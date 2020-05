Migliori integratori di potassio: benefici, opinioni e quale scegliere per lo sport

L’attività sportiva è fondamentale per mantenersi in forma e in salute, ma richiede qualche accortezza per trarne i benefici. Gli integratori di potassio ne sono un esempio.

Lo sport mette a dura prova il corpo, costringendolo a far leva su meccanismi biologici e fisiologici per reggere l’intensità e il tempo dell’allenamento.

Durante l’allenamento, infatti, l’organismo sostiene il ritmo dell’allenamento disperdendo micronutrienti importanti tra cui il magnesio e il potassio.

Se gli addetti ai lavori consigliano spesso di mangiare una banana dopo il workout è perché l’alimento ricco di potassio consente di fornire un boost all’organismo.

A cosa serve il potassio?

Il potassio è un micronutriente che si trova in grande quantità nei liquidi presenti a livello cellulare e quindi partecipa a molte attività biologiche dell’organismo.

È importante per tenere sotto controllo la sensibilità di nervi e muscoli, migliorare l’attività cardiaca, far fronte alla pressione osmotica, mantenere il livello di acidità ed evitare la ritenzione idrica.

Potassio e sport

Chi pratica sport dovrebbe sapere che l’organismo elimina il potassio attraverso il sudore e l’urina, determinando l’esigenza di riabilitare il suo livello ottimale.

Durante l’attività fisica, i muscoli rilasciano potassio e di fatto aumentano la percentuale del micronutriente nel sangue. Il corpo se ne libera, quindi, attraverso il sudore e l’urina.

Un deficit di potassio potrebbe portare a una situazione di carenza (ipokaliemia o ipopotassiemia) caratterizzata da stanchezza, affaticamento muscolare, crampi muscolari e inappetenza.

I sintomi legati a una ipokaliemia più marcata, invece, vanno dai battiti cardiaci alterati alla ipoventilazione fino all’aumento di produzione di urina.

L’integrazione di potassio diventa necessaria per evitare di avere il potassio basso e ottenere i massimi benefici dall’attività fisica.

Per prima cosa lo sportivo deve bere molta acqua, deve evitare cibi che ostacolano l’assorbimento del potassio (es. bevande alcoliche e liquirizia) e deve mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata che includa alimenti ricchi di potassio (banane, patate, farro, mandorle, uva, prugne secche, riso, pesce e altri).

Integratori di potassio

Gli sportivi dovrebbero mantenere una dose giornaliera di potassio pari a 3500 mcg, anche se la percentuale dipende dal tipo di allenamento (attività, intensità, frequenza e temperatura esterna).

Quando non riescono a rispettare le buone regole di chi fa sport prima e dopo l’allenamento allora dovrebbero ricorrere a integratori di potassio per riuscire a mantenere l’equilibrio dell’organismo e ottimizzare gli effetti dell’allenamento.

Quando si parla di integratore di potassio, però, si può fare riferimento a un buon integratore di magnesio e potassio o un’integrazione di potassio sotto forma di cloruro di potassio.

Il cloruro di potassio come integratore contiene uno dei sali di potassio ad elevata biodisponibilità (1 g di cloruro di potassio contiene più o meno 0,524 g di potassio elementare).

Tra le proposte integrative a base di sali di potassio spiccano anche l’ascorbato di potassio integratore, il citrato di potassio integratore e il fosfato di potassio integratore.

Gli integratori di sodio, potassio e magnesio possono sostenere la trasmissione di impulsi nervosi dal cervello ai tessuti muscolari, la composizione delle ossa e l’espletamento di varie reazioni metaboliche.

Più in particolare il potassio sviluppa effetti sul metabolismo, tiene sotto controllo la pressione sanguigna e promuove la contrazione dei muscoli (e quindi i vari movimenti ed esercizi).

Un integratore di potassio (puro o combinato) può essere un prezioso aiuto per supportate la muscolatura ad affrontare le sessioni di allenamento e a migliorare le performance sportive.

Per quanto riguarda l’assunzione, invece, sarebbe meglio rispettare le dosi e le modalità d’uso indicate dal bugiardino del prodotto.

Solitamente le integrazioni a base di cloruro di potassio vanno assunte durante il pasto, deglutendo le formulazioni in capsule e diluendo in acqua o succo le formulazioni in polvere.

Integratori di potassio: Controindicazioni

Gli effetti collaterali sono legati per lo più a una situazione di sovra dosaggio che comporterebbe vari problemi per l’organismo.

Si possono manifestare dolori addominali, nausea e diarrea nei casi lievi e debolezza muscolari e alternazioni della funzionalità cardiaca nei casi più gravi.

L’assunzione di un integratore a base di potassio è controindicata in caso di livelli ridotti di calcio, sodio e cloro nel sangue, problemi renali ed epatici e disturbi del transito gastrointestinale.

L’uso di integratori di potassio in gravidanza spesso viene consigliato in caso di debolezza eccessiva e crampi muscolari.

Purtroppo, anche nel caso del miglior integratore di magnesio e potassio, il sovradosaggio può causare nausea, dolori allo stomaco e diarrea nei casi lievi o debolezza muscolare e alterazioni del battito cardiaco nei casi gravi.

Gli effetti collaterali e le controindicazioni ci dimostrano che il binomio carenza ed eccesso di potassio può essere ugualmente “pericoloso” per l’organismo.

