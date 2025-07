Video Gol Highlights di PSG – Real Mdrid 4-0: Blancos umiliati

Video del Gol e Highlights di PSG – Real Madrid 4-0: primo tempo devastante dei parigini che chiudono la partita in 25 minuti con la doppietta di Fabian Ruiz ed il gol di Dembelè.

Il PSG di Luis Enrique è finalista anche nel Mondiale per Club e punta a vincere il 4° titolo stagionale.

La Finale del Mondiale per Club si giocherà domenica 16 luglio alle ore 21:00 italiane al Metlife Stadium di New York e vedrà di fronte il PSG di Luis Enrique contro il Chelsea dell’italiano Enzo Maresca.

Impressionante il ruolino di marcia del PSG nelle ultime partite ad eliminazione diretta giocate nelle Coppe dove non solo ha vinto tutte le partite giocate ma non ha subito mai gol.

Il Paris Saint-Germain infatti ha vinto le ultime cinque partite a eliminazione diretta in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 18-0!

Finale di Coupe de France: vittoria per 3-0 contro il Reims

vittoria per 3-0 contro il Reims Finale di Champions League: vittoria per 5-0 contro l’Inter

vittoria per 5-0 contro l’Inter Ottavi del Mondiale per Club: vittoria per 4-0 contro l’Inter Miami

vittoria per 4-0 contro l’Inter Miami Quarti del Mondiale per Club: vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco

vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco Semifinale del Mondiale per Club: vittoria per 4-0 contro il Real Madrid

Il PSG nel primo anno senza Kilian Mbappè e della ricostruzione sotto la guida di Luis Enrique appare sempre più invincibile e dopo essere campione di Francia e d’Europa domenica potrebbe diventare campione del mondo e alzare l’ennesimo trofeo stagionale.

Il Real Madrid ha perso la testa dopo alcune sconfitte difficili in questa stagione, ma non questa volta.

I Blancos accettano questa sconfitta dolorosa e quasi umiliante con sportività, congratulandosi sinceramente con gli avversari. Strette di mano per tutti, in un gesto che dimostra rispetto per il successo del PSG.

Luka Modric, alla sua ultima partita con la maglia del Real Madrid, riceve un bacio affettuoso dal tecnico Xabi Alonso, in un momento toccante che chiude un’era.

Tuttavia, Xabi Alonso, a soli 40 giorni dal suo arrivo in panchina, si ritrova già sotto osservazione.

Può sembrare assurdo, ma al Real Madrid vige l’obbligo di vincere ogni competizione a cui si partecipa. Il ko contro il PSG evidenzia una distanza tecnica e tattica evidente, e ora il lavoro da fare per colmare il divario con il Barcellona in Liga, e ancor più con il PSG in Europa, è tanto.

Il PSG affronterà il Chelsea domenica nella finale del Mondiale per Club al Metlife Stadium di New York.

I Blues hanno già conquistato il titolo del Mondiale per Club nel 2021, mentre i parigini cercheranno di diventare la prima squadra francese della storia a sollevare il trofeo.

Nei precedenti tra le due formazioni, il Paris Saint-Germain è in vantaggio nel bilancio complessivo con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte contro il Chelsea.

Una finale affascinante che promette spettacolo e scriverà un nuovo capitolo nella storia del calcio mondiale.

Cronaca di PSG – Real Madrid 4-0:

La partita inizia con 15 minuti di ritardo per il traffico in entrata allo Stadio che ha fatto ritardare l’arrivo anche degli autobus delle due squadre.

Al 4° Minuto Doppio miracolo di Courtois che salva prima su Fabian Ruiz e poi su Nuno Mendes!

Al 6° minuto PSG subito in vantaggio! Grave errore difensivo di Asencio in area che perde palla su Dembelè, il pallone arriva a Fabian Ruiz che non deve fare altro che mettere in rete!

Al 9° minuto raddoppia il PSG! Ancora un errore difensivo del Real, questa volta è Rudiger a sbagliare il retropassaggio e ancora una volta Dembelè ruba palla, si invola in area e batte Courtois!

Al 22° Mbappé prova l’azione personale e dopo aver saltato due avversari prova il tiro a giro ma la conclusione viene smorzata tra le mani di Donnarumma.

Al 24° arriva il 3° Gol del PSG! Hakimi va via sulla destra e mette un ottimo pallone al centro per Fabian Ruiz che controlla e batte ancora una volta Courtois per la sua doppietta personale!

Alla mezz’ora c’è la pausa per rinfrescarsi, è il momento del cooling break, a New York sono le 15.30 e la giornata è particolarmente calda e umida.

Al 36° Il PSG gestisce il possesso con tranquillità nella propria metà campo. Poi lancia improvvisamente sulla destra per Doue ma Courtois esce prontamente al limite dell’area e blocca per sua fortuna.

Al minuto 39 Mbappé cade nell’area del PSG chiedendo un rigore ma l’arbitro giustamente non se ne cura: Neves è intervenuto sul pallone in modo pulito. Intanto, praticamente tutti nel Real — giocatori, staff e allenatore — stanno corrugando la fronte in segno di frustrazione.

Al 40° ancora una volta occasione PSG che sfiora il quarto gol: Kvaratskhelia entra in area dalla sinistra con eleganza si sistema il pallone con la suola per disorientare Asencio e conclude rasoterra sul secondo palo. Il tiro esce di poco alla destra con Courtois immobile: se fosse finito nello specchio, sarebbe stato gol sicuro.

In apertura di secondo tempo Kvaratskhelia lancia in profondità Dembélé sulla sinistra, l’esterno francese serve centralmente Doué, che entra in area e mette in rete il pallone nell’angolino basso a sinistra. Per fortuna del Real Madrid, l’azione viene fermata per fuorigioco.

Il replay semi-automatico mostra che Dembélé era chiaramente in fuorigioco. Per una volta, la difesa del Real ha funzionato in perfetta sincronia.

Nella ripresa complice il caldo il ritmo della partita cala, il PSG fa girare il pallone da una parte all’altra. Il Real Madrid, con lo spirito fiaccato visto il risultato, non fa molto per inseguire o pressare.

Vinicius Jr al 58° prova a dare una scossa al Real Madrid. Prima tenta il tiro da posizione defilata sulla sinistra, ma viene murato. Subito dopo si guadagna un calcio di punizione per fallo di Nuno Mendes sulla stessa fascia.

Il PSG effettua due cambi: Kvaratskhelia e Dembélé lasciano il campo, entrano Ramos e Barcola.

Al 64° Bellingham sfonda centralmente approfittando di uno spazio che si apre davanti a lui. Va alla conclusione, ma Beraldo si oppone con un ottimo intervento. Mbappé, appostato libero sulla sinistra, voleva il passaggio e non nasconde il suo disappunto.

Al 66° Triplo cambio per il Real Madrid: fuori Bellingham, Vinicius Jr e Asencio, dentro Militao, Modric e Brahim Diaz.

Il PSG risponde con due sostituzioni: escono Fabian Ruiz e Doué, entrano Zaire-Emery e Mayulu. Entrambe le squadre ridisegnano l’assetto per l’ultimo tratto di gara.

Al 72° Hakimi imbuca perfettamente Ramos nell’area del Real Madrid, sfruttando il corridoio interno di destra. L’attaccante del PSG prova la conclusione ma sbaglia mira complice la pressione di Militao, spedendo il pallone a lato. I parigini continuano a spingere alla ricerca del quarto gol.

Al 75° è tempo di rinfrescarsi e l’arbitro concede il cooling break del secondo tempo.

All’88° arriva il 4° gol del PSG: Hakimi sfonda sulla destra con potenza e velocità, poi mette un cross basso e teso nell’area piccola. Barcola, all’altezza del secondo palo non riesce a calciare ma protegge il pallone e si gira via da Militao mantenendo il possesso con intelligenza. Serve il pallone all’indietro per Ramos, che controlla, si gira con eleganza lasciando sul posto Tchouameni e conclude con precisione nell’angolino basso a sinistra.

Arriva l’esultanza: Ramos si siede a gambe incrociate e mima di giocare ai videogiochi, un commovente tributo all’amico Diogo Jota, scomparso di recente.



Video Gol e Highlights PSG – Real Madrid 4-0:

Tabellino di PSG – Real Madrid 4-0:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes (79′ Lee); Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (67′ Zaire-Emery); Dembelé (59′ Ramos), Doué (67′ Mayulu), Kvaratskhelia (59′ Barcola). A Disposizione: Safonov, Tenas, Kamara, Mabye. All. Luis Enrique.

REAL MADRID (3-4-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio (64′ Miliato), Fran Garcia; Arda Guler (83′ Vazquez), Tchouameni, Bellingham (64′ Modric); Vinicius Junior (64′ Brahim Diaz), Mbappé, Gonzalo Garcia (71′ Carvajal). A disposizione: Lunin, Enriquez, Ramon, Camavinga, Ceballos, Andres, Munoz, Martin, Rodrygo. All. Xabi Alonso.

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 6′ Fabian Ruiz (P) , 9′ Dembelè (P), 24′ Fabian Ruiz (P), 88 Ramos (P)

Ammoniti: Tchouameni (R), Joao Neves (P), Carvajal (R)