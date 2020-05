Integratori di magnesio: tutti i benefici nello sport

L’attività sportiva può mettere a dura prova il corpo, disidratandolo e disperdendo anche i preziosi sali minerali come il magnesio. Un integratore di magnesio può sostenere il recupero.

Chi pratica sport sa benissimo quanto l’idratazione sia importante per evitare la disidratazione e un conseguente calo delle prestazioni.

Durante l’allenamento, infatti, si tende a sudare e quindi a perdere liquidi in proporzione all’intensità e al tempo di allenamento e alla temperatura esterna.

Il corpo attiva il meccanismo di sudorazione per cercare di mantenere la temperatura entro un determinato range, impoverendosi di minerali essenziali (cloro, sodio, magnesio, potassio e calcio).

Bere acqua e assumere un integratore a base di magnesio può evitare la disidratazione più o meno lieve e quindi l’alterazione dell’efficienza dei muscoli, delle performance sportive e dell’equilibrio generale.

Magnesio nello sport

Il magnesio è un minerale essenziale perché partecipa all’attività di più di 300 funzioni cellulari, dal sostegno al sistema immunitario al funzionamento degli organi fino all’assorbimento di altri minerali.

Chi pratica sport, però, disperde grandi quantità del minerale durante l’attività sportiva e per questo potrebbe subire gli effetti di un deficit di magnesio.

Senza un’adeguata integrazione di magnesio, infatti, lo sportivo può sentirsi affaticato, irritato e poco in forma. In più le performance sportive ne risentono e il recupero diventa sempre più difficile.

Questo succede essenzialmente a causa dell’uso del magnesio da parte del corpo per trasformare le scorte energetiche in energia utilizzata dai muscoli durante il workout.

Va da sé che maggiore è lo sforzo perpetuato durante all’allenamento e maggiore sarà la scorta di magnesio utilizzata per il metabolismo energetico.

A tutto questo si aggiunge l’influenza della temperatura esterna sulla termogenesi corporea che spinge il corpo a sudare di più per mantenere la temperatura corporea ideale. Di conseguenza vi è un’ulteriore perdita di magnesio.

Integratore di magnesio: A cosa serve

Gli sportivi possono evitare la carenza di magnesio e le sue conseguenze bevendo molta acqua, consumando alimenti ricchi di magnesio e/o assumendo un integratore di magnesio.

Via libera ad acque non “leggere”, ad alimenti come frutta, vegetali verdi, legumi, cereali integrali, crusca, mandorle e semi di zucca e a integratori di magnesio.

L’integrazione di magnesio si trasforma in un’occasione per assicurare la percentuale del minerale sufficiente alla corretta sintesi delle proteine e quindi al funzionamento muscolare.

In particolare gli integratori sono utilissimi per sostenere il fabbisogno giornaliero di magnesio, solitamente compromesso da una scarsa capacità del corpo di assorbire magnesio alimentare e un periodo di stress e insonnia.

Il mondo degli integratori di magnesio presenta diversi tipi di formulazioni più o meno concentrate che promettono di sostenere il livello di magnesio secondo posologie differenti.

Magnesio citrato – Un integratore di magnesio citrato come Magnesio Supremo® presenta l’unione di magnesio carbonato e acido citrico con l’obiettivo di fornire energia ed evitare la formazione di acido lattico dovuta alla demolizione anaerobica del glucosio.

– Un integratore di come presenta l’unione di magnesio carbonato e acido citrico con l’obiettivo di fornire energia ed evitare la formazione di acido lattico dovuta alla demolizione anaerobica del glucosio. Magnesio marino – Le formulazioni di magnesio marino o Cloruro di Magnesio presentano un acido organico facilmente assorbibile dal corpo.

Tra gli integratori più apprezzati spiccano gli integratori di magnesio e potassio perché promuovono il funzionamento muscolare e articolare e l’assorbimento di vitamine (vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina E) e macronutrienti.

Tutti gli integratori di magnesio, compreso gli integratori di potassio e magnesio, vanno assunti secondo le posologie consigliate, ma in linea di massima dovrebbero aggirarsi sui 225- 400 mg in caso di carenza.

Oltre lo sport

Non solo sport. I migliori integratori di magnesio possono essere utilizzati anche per gestire altri tipi di problematiche.

Possono essere utili per far fronte ai disturbi della sindrome premestruale, a un periodo di insonnia che genera nervosismo e tensione e un momento di sovraffaticamento sia fisico che mentale determinati anche da bassi livelli di magnesio.

Tipi di integratori di magnesio

Gli integratori di magnesio possono essere acquistati in farmacia, nei negozi specializzati e online presso e-commerce affidabili come Amazon.

Vediamo come presentano gli integratori di magnesio e quando assumerli:

Compresse – Solitamente si tratta di compresse da 500 mg rivestite che devono essere assunte durante i pasti seguendo il dosaggio consigliato.

– Solitamente si tratta di compresse da 500 mg rivestite che devono essere assunte durante i pasti seguendo il dosaggio consigliato. Magnesio in polvere – Questo tipo di integratore presenta bustine di magnesio citrato in polvere da consumare diluito in acqua durante i pasti.

– Questo tipo di integratore presenta bustine di in polvere da consumare diluito in acqua durante i pasti. Magnesio liquido – Le formulazioni di magnesio liquido a rapido assorbimento sono particolarmente indicate dopo l’allenamento intenso.

– Le formulazioni di a rapido assorbimento sono particolarmente indicate dopo l’allenamento intenso. Mag2-Magnesio pidolato – Gli integratori di magnesio pidolato con acido pidolico promuovono il trasporto del magnesio a livello cellulare.

– Gli con acido pidolico promuovono il trasporto del magnesio a livello cellulare. Carbonato e cloruro – Le formulazioni di Bicarbonato o Cloruro di Magnesio permettono di fare scorta del minerale a digiuno.

Integratori di magnesio: Controindicazioni

L’assunzione dei vati tipi di integratori di magnesio è generalmente priva di effetti collaterali, ma un sovra dosaggio potrebbe comportare una leggera intossicazione con senso di nausea, spossatezza e diarrea.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, ricordiamo soltanto i casi di insufficienza renale visto che il magnesio viene espulso attraverso le urine e casi di gestazione oltre la trentesima settimana dal momento che potrebbe fermare le contrazioni del parto.

Integratori di magnesio migliori su Amazon

Qual è il miglior integratore di magnesio? L’acquisto di un integratore di magnesio su Amazon consente di valutare vari tipi di prodotti, leggere le recensioni dei consumatori e accedere a scontistiche particolari.

Per facilitarvi nella scelta del miglior integratore di magnesio o del miglior integratore di potassio e magnesio abbiamo selezionato le migliori proposte Amazon.

Offerta Natural Point Magnesio Supremo Solubile - 300 g, polvere È un integratore alimentare con una speciale miscela d’ingredienti che assicurano la massima biodisponibilità di magnesio

Acido citrico da fermentazione naturale

Ph e ar (dose giornaliera consigliata) ottimali per una completa assimilazione

Magnesio Citrato 1480mg con 440mg di Magnesio Puro Elementare per Dose - 180 Capsule Vegane - Scorta da 90 Giorni - Integratore di Magnesio Prodotto nel Regno Unito da Nutravita ✓ PERCHÈ SCEGLIERE IL MAGNESIO CITRATO NUTRAVITA? Il nostro magnesio in compresse con formula ad alto assorbimento contiene 1480mg di citrato di magnesio per dose e 440mg di magnesio elementare puro.

✓ PERCHÈ IL MAGNESIO È IMPORTANTE NELLA NOSTRA DIETA? Come indicato dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), il magnesio è un minerale importantissimo per il nostro corpo, necessario alle funzioni metaboliche e alla sintesi proteica, oltre che alla normale funzione di nervi, denti e ossa. Grazie al nostro magnesio in capsule, potrai assumerlo in tutta comodità.

✓ PERCHÉ IL MAGNESIO È CONSIGLIATO SOPRATTUTTO AD ATLETI E SPORTIVI? Durante l’attività fisica intensa, il nostro corpo perde sali minerali (come il magnesio) attraverso la sudorazione. Come indicato dall’EFSA, l’apporto di magnesio aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento, mantenendo il bilancio elettrolitico e il normale metabolismo energetico. L’assunzione di magnesio citrato è inoltre utile come lassativo per la stitichezza.

✓ CHE TIPO DI INGREDIENTI SONO UTILIZZATI? Ci affidiamo a un esperto team di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici per utilizzare solamente i migliori ingredienti e produrre integratori e vitamine ad altissima efficacia, senza colori e aromi artificiali, privi di OGM e allergeni come glutine, lattosio, grano e frutta a guscio.

✔ CENNI STORICI SU NUTRAVITA - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità, tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Offerta Vitamaze® Magnesio³ Complesso 350 mg di magnesio elementare 180 compresse vegane- citrato di magnesio + carbonato di magnesio + ossido di magnesio - eccellente biodisponibilità ALTO DOSAGGIO 180 compresse vegane divisibile da 350 mg di magnesio elementare per compressa; quantità sufficiente per rifornimento continuo di 6 mesi; con il complesso di magnesio di citrato, ossido e carbonato. Un mix per un assorbimento rapido e prolungato.

VEGANE: Il nostro Magnesio³ è realizzato esclusivamente con ingredienti non animali, il che lo rende ideale per VEGANI e VEGETARIANI. I nostri prodotti sono completamente privi di ingredienti geneticamente modificati e additivi non necessari.

MIGLIORE BIODISPONIBILITÀ: Senza il discusso additivo magnesio di starato (sale di magnesio da acidi grassi) per l’ASSORBIMENTO OTTIMALE DEI PRINCIPI ATTIVI. Molti altri produttori usano lo stearato di magnesio durante la produzione.

PRODOTTO TEDESCO DI QUALITÀ: Produciamo solo in Germania. La nostra produzione è in conformità con il sistema HACCP. Lavoriamo a stretto contatto con scienziati ed esperti durante lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti.

SODDISFAZIONE GARANTITA: La soddisfazione del cliente è importante per noi, sentiti libero di contattarci con qualunque domanda riguardo ai nostri prodotti. Compra oggi SENZA RISCHI con la migliore qualità prezzo sul mercato, offriamo un diritto di reso gratuito di 30 giorni.

Massigen Vvmi054 Magnesio Superior Zero Zuccheri 300G Integratore di sali minerali a ridotto contenuto calorico; con stevia, dolcificante naturale

Può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento

Favorisce la regolare funzionalità del sistema nervoso

Aiuta a ripristinare il livello essenziale di sali minerali necessari al metabolismo del corpo

Swisse Magnesio Potassio Forte - 24 bustine Non superare la dose giornaliera raccomandata

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni

Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto

Magnesio Vegetale 1350mg | 300 mg di Magnesio Elementare con Biodisponibilità Suprema| Magnesio Malato, Taurato & Liposomiale Superiore a Citrato e Ossido | 120 Capsule Vegane | NUTRI & CO® 🌿 TENORE E ASSORBIMENTO 🌿 Nutri & Co lancia il primo vettore di magnesio concilitante alto tenore e alto assorbimento. Fino ad ora, era necessario scegliere un magnesio o ad alto tenore, ma debolmente assimilabile (ossido, magnesio marino, ecc.) O ad alto assorbimento ma poco concentrato in magnesio elementare (citrato, bisglicinato, ecc.)

🌿 ACQUISTO INTELLIGENTE 🌿 Il magnesio fa bene, ma se concentrato e assorbibile! Nutri & Co presenta il primo contenuto di magnesio microincapsulato che combina alto tenore in magnesio (32% di magnesio elementare contro 11-18% di citrato e bisglicinato) e ottima assimilazione (20% maggiore di bisglicinato).

🌿 FORMULA NATURALE 🌿 La microcapsula di magnesio utilizza il brevetto UltraMag ed è naturale al 100%. È combinato con vitamina B6 bioattiva e due trasportatori derivanti ​​dalla fermentazione vegetale e in grado di raggiungere i tessuti inaccessibili: malato e taurinato (ATA-Mag ) di magnesio.

🌿 TONO E ANTI-STRESS 🌿 Il magnesio è coinvolto in circa 325 reazioni enzimatiche. Ben assimilato, svolge un ruolo chiave nella produzione di energia e garantisce un buon tono muscolare. Aiuta anche a combattere i disturbi del sonno e l'ansia bilanciando il sistema nervoso.

🇫🇷 PRODOTTO CERTIFICATO 🇮🇹 Le materie prime provengono dall'Italia, dal Belgio e dagli Stati Uniti, ma le capsule sono prodotte in Francia. Le nostre capsule (1 mese e mezzo di cura) non contengono né OGM né glutine, né magnesio stearato e sono adatte sia per i vegani che per i vegetariani.

Offerta MAGNESIO e POTASSIO Vegavero® | 180 capsule | Forma CITRATO: la migliore | Vegan 💦 RECUPERO ED ENERGIA: il magnesio e il potassio sono minerali fondamentali per la produzione di energia, per ridurre la stanchezza e la fatica e per supportare la salute del sistema nervoso. Hanno un’azione distensiva e calmante, attenuano l’eccitabilità dei nervi (nervosismo) e dei muscoli soprattutto in caso di crampi, mal di testa, stitichezza o dolori mestruali. Un’integrazione è utile anche dopo la perdita di liquidi e di sali minerali a causa di allenamento, sudorazione o sport.

⭐ LA FORMA PIÙ ASSIMILABILE: integratore a base di magnesio e potassio in forma citrato (= Magnesio Supremo) che ha la migliore biodisponibilità ed è di rapido assorbimento. È anche quella meglio tollerata dall’organismo. Magnesio e Potassio lavorano in sinergia: per questo è meglio associarli!

📍 SENZA ADDITIVI: Il dosaggio giornaliero assicura 225 mg di Magnesio e 500 mg di Potassio. Prodotto privo di qualsiasi additivo (senza Magnesio Stearato) e adatto a vegetariani e vegani. In una confezione: 180 capsule. Dosaggio consigliato: 6 capsule al giorno, 2 a ogni pasto.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità, sicurezza e praticità.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Offerta Magnesio Citrato Premium 360mg | 200 Capsule Vegane Senza Additivi | 2400mg di cui 360mg Magnesio Elementare per Dose Quotidiana | Integratore Alimentare di Gloryfeel® ✅ MAGNESIO AD ALTA BIODISPONIBILITÀ - Magnesio citrato ad alta biodisponibilità (Magnesio Citrato Tribasico). Formula a doppio rilascio di magnesio elementare (ca. 16%) rispetto al normale citrato (ca. 8%. Funzione gastroprotettiva. Ogni dose giornaliera (3 capsule) contiene 360 mg di magnesio elementare. ATTENZIONE: il magnesio elementare è raramente menzionato dagli altri produttori, spesso il magnesio citrato è dichiarato magnesio.

✅ MUSCOLATURA, SISTEMA NERVOSO, OSSA E DENTI 👨‍⚕️ Il magnesio aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento. Il magnesio favorisce il normale funzionamento del sistema nervoso e della muscolatura. Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti e ossa sani **

✅ INTEGRATORE DI MAGNESIO - 200 CAPSULE - RAPPORTO QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE - 200 capsule con 800 mg di puro Magnesio Citrato Tribasico ciascuna, disponibili ad un rapporto qualità prezzo imbattibile. Grazie a 2400 mg per dose giornaliera (3 capsule) una confezione è in grado di coprire il fabbisogno di 2 mesi.

✅ 100% VEGANO E SENZA AGGIUNTA DI ADDITIVI - CLINICAMENTE TESTATO - Le nostre capsule di Magnesio Citrato Tribasico di altissima qualità non contengono alcun additivo artificiale. Sono senza gelatina e altri ingredienti di origine animale. Senza magnesio stearato, agenti antiagglomeranti, aromi, coloranti, stabilizzatori, agenti di carica, gelatina e naturalmente privo di OGM, lattosio e glutine. Testato in Germania da laboratori indipendenti.

✅ MARCHIO TEDESCO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità, nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. ▶️ Saremo lieti di inviarti campioni omaggio gratuiti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS