Piante officinali, erbe aromatiche e radici: Madre Natura ci ha regalato dei rimedi naturali in grado di gestire i piccoli problemi. Scopriamo il ginseng!

Il ginseng è una radice conosciuta per le sue proprietà energizzanti e sfruttata in formule integrative e bevande.

Il mondo degli integratori, pur avendo a disposizione diversi tipi di ginseng, ha focalizzato l’attenzione soltanto sulle varietà con facoltà medicinali.

Cos’è il ginseng?

La parola “ginseng” si riferisce alle radici delle piante appartenenti alla famiglia delle Araliaceae caratterizzate da una lunga storia terapeutica.

In natura esistono oltre 13 specie provenienti da luoghi di origine diverse, anche se le più conosciute restano il Panax ginseng orientale (Cina, Corea e Vietnam), il Panax quinquefolis americano (Nord America) e l’Eleutherococcus senticosus siberiano (Siberia orientale).

Queste piante sono caratterizzate da fusto glabro con foglie pennatolobate, fiori bianchi e frutti rossi sotto forma di bacche. La radice ha una forma antropomorfa con parte centrale cilindrica e ramificazioni che richiama il corpo umano: non a caso “ginseng” deriva dalla parola cinese rènshēn, cioè “pianta dell’Uomo”.

Nei secoli queste radici sono state utilizzate per ogni genere di problema, dalle situazioni di carenza di energia fino al calo del desiderio.

Ginseng: Proprietà e benefici

Le proprietà medicinali della radice sono legate al mix di molecole appartenenti alle saponine triterpeniche chiamate ginsenosidi o panaxosidi e altre sostanze (es. vitamine, polisaccaridi e olio essenziale). Ma a cosa serve il ginseng esattamente?

Produzione ormonale – La presenza di ginsenosidi influenza l’attività dell’ipotalamo e controlla la secrezione ormonale di ipofisi, surrene e tiroide. Tutto questo sviluppa una reazione adattogena.

– La presenza di ginsenosidi influenza l’attività dell’ipotalamo e controlla la secrezione ormonale di ipofisi, surrene e tiroide. Tutto questo sviluppa una reazione adattogena. Sistema immunitario – I polisaccaridi promuovono l’azione dei linfociti e i macrofagi migliorando la risposta immunitaria in caso di raffreddore e influenza.

– I polisaccaridi promuovono l’azione dei linfociti e i macrofagi migliorando la risposta immunitaria in caso di raffreddore e influenza. Prestazioni cognitive – La capacità di influenzare la produzione ormonale finisce per avere dei risvolti positivi sulle performance cognitive e per tenere sotto controllo l’umore.

– La capacità di influenzare la produzione ormonale finisce per avere dei risvolti positivi sulle performance cognitive e per tenere sotto controllo l’umore. Sistema cardiovascolare – Secondo alcuni studi i singoli ginsenosidi vantano capacità contrastanti (es. ipotensive o ipertensive) in grado di tenere sotto controllo l’attività cardiovascolare.

– Secondo alcuni studi i singoli ginsenosidi vantano capacità contrastanti (es. ipotensive o ipertensive) in grado di tenere sotto controllo l’attività cardiovascolare. Diabete – I ginsenosidi nasconderebbero la capacità di migliorare i livelli di insulina e glicemia sia a digiuno che dopo i pasti e promuovere l’utilizzo di glucosio da parte dei tessuti.

– I ginsenosidi nasconderebbero la capacità di migliorare i livelli di insulina e glicemia sia a digiuno che dopo i pasti e promuovere l’utilizzo di glucosio da parte dei tessuti. Grassi – Le sostanze contenute riescono a bloccare la sintesi degli acidi grassi, a ossidare i grassi e a limitare l’accumulo di lipidi.

– Le sostanze contenute riescono a bloccare la sintesi degli acidi grassi, a ossidare i grassi e a limitare l’accumulo di lipidi. Muscoli – Il mix di sostanze sarebbe capace di stimolare la produzione di acetilcolina e insulina e di spingere il corpo a usare il glucosio per il lavoro muscolare, aumentando la resistenza allo sforzo.

– Il mix di sostanze sarebbe capace di stimolare la produzione di acetilcolina e insulina e di spingere il corpo a usare il glucosio per il lavoro muscolare, aumentando la resistenza allo sforzo. Libido – Secondo alcuni studi il ginseng ha effetti sessuali in caso di calo del desiderio sessuale e ansia da prestazione. Inoltre il miglioramento dell’afflusso sanguigno nei corpi cavernosi aiuterebbe l’erezione.

– Secondo alcuni studi il ha in caso di calo del desiderio sessuale e ansia da prestazione. Inoltre il miglioramento dell’afflusso sanguigno nei corpi cavernosi aiuterebbe l’erezione. Radicali liberi – La presenza di minerali (magnesio, zinco e rame) e polifenoli è sufficiente per supporre un’azione antiossidante.

Le proprietà dei diversi tipi di ginseng

Anche se il Panax ginseng è il più conosciuto e utilizzato, sarebbe meglio conoscere che effetto fa ogni tipo di ginseng sfruttato come integratori e rimedi naturali.

Panax ginseng – Il ginseng coreano contiene quasi 40 ginosenoidi diversi e restituisce diversi benefici: adattogeni, ipoglicemizzanti, stimolante ed energizzante.

– Il contiene quasi 40 ginosenoidi diversi e restituisce diversi benefici: adattogeni, ipoglicemizzanti, stimolante ed energizzante. Panax notoginseng – La variante cinese sviluppa un’attività adattogena, ipoglicemizzante ed energizzante.

– La variante cinese sviluppa un’attività adattogena, ipoglicemizzante ed energizzante. Panax quinquefolius – Il tipo americano è utile per tenere sotto controllo i livelli di cortisolo, ridurre la percentuale di glucosio nel sangue e combattere febbre e raffreddore.

– Il tipo americano è utile per tenere sotto controllo i livelli di cortisolo, ridurre la percentuale di glucosio nel sangue e combattere febbre e raffreddore. Eleuterococcus senticosus – Il contenuto eleuterosidi e eleuterani aiuta tutti coloro che hanno bisogno di migliorare le performance cognitive e smorzare la fatica mentale.

Ginseng VS Maca

Chi cerca un prodotto energizzante si trova spesso dinnanzi a un dilemma: ginseng o maca (alias ginseng peruviano)?

La risposta risiede nelle caratteristiche della maca, cioè la radice della Lepidium meyenii appartenente alla famiglia delle Brassicaceae e originaria delle Ande peruviane e boliviane.

Esistono 3 varietà di maca (maca rossa, maca gialla e maca nera) rispetto alle 13 varietà di ginseng (tra le quali spiccano quella coreana, quella americana e quella siberiana).

La radice di maca contiene polifenoli, glucosinolati, macamidai e macaeni destinati a sviluppare un’azione energizzante e stimolante dal punto di vista fisico e sessuale. Oltre che a contrastare l’osteoporosi.

A differenza del ginseng, però, non promuove le capacità cognitive e non sviluppa un’azione immunostimolante.

Ginseng: Caffè e bevanda

Negli ultimi anni c’è stata un’esplosione di bevande a base di questa radice. Ma qual è la differenza tra il caffè di ginseng, il caffè al ginseng e la bevanda al ginseng?

Il tradizionale caffè viene ricavata dalla lavorazione (tostatura e torrefazione) dei chicchi interi della Coffea Arabica. È conosciuta per il suo contenuto di caffeina e i suoi effetti.

Il caffè di ginseng si ricava dalla radice dalla pianta del Panax ginseng attraverso il procedimento della decozione (la radice essiccata viene fatta bollire in acqua per almeno 15 minuti prima di mettere a riposare il liquido e filtrarlo). Ha un sapore intenso come il caffè, ma ricorda la liquirizia e non contiene caffeina.

Al contrario il caffè al ginseng è una bevanda alternativa creata partendo da una miscela di caffè e polvere di ginseng. Per questo contiene la caffeina e i principi della radice.

Come e quando prendere il ginseng?

Il ginseng caffè, bevanda o integratore può essere un toccasana fisico e mentale in diverse situazioni, aiutando a recuperare l’equilibrio psicofisico.

Insomma aiuta in caso di stanchezza fisica, problemi di concentrazione, stress, sessioni di studio estenuanti, allenamenti intensi, inappetenza, iperglicemia o diabete, raffreddore, febbre e problemi dell’età matura.

Ogni prodotto andrebbe consumato secondo le indicazioni del produttore, anche se in linea di massima si parla di 1-2 compresse, 1 cucchiaino di soluzione liquida o 2 grammi di polvere.

Gli esperti consigliano di assumerlo in concomitanza del pasto per evitare l’ipoglicemia, a patto che non soffra di diabete. In questo caso sarebbe meglio assumerlo un paio di ore prima del pasto in modo da tenere bassi i livelli glicemici.

Semaforo rosso per quanto riguarda l’assunzione prima di andare a dormire perché, considerando l’azione energizzante, potrebbe indurre l’insonnia.

Ginseng: Controindicazioni

L’assunzione di ginseng non comporta particolari effetti collaterali o controindicazioni, specialmente se vengono rispettate dosi e modalità d’uso.

È bene fare attenzione al momento in cui si assume l’integratore per evitare le suddette situazioni (ipoglicemia e insonnia).

Per completezza è bene tenere a mente che il ginseng non contiene caffeina e l’insonnia è provocata dal mix di sostanze energizzanti.

Oltre a rispettare i dosaggi consigliati, poi, sarebbe meglio evitare un’assunzione costante. Tra un ciclo e l’altro occorre una pausa di qualche settimana per evitare un sovraccarico dell’organismo.

Tra gli effetti collaterali più frequenti ci sono insonnia, ansia, ipertensione, mal di testa, problemi allo stomaco, rush cutanei e episodi emorragici.

I prodotti a base di questa radice sono controindicati in caso di gravidanza e allattamento, età inferiore ai 18 anni, ipertensione, malattie cardiache, problemi con l’ansia, insonnia e terapie anticoagulanti.

Come scegliere un integratore di ginseng

Non tutti i prodotti sono uguali e focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti è il solo modo per fare una scelta consapevole.

Tipo – Il fatto che esistano diversi tipi deve portare alla valutazione di quello più adatto agli obiettivi da raggiungere. C’è anche il caffè ginseng .

– Il fatto che esistano diversi tipi deve portare alla valutazione di quello più adatto agli obiettivi da raggiungere. C’è anche il . Metodo di produzione – Il Panax ginseng può essere bianco o rosso a seconda del metodo di produzione, ma la pianta è la stessa.

– Il può essere bianco o rosso a seconda del metodo di produzione, ma la pianta è la stessa. Età pianta – A fare la differenza è anche l’età del ginseng pianta in quanto più anni avrà e maggiore sarà la concentrazione di principi attivi: almeno 6 anni per il ginseng rosso coreano e 4 anni per quello bianco.

– A fare la differenza è anche l’età del in quanto più anni avrà e maggiore sarà la concentrazione di principi attivi: almeno 6 anni per il e 4 anni per quello bianco. Gusto – I prodotti liquidi o in polvere a base di ginseng hanno un sapore che ricorda la liquirizia mentre le capsule non hanno sapore.

– I prodotti liquidi o in polvere a base di hanno un sapore che ricorda la liquirizia mentre le capsule non hanno sapore. Allergeni – La radice non contiene allergeni, ma la produzione degli integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe riservare tracce di arachidi, soia, glutine. Per questo è importante leggere l’etichetta.

– La radice non contiene allergeni, ma la produzione degli integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe riservare tracce di arachidi, soia, glutine. Per questo è importante leggere l’etichetta. Cruelty free – Di per sé è un prodotto completamente naturale e quindi adatto a chi segue la dieta vegana. Tuttavia la composizione delle capsule potrebbe non essere cruelty free. In questo caso è meglio controllare.

– Di per sé è un prodotto completamente naturale e quindi adatto a chi segue la dieta vegana. Tuttavia la composizione delle capsule potrebbe non essere cruelty free. In questo caso è meglio controllare. Prezzo – Il prezzo del ginseng dipende dal tipo di prodotto e dalla marca produttrice, ma si mantiene su costi accessibile. Per godere di un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile valutare l’acquisto online.

