sovrappeso, invece, spesso viene consigliato l’uso di Bifidobacterium animalis GCL2505 e Lactobacillus gasseri BNR17 e SBT2055. Vale lo stesso per abbassare il livello di colesterolo.

Le combinazioni dei vari ceppi di microrganismi è infinita, definendo così la varietà di prodotti probiotici che si possono trovare in commercio.

Come assumere probiotici

I microrganismi vivi contenuti nei probiotici perdono la loro efficacia se non vengono assunti seguendo alcune regole d’oro. Come assumere probiotici?

Sarebbe meglio conservare anche i migliori probiotici in commercio in frigo in modo da permette alla temperatura bassa di rallentare il metabolismo dei microrganismi. Occhio anche alla data di scadenza.

È possibile assumere il probiotico a qualsiasi ora, salvo che non venga utilizzato per promuovere la digestione. In questo caso è meglio assumerlo durante il pasto.

In linea di massima è sempre meglio assumere il probiotico a stomaco pieno, evitando alcuni alimenti che potrebbero uccidere i fermenti lattici vivi. Quali? Le pietanze calde, i cibi acidi e le bevande gassate.

Per quanto riguarda il dosaggio, invece, occorre strizzare l’occhio alle unità formanti colonie (UFC), cioè dire il numero di microrganismi presenti per ogni dose. La dose consigliata è di due miliardi di unità.

In caso di terapia antibiotica, poi, sarebbe meglio assumere i probiotici un paio di ore dopo aver assunto l’antibiotico per evitare che i suoi principi attivi possano annientare la carica dei microrganismi.

Effetti collaterali

Il consumo di probiotici non riserva particolari effetti collaterali e controindicazioni, ma potrebbero provocare flatulenza e gonfiore addominale iniziali in alcuni casi.

In caso di sistema immunitario deficitario, però, anche il probiotico migliore potrebbe causare una propensione allo sviluppo di infezioni.

Nonostante la loro tollerabilità, però, sarebbe meglio assumerli dietro controllo medico in caso di sistema immunitario deficitario e neonati per la propensione allo sviluppo di infezioni, gravidanza e allattamento per via della condizione delicata e presenza di impianti cardiaci per via dell’attività dei probiotici.

Come scegliere il miglior probiotico

Il probiotico rappresenta la soluzione semplice e immediata per riportare l’equilibrio al livello del microbiota intestinale.

Certo aiuta mantenere una dieta equilibrata a basso contenuto di zuccheri e alimenti industriali e ricco di fibre e cibi fermentati (probiotici naturali), usare antibiotici solo dietro prescrizione, evitare l’uso di tabacco e alcol, migliorare il ciclo sonno/veglia e dedicarsi allo sport. Tuttavia potrebbe non essere sufficiente.

I probiotici sostengono il microbiota intestinale, ma la scelta del prodotto giusto potrebbe non essere così facile come ci si aspetta.

Filosofia vegana – Molti prodotti utilizzano colture a base di latte e derivati e per questo chi segue una dieta vegana dovrebbe scegliere un prodotto privo di ingredienti di origine animale.

– Molti prodotti utilizzano colture a base di latte e derivati e per questo chi segue una dieta vegana dovrebbe scegliere un prodotto privo di ingredienti di origine animale. Sensibilità – Alcuni prodotti possono contenere tracce di noci, glutine e lattosio, creando problemi in chi soffre di intolleranze e allergie.

– Alcuni prodotti possono contenere tracce di noci, glutine e lattosio, creando problemi in chi soffre di intolleranze e allergie. Ceppi – Come già accennato è indispensabile guardare i ceppi batterici presenti in ogni singolo prodotto, strizzando l’occhio alla combinazione più adatta a gestire il problema.

– Come già accennato è indispensabile guardare i ceppi batterici presenti in ogni singolo prodotto, strizzando l’occhio alla combinazione più adatta a gestire il problema. Dosaggio – È opportuno valutare il numero di microrganismi presenti per ogni dose (UFC), ricordando che il dosaggio consigliato è di due miliardi di unità.

– È opportuno valutare il numero di microrganismi presenti per ogni dose (UFC), ricordando che il dosaggio consigliato è di due miliardi di unità. Confezionamento – Essendo molto delicati, i probiotici dovrebbero avere un packaging intatto che non sia entrato in contatto con la luce o l’aria. Meglio scegliere i probiotici delle migliori marche !

– Essendo molto delicati, i probiotici dovrebbero avere un packaging intatto che non sia entrato in contatto con la luce o l’aria. Meglio scegliere i delle ! Prezzo – Che prezzo hanno i probiotici? Dipende dalla tipologia e dalla confezione, ma in linea di massima anche il miglior probiotico viene venduto a prezzi piuttosto accessibili.

Probiotici migliori su Amazon

Quali sono i probiotici migliori? Non è possibile dare una risposta standard sui fermenti lattici probiotici migliori perché molto dipende dalle esigenze.

Ci sono i migliori probiotici per sgonfiare la pancia, i probiotici migliori per dimagrire, i migliori fermenti lattici per colon irritabile, i probiotici migliori per Candida intestinale o i migliori yogurt probiotici in commercio.

È possibile acquistare probiotici e prebiotici migliori in farmacia o erboristeria, ma l’acquisto online su Amazon offre un catalogo più ampio di prodotti (es. Yovis probiotici e tanti altri).

In più Amazon sfugge alle logiche della ricerca dei probiotici migliori sui forum dedicati ai singoli prodotti, offrendo una visione chiara di quello che pensa chi ha già utilizzato ogni singolo prodotto.

Per facilitarvi nella scelta dei probiotici migliori su Amazon abbiamo deciso di selezionare alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

PROBIOTICI e PREBIOTICI Vegavero® | GLI UNICI BIOLOGICI | Fermenti lattici per Intestino Pigro, Stitichezza e Diarrea | 10 Ceppi Batterici | Vegan 🎯 PER LA FLORA BATTERICA INTESTINALE: i probiotici sono utili per ristabilire l’equilibrio della flora intestinale. Nel caso di sintomi quali intestino pigro, pancia gonfia, diarrea o stitichezza può essere utile assumere dei probiotici più prebiotici. Ecco perché i nostri contengono non solo fermenti lattici vivi, ma anche prebiotici ricchi di fibra per un’azione sinergica. Il nostro prodotto può essere utilizzato anche per fare lo yogurt in casa!

⭐ 100% BIOLOGICO: probiotici e prebiotici (Inulina da Agave) con 10 differenti colture batteriche ad ampio spettro (6 Lactobacillus e 4 Bifidobacterium) e almeno 4 miliardi di UFC certificati vivi fino alla scadenza. Contiene Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri.

📍 CAPSULE GASTRORESISTENTI: le nostre capsule sono gastroresistenti e consentono ai batteri di arrivare vivi e attivi all’intestino senza essere distrutti dai succhi gastrici o dall’acidità di stomaco. Prodotto privo di additivi (senza Magnesio Stearato o Cellulosa Microcristallina), pesticidi o OGM. In una confezione: 90 capsule gastroresistenti (fornitura per 3 mesi). Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno a stomaco vuoto per almeno un mese.

🌿 VEGAVERO ORGANIC: integratori con materie prime biologiche al 100%. Nell'agricoltura biologica non vengono utilizzati prodotti chimici o pesticidi. E, naturalmente, l'applicazione di OGM è severamente vietata. Crediamo che le materie prime coltivate biologicamente non solo siano migliori per la nostra salute, ma anche per l'ambiente: proteggono le acque sotterranee e riducono la lisciviazione del suolo. Vegavero Organic - per noi significa per amore per noi stessi e per la natura.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Offerta PROBIOTICI | 80 Miliardi di Ceppi Batterici con 5,7 Miliardi di UFC al Giorno | Per Candida, Intestino, Colon Irritabile, Stitichezza e Gonfiore | Capsule Gastroresistenti | Aumenta le Difese Immunitarie e Protegge la Flora Intestinale FERMENTI LATTICI COME ALLEATI: Nutrimea formula efficacemente e con dedizione la sua formula di fermenti lattici per contribuire naturalmente al vostro benessere. I fermenti lattici contribuiscono all'equilibrio del microbiota intestinale grazie ad una doppia azione essenziale: nutrono i batteri buoni presenti nel tuo sistema digerente e decuplicano l'azione dei fermenti lattici per massimizzarne l'efficacia. Questa combinazione è essenziale per la massima efficienza.

PROMUOVERE LA QUALITÀ SOPRA LA QUANTITÀ: prendersi cura della propria salute non dovrebbe essere una corsa per i numeri. Tutti gli studi lo dimostrano, bastano 10 miliardi di CFU al giorno. L'idea non è tanto quella di avere sempre più CFU da commercializzare, quanto piuttosto di saperli distribuire bene attraverso ceppi complementari efficaci. Dividiamo 30 miliardi di CFU in 7 ceppi coltivati ​​in Francia. Sono scelti e mirati per un'azione ottimale.

COMFORT DIGESTIVO: I fermenti lattici Actibior svolgono un'azione completa e duratura sul sistema digerente prevenendo o combattendo tutti i tipi di disturbi digestivi (difficoltà di digestione, infiammazioni, gonfiore e diarrea). Stimolano la produzione di anticorpi, rafforzano il sistema immunitario e aumentano l'assorbimento dei minerali.

DIFESE IMMUNITARIE: Grazie ai loro 7 ceppi, tra i meglio tollerati dall'uomo e riconosciuti per la loro efficacia, tra cui Lactobacillus, Lactococcus o Bifidobacterium, i nostri fermenti lattici agiscono anche come potenziatori immunitari.

RISPETTO DELL'AMBIENTE: Il nostro nuovo packaging eco-responsabile rispetta l'ambiente per preservare il pianeta. Actibior è sviluppato in Francia dal nostro dipartimento di ricerca e sviluppo e prodotto in un'officina francese certificata ISO 22000, HACCP e BPF. Senza OGM, senza glutine e senza stearati, i fermenti lattici Actibior sono adatti anche ai vegetariani e vegani.

Offerta Equilibra - Fermenti Lattici, 10 stick-pack Benessere Intestinale

Flora Intestinale

Favorisce le naturali difese immunitarie

Due ceppi probiotici+1 fibra prebiotica

Pratico formato in bustina stick

Offerta Fermenti Lattici Probiotico Probivia, 200 Capsule Gastroresistenti, 18 Ceppi Batterici (tra cui Lactobacillus, Bifidobacterium + Inulina), per la Salute della Flora Intestinale ✠200 CAPSULE - MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO - Le nostre capsule gastroresistenti hanno al loro interno ben 18 ceppi batterici più inulina. I probiotici sono una categoria di fermenti lattici tra cui Lactobacillus, Bifidobacterium e Acidophilus, che vanno ad interenire nella flora batterica intestinale. 👉 🎁 E-BOOK: contattaci per ricevere l'ebook con informazioni su digestione sana e flora intestinale!

✠INTEGRATORE PROBIOTICO AD AMPIO SPETTRO: 10 miliardi di CFU per dose giornaliera (2 capsule), con 18 ceppi batterici vivi: Bifidobacterium (B.) bifidum, B. breve, B. infantis, B. lactis, B. longum, Lactobacillus (L.) acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L crispatus, L. gasseri, L. paracasei, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius, L. fermentum, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, i quali aiutano a equilibrare funzioni intestinali e a rinforzare le difese immunitarie

✠CAPSULE GASTRORESISTENTI VEGAN ARRICCHITE CON INULINA - I batteri Lactobacillius sono molto sensibili ai succhi gastrici. Per questo abbiamo dotato le nostre capsule di un rivestimento vegano gastroresistente in grado di garantire il completo rilascio dei nostri preziosi microrganismi nell'intestino. L'inulina è una fibra alimentare non metabolizzata dall'organismo umano capace di raggiungere integra l'intestino e di nutrire la flora batterica intestinale.

✠QUALITÀ TESTATA SCIENTIFICAMENTE - 100% VEGAN SENZA ADDITIVI - Il nostro integratore probiotico Probivia è privo di additivi artificiali, OGM e di qualsiasi ingrediente di origine animale. Senza magnesio stearato, antiagglomeranti, aromi, coloranti, stabilizzanti, lattosio, glutine e conservanti. Testato scientificamente da laboratori indipendenti per assicurare il numero di colture batteriche vive (CFU - unità formante colonia), la purezza degli ingredienti e l'assenza di sostanze nocive.

✠MARCHIO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità , nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. Contattaci per avere maggiori informazioni, saremo lieti di spedirvi i risultati dei nostri test!

Offerta Integratore Probiotici con Prebiotici - 16 Ceppi Batterici tra cui Lactobacillus e Bifidobacterium - Vegano - Capsule a Rilascio Graduale- Fermenti Lattici da NutriZing - Senza Glutine - Prodotto UE ✔ FERMENTI LATTICI PROBIOTICI. AD AMPIO SPETTRO: con 16 ceppi batterici: Bifidobacterium (B.) bifidum, B. breve, B. infantis, B. lactis, B.longum, Lactobacillus (L.) acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, L.helveticus, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius, L. fermentum, L. lactis, Streptococcus thermophilus. Probiotico vivi

✔ ALTA POTENZA. PROBIOTICI E PREBIOTICI INSIEME - Fatto da una polvere da 50 miliardi di CFU: 30 miliardi di CFU per dose giornaliera (2 capsule) + PREBIOTICI: Il prebiotico che utilizziamo è la maltodestrina della fecola di patate.

✔ CAPSULE GASTRORESISTENTI - abbiamo dotato le nostre capsule di un rivestimento vegano gastroresistente.

✔ VEGANO CERTIFICATO, ADDITIVI ZERO: Il nostro prodotto è certificato come vegano. Senza magnesio stearato, antiagglomeranti, aromi, coloranti, stabilizzanti, lattosio, glutine e conservanti. Le nostre capsule sono anche super facili da prendere e conservare. Non richiedono refrigerazione e possono essere conservati a temperatura ambiente.

✔ PRODOTTO IN UE: certificati GMP; viene elaborato direttamente nel EU, utilizzando gli ingredienti più puri e applicando i più rigidi standard di produzione (GMP, ISO).

Complesso di probiotici - 40 miliardi CFU con 15 ceppi batterici a porzione - 60 vegane capsule di massimo dosaggio e potenza - Prodotto nel Regno Unito da Nutravita ✔MASSIMA POTENZA CON 40 MILIARDI CFU - Ogni capsula facile da ingoiare contiene batteri vivi della massima qualità a 40 miliardi CFU a porzione e un complesso di 15 ceppi. È garantito: acquisterai uno dei migliori prodotti in commercio.

✔ PUREZZA ESTREMA E MASSIMA POTENZA - Le capsule del complesso di biocolture di Nutravita non contengonocoloranti o aromi artificiali. Il nuovo complesso di biocolture di Nutravita contiene ingredienti puri privi di agenti contaminanti.

✔ CERTIFICAZIONE GMP E SENZA OGM - Tutti i prodotti di Nutravita sono formulati e creatiin strutture di produzione all’avanguardia del Regno Unito. Sono prodotti conformi agli standard GMP e di Grado A secondo la certificazione Global Food Standard BRC.

✔ ACQUISTO SICURO - Nutravita è un marchio britannico riconosciuto,che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. Tutto ciò che produciamo viene elaborato direttamente nel Regno Unito, utilizzando gli ingredienti più puri e applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

✔ CENNI STORICI SU NUTRAVITA - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità , tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Offerta Probiotici Avanzati Physis XL - 90 Capsule | 50 Miliardi Di Ceppi Batterici Ogni Giorno | Alta Resistenza | Batteri Utili| Promuove l Benessere Globale | Fabbricato Nel Regno Unito GRADO PROFESSIONALE E SVILUPPATO DA ESPERTI - Le nostre capsule di probiotici personalizzati leader del settore sono formulati con una combinazione esclusiva di ceppi Probiotici comuni ed essenziali. Ogni bottiglia contiene 50 miliardi di CFU per capsula e TEN potenti ceppi attivi e vivi di batteri. La qualità dei nostri prodotti si estende dalla produzione fino al servizio.

SOLLIEVO DEL MOVIMENTO INTESTINALE E SALUTE IMMUNITARIA: Sapevi che il tuo intestino ospita il 70% del tuo sistema immunitario? Probiotici Avanzati Physis supporta sia la salute dell'apparato digerente che quella del sistema immunitario, in modo da sentirti più leggero, più luminoso e più energico per affrontare la giornata. Le capsule possono sia aiutare la stitichezza e la diarrea che fornire sollievo dai gas sia per le donne che per gli uomini.

POTENZA FINO ALLA DATA DI SCADENZA - Con il nostro supplemento, riceverete 50 miliardi di CFU. Non è necessaria la refrigerazione. I probiotici vengono refrigerati al momento della produzione per mantenerli vitali. Viene aggiunto un supplemento per garantire la sopravvivenza in una capsula durante la consegna e la durata di conservazione del prodotto. Quando si acquista Probiotici Avanzati Physis, si può essere certi che i ceppi saranno vivi e pronti a funzionare fino alla data di scadenza.

PROBIOTICI AVANZATI PHYSIS TM - Il nostro nome registrato dice tutto. Le capsule a rilascio ritardato permettono alle colture di passare attraverso gli acidi dello stomaco, offrendo flessibilità per assumere le capsule prima o dopo i pasti. Non ci sono uova o derivati dell'uovo, arachidi, oli derivati dalla frutta a guscio o probiotici senza glutine e senza latticini. Solo il meglio! Oltre mezzo milione di clienti soddisfatti in tutta Europa e non solo.

FORNITURA TRE MESI XL - Composta da 90 capsule, questa bottiglia vi fornirà una fornitura costante di 50 miliardi di CFU al giorno per 3 mesi. Perfetto per una manutenzione continua e per la salute, mantenendo bassi i costi!

Offerta Fermenti Lattici Probiotici [ 30 Miliardi ] - 60 Capsule - 15 Formule ad Ampio Spettro di Ceppi Prebiotici - tra cui Lactobacillus Acidophilus e Bifidobacterium - Supporta il Sistema Immunitario ➤15 CEPPI PROBIOTICI A RILASCIO PROLUNGATO: La nostra miscela brevettata contiene una varietà di ceppi batterici a marchio registrato che agiscono su diversi tratti dell’apparato digerente con un’efficacia scientificamente provata. Al sicuro dai succhi gastrici, i probiotici viaggiano attraverso l’apparato digerente all’interno di Capsule a Rilascio Prolungato, raggiungendo anche l’intestino tenue dove risiede la maggior parte della flora intestinale e dove è più necessaria l’azione probiotica.

➤INTESTINO FELICE E SUPPORTO AL SISTEMA IMMUNITARIO: L’apparato digerente è responsabile non solo di fornire al corpo tutte le vitamine, le sostanze nutritive e i minerali essenziali, ma gioca un ruolo ben più importante. Oltre 2/3 del benessere di tutto il corpo dipendono dalla flora intestinale. Il nostro Probiotico ad Ampio Spettro è una scelta naturale per un intestino felice. E non è tutto: è anche progettato per supportare il sistema immunitario con l’aggiunta di Zinco, naturalmente.*

➤ 30 MILIARDI di CFU: Ogni singola capsula contiene un minimo di 30 miliardi di CFU. Ti chiederai perché una tale quantità . Semplice, vogliamo offrirti il massimo. Abbiamo raggiunto questi risultati grazie all’utilizzo di una tecnologia brevettata che garantisce l’efficacia del prodotto.

➤ AAVALABS GARANZIA 365 GIORNI SODDISFATTI O RIMBORSATI: Il nostro principale obiettivo in AAVALABS è aiutarti a vivere al massimo e prosperare, sia fisicamente che mentalmente. Vogliamo anche che tu acquisti in tutta tranquillità , quindi se non sei soddisfatto al 100% con UNO QUALSIASI dei tuoi acquisti, faccelo sapere. Noi andiamo oltre i 30 giorni giorni di reso di Amazon, e offriamo a tutti i nostri clienti una GARANZIA senza pensieri DI 365 GIORNI SODDISFATTI O RIMBORSATI!

Prolife Vzdt032 10 Forte Capsule - Integratore con 10 Miliardi di Probiotici (Fermenti Lattici Vivi) per Dose, 20 capsule da 515 mg, 8.4 gr Integratore alimentare con miscela bilanciata di probiotici, prebiotico e vitamine del gruppo b

Ogni dose (1 capsula) contiene 10 miliardi di fermenti lattici vivi

Aiuta a riequilibrare la flora batterica in caso di disordine intestinale dovuto a fattori organici, ambientali, assunzione di farmaci, antibiotici

Senza glutine, senza lattosio

Dry fill process; esclusivo sistema di produzione anti umidità ; speciale confezione salva-vitalitÃ

Probiotici Prebiotici | 60 Miliardi di UFC al Giorno | 9 Ceppi Bioattivi | Fermenti Lattici Utili alla Flora Intestinale | 60 Capsule Gastroresistenti Vegane | Integratore Alimentare | Nutri&Co ✠PROBIOTICI BREVETTATI ●● La nostra formula combina 9 ceppi umani come Lactobacillus Plantarum e Bifidobacterium Longum per apportare diversità ed equilibrio alla flora intestinale. Garantisce un'efficacia mirata grazie ai nostri 3 ceppi Probi SELECT e ai loro 21 studi clinici sulla sfera digestiva e sull'immunità .

🙌 1° PREBIOTICO EFFICACE IN 2 CAPSULE ●● Nutri & Co lancia il 1 ° probiotico che combina un flavonoide brevettato con un'efficace azione prebiotica in 2 capsule al giorno! In precedenza, le fibre associate ai batteri (FOS, Inulina) erano utili solo se in bustine o a partire da 6 capsule al giorno e senza garanzia di stabilità !

🏆 RISPARMIO E QUALITÁ ●● A differenza dei mix generici, i nostri 60 miliardi di UFC (Unità Formante Colonia) garantiscono l'efficacia clinica dei ceppi per tutta la vita del flacone! I nostri batteri sono protetti da una capsula brevettata a rilascio ritardato (DRcaps) e non devono essere conservati in frigorifero.

✨ SALUTE E IMMUNITÀ DIGESTIVA ●● Un microbiota equilibrato comporta comfort digestivo e previene gonfiore, diarrea e costipazione. Questa simbiosi aiuta a ridurre l'infiammazione del colon. Il 70% delle nostre difese immunitarie è prodotto dalla mucosa intestinale come gli anticorpi.

🔎 TRASPARENZA NUTRI & CO ●● Le nostre capsule non contengono magnesio stearato, soia o glutine e sono adatte ai vegani. Il nostro produttore di fermenti lattici, Probi, è in Svezia. La DRcaps è realizzata in Francia vicino a Colmar. Il nostro prebiotico, a base di agrumi (Microbiomex), è coltivato in Spagna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

