Calhanoglu resta all’Inter: sfumato l’assalto del Galatasaray

Hakan Calhanoglu resterà all’Inter anche per la stagione 2025-26. Dopo giorni di voci e trattative, il club nerazzurro ha respinto con successo il tentativo del Galatasaray, che aveva cercato di riportare il centrocampista in patria.

Il club turco, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, aveva inviato dei rappresentanti in Italia questa settimana per trattare non solo per Calhanoglu, ma anche per Victor Osimhen, rientrato a Napoli dopo una stagione in prestito proprio al Galatasaray. L’interesse per Calhanoglu era concreto: l’obiettivo era riportarlo a Istanbul dopo otto anni di Serie A, equamente divisi tra Milan e Inter.

Tuttavia, l’Inter è sempre rimasta ferma sulla propria valutazione di 30 milioni di euro. Una cifra che il club turco non ha mai realmente messo sul piatto. Le parti si sono incontrate mercoledì, ma il summit non ha prodotto le condizioni per procedere verso un trasferimento. Secondo Di Marzio, l’operazione è da considerarsi chiusa e il Galatasaray ha deciso di ritirarsi dalla corsa.

Il club nerazzurro aveva già fissato una scadenza per risolvere la questione, indicata alla fine del mese. Calhanoglu, che nel frattempo ha continuato a essere un perno del centrocampo interista, non ha mai espresso la volontà di lasciare Milano, e con il mercato in fermento, la sua permanenza assume ora contorni sempre più definitivi.

Il turco, 31 anni, sarà dunque ancora una volta uno dei leader della squadra allenata da Simone Inzaghi, chiamata a difendere il titolo conquistato nella stagione 2024-25 e a ben figurare in Champions League.

Per i tifosi nerazzurri si tratta di una notizia importante: Calhanoglu rimane a San Siro, blindato e determinato a continuare il ciclo vincente dell’Inter.