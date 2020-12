Quali sono i migliori integratori di vitamina D? In gocce, compresse o capsule? Opinioni e guida all’acquisto

La vitamina D viene usata in prodotti pensati per la salute delle ossa e non solo. Scopriamo quali sono i migliori integratori di vitamina D!

La prima cosa da sapere è la vitamina D è indispensabile per assicurare il corretto assorbimento di calcio e mantenere le ossa in salute.

Il problema è che si registra una grande quantità di casi di carenza di vitamina D che apre la strada a diverse problematiche e malattie.

Un integratore di vitamina D può essere un aiuto prezioso per mantenere i livelli vitaminici entro i range consigliati e mantenersi in salute.

Cos’è la vitamina D?

La vitamina D è una vitamina liposolubile che in realtà raccoglie un gruppo di vitamine, dalla vitamina D2 o ergocalciferolo (forma meno attiva) alla vitamina D3 o colecalciferolo (forma più attiva).

In realtà, pur esistendo fino a 5 tipi di vitamina D, l’organismo riesce a sfruttare soltanto l’ergocalciferolo e il colecalciferolo tra tutte.

Da un lato la vitamina D2 si trova nei cibi di origine vegetale mentre la vitamina D3 è rintracciabile negli alimenti di origine animale.

Ciò nonostante l’organismo riesce a sintetizzare la forma più attiva di vitamina D soltanto attraverso l’esposizione ai raggi del sole.

Vitamina D: Proprietà e benefici

A cosa serve la vitamina D? Anche se spesso la si associa alla salute ossea, in realtà, questa vitamina è importanti per tanti altri processi importanti.

Ossa – La vitamina promuove l’assorbimento di calcio e fosforo, mineralizza le ossa e deteriorate e migliora la struttura ossea. In questo modo arresta il rachitismo e l’osteoporosi.

– La vitamina promuove l’assorbimento di calcio e fosforo, mineralizza le ossa e deteriorate e migliora la struttura ossea. In questo modo arresta il rachitismo e l’osteoporosi. Muscoli – Tra le proprietà della vitamina D spicca la sua capacità di aumentare la contrazione muscolare.

– Tra le proprietà della vitamina D spicca la sua capacità di aumentare la contrazione muscolare. Sistema cardiovascolare – La vitamina sarebbe in grado di migliorare l’elasticità di arterie e vene, influenzando positivamente i valori della pressione sanguigna.

– La vitamina sarebbe in grado di migliorare l’elasticità di arterie e vene, influenzando positivamente i valori della pressione sanguigna. Reni – La capacità della vitamina di controllare i livelli di calcio e fosforo consente di regolare anche la funzionalità renale.

– La capacità della vitamina di controllare i livelli di calcio e fosforo consente di regolare anche la funzionalità renale. Ormoni – La vitamina D è capace di migliorare la produzione ormonale sia negli uomini che nelle donne (testosterone ed estrogeni).

– La vitamina D è capace di migliorare la produzione ormonale sia negli uomini che nelle donne (testosterone ed estrogeni). Sistema immunitario – Secondo alcuni studi, la vitamina D riattiva il sistema immunitario e migliora la risposta immunitaria in caso di agenti patogeni o autoimmunità.

– Secondo alcuni studi, la vitamina D riattiva il sistema immunitario e migliora la risposta immunitaria in caso di agenti patogeni o autoimmunità. Sistema nervoso – Oltre a fornire una protezione a livello neurale, la vitamina D stimola i recettori che producono serotonina e dopamina, favorendo in questo modo il buonumore.

Fabbisogno giornaliero

Un’alimentazione varia ed equilibrata e un’esposizione ai raggi solari di 15 minuti al giorno sono sufficienti per garantirsi il giusto apporto di vitamina D.

In questo modo si evita un deficit di vitamina D che potrebbe provocare il rachitismo nei bambini, l’osteoporosi in età avanzata, la perdita di capelli, la depressone, l’iperparatiroidismo e altro.

Ma qual è il fabbisogno giornaliero di vitamina D al quale guardare per dire il possibile per la salute delle ossa e il benessere generale?

Categoria Età Vitamina D Neonati 6-11 mesi 5 mg Bambini 1 – 17 anni 5 mg Adulti 18-50 anni 5 mg Adulti 50-70 anni 10 mg Anziani 70 anni e oltre 15 mg Donne in gravidanza 5 mg Donne in allattamento 5 mg

Alimenti ricchi di vitamina D

Cosa mangiare quando si ha carenza di vitamina D? L’elenco degli alimenti più ricchi di vitamina D aiuta a capire le fonti animali e vegetali.

Tra gli alimenti con la vitamina D di origine animale spiccano senza dubbio la carne, il pesce, le uova e il latte mentre tra i cibi di origine vegetale ci sono le verdure verdi, i funghi, i cerali, la farina di avena e l’arancia.

Alimenti Quantità vitamina D mg Olio di fegato di merluzzo 250 Fungo Grifola frondosa 28 Carpa 24,7 Salmone affumicato 17 Sgombro 16 Pesce spada 13,9 Salmone rosso 11 Salmone rosa 10,8 Spigola o branzino 5,6 Tuorlo 5,4 Fungo Gallinaccio 5,3 Fungo Spugnola o morchella 5,1 Tonno al naturale 4,5 Aringa 4 Trota 3,9 Caviale 2,9 Sogliola 2,8 Costine di maiale 2,3 Burro 1,5 Fegato di manzo 1,2 Salsiccia 1,1 Tacchino 0,8 Fontina 0,5 Pecorino 0,5 Grana 0,4 Mozzarella 0,4 Fungo Champignon 0,2

Integratori di vitamina D

L’inclusione degli alimenti ricchi di vitamina D permette di creare ricette ricche di vitamina D e assicurarsi il giusto apporto vitaminico.

Il problema è che esistono una serie di situazioni che possono portare a una situazione di carenza e a tutti i sintomi correlati.

Per esempio, superati i 50 anni, la pelle non riesce più a sintetizzare al meglio la forma attiva della vitamina D. Vale lo stesso per le persone con pelle più scura: la melanina contrasta la produzione di vitamina D.

Tutti coloro che non riescono a prendere almeno 15 minuti di sole rischiano di sviluppare una carenza di vitamina D.

E ancora, chi segue una dieta vegetariana o vegana esclude dai menu alcuni degli alimenti di origine animale più ricchi di vitamina D.

In ultimo, le persone che soffrono di malattie intestinali a livello cronico non riescono ad assimilare la vitamina liposolubile.

Per questo un integratore a base di vitamina D potrebbe aiutare le persone che hanno la pelle più scura, chi passa troppo tempo al chiuso, le persone in sovrappeso e coloro che soffrono di problemi cardiovascolari.

In questo senso si può parlare di un integratore di vitamina D per bambini, un integratore di vitamina D in gravidanza, uno degli integratori di vitamina D in menopausa e così via.

Ma quanti tipi di integratori di vitamina D esistono? Ci sono prodotti a base di vitamina D3 e prodotti a base di vitamina D2 destinati ad essere trasformati dal fegato e dai reni in calcitriolo (forma attiva della vitamina).

Vitamina D3 – Il colecalciferolo viene ricavato da alimenti di origine animale e viene sintetizzato nella pelle dopo l’esposizione ai raggi solari. Si tratta della forma più biodisponibile.

– Il colecalciferolo viene ricavato da alimenti di origine animale e viene sintetizzato nella pelle dopo l’esposizione ai raggi solari. Si tratta della forma più biodisponibile. Vitamina D2 – L’ergocalciferolo si ottiene da alimenti di origine vegetale, ma viene assimilato e stoccato in modo peggiore della vitamina D3.

Molto spesso le formule integrative presentano altre sostanze (vitamine e minerali per lo più) destinati a potenziarne l’effetto: integratori di calcio e vitamina D; integratori di zinco e vitamina D; integratori di calcio, magnesio e vitamina D; integratori di magnesio e vitamina D; e così via.

Gli integratori di vitamina D rappresentano un’alternativa efficace agli integratori di calcio, questi ultimi decisamente utili per rinforzare le ossa ma associati a vari effetti collaterali (fratture, calcificazione delle arterie e calcoli renali)

Integratori di vitamina D: Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di integratori di vitamina D non porta con sé particolari effetti collaterali o controindicazioni, ma non si può dire lo stesso in caso di sovra dosaggio.

Cosa succede se si prende troppa vitamina D? Si rischia di aprire la strada a nausea, diarrea, ipertensione e problemi renali.

Per evitare tale situazione è bene capire la dose giornaliera consigliata, la modalità di assunzione, quante gocce di vitamina D al giorno (o capsule) descritti nel bugiardino di ogni prodotto.

In linea di massima si parla di effetti collaterali quando sussiste una comprovata sensibilità alla vitamina D o ai suoi derivati.

Infine sarebbe meglio chiedere il parere medico in caso di terapie a base di antiacidi, cortisonici, anti-convulsionanti e calcio.

Migliori integratori di vitamina D su Amazon

Qual è il miglior integratore di vitamina D? Meglio un integratore di calcio, fosforo e vitamina D, un integratore di ferro e vitamina D o un integratore di vitamina D pura?

La scelta dipende dalle esigenze individuali e dal tipo di forma commercializzata preferita (vitamina D in gocce facile da dosare e assumere, compresse rivestite in modo da facilitare la deglutizione e capsule molle pensate per velocizzare l’assorbimento).

Certo è possibile acquistare la vitamina D farmaco generico e gli integratori di vitamina D in farmacia o erboristeria, ma l’acquisto online su Amazon offre diversi vantaggi.

Prima di tutto Amazon vanta un catalogo variegato dei migliori integratori di vitamina D con prodotti conosciuti e formule meno note (ma comunque efficaci).

In secondo luogo, poi, ogni integratore di vitamina D è corredato di una scheda informativa e una serie di recensioni rilasciate dai consumatori per permettere di farsi un’idea e confrontarlo con le altre proposte.

Per facilitarvi nella scelta del miglior integratore di vitamina D al miglior prezzo abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati su Amazon.

Vitamaze® Vitamina C Pura 1000 mg Alto Dosaggio + Zinco, 180 Compresse Vegan per 6 Mesi, Vitamin C Dose Forte, Qualità Tedesca, Naturale Integratore Alimentare senza Additivi non Necessari ALTO-DOSAGGIO: 180 compresse vegane con 1000 mg di vitamina C, rifinita con bioflavonoidi dall’estratto naturale di arancia amara e di rosa canina e 10 mg di zinco.

VEGANO: Le nostre compresse di vitamina sono realizzate esclusivamente con ingredienti non animali, il che le rende ideali per VEGANI e VEGETARIANI. I nostri prodotti sono completamente privi di ingredienti geneticamente modificati e additivi non necessari.

MIGLIORE BIODISPONIBILITÀ: Con bioflavonoidi e senza il discusso additivo magnesio di starato (sale di magnesio da acidi grassi) per l’ASSORBIMENTO OTTIMALE DEI PRINCIPI ATTIVI. Molti altri produttori usano lo stearato di magnesio come anti-agglomerante durante la produzione.

PRODOTTO DI QUALITÀ: La nostra produzione è in conformità con il sistema HACCP. Lavoriamo a stretto contatto con scienziati ed esperti durante lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti.

SODDISFAZIONE GARANTITA: I clienti soddisfatti sono importanti per noi, sentiti libero di contattarci con qualunque domanda riguardo ai nostri prodotti. Compra oggi SENZA RISCHI con la migliore qualità prezzo sul mercato, offriamo un diritto di reso gratuito di 30 giorni.

Rite-Flex, Integratore di Vitamina D3 2000 UI (365 Capsule Soft gel) Una sola capsula soft gel di Rite-Flex Vitamin D3 al giorno è fonte di Vitamina D3, utile per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Alto dosaggio 2000 UI

La vitamina D3 è la vitamina del Sole, che regola il metabolismo del calcio e la conseguente mineralizzazione dello scheletro

Contribuisce a mantenere i normali livelli di calcio nel sangue per ossa e denti forti

Contribuisce a mantenere il normale funzionamento del sistema immunitario e il corretto funzionamento dei muscoli

Capsule Softgel, facili da deglutire, prodotte nel Regno Unito, con ingredienti di qualità e nel rispetto di alti standard di produzione. Prive di OGM e senza allergeni

Vitamina D3 1000 IU per Compressa (25mcg), 400 Compresse (Scorta 1+ Anno), Vit D ad Alto Dosaggio, Integratore Vitamina D3 Colecalciferolo, Supporta Ossa, Denti, Muscoli e Difese Immunitarie ✠VITAMINA D AD ALTO DOSAGGIO - Le nostre piccole compresse di vitamina D3 forniscono 1000 UI / 25µg di vitamina D3 pura per compressa; la dose consigliata di una compressa al giorno può essere aumentata in base al proprio fabbisogno giornaliero fino a 5000UI o 2000 UI. Assumendo 2 compresse al giorno si hanno quindi 2000 UI di Vitamina D3. 👉🎁 Scrivici per ottenere gratuitamente l'ebook sulla Vitamina D3!

✠VITAMINA D3: UN NUTRIENTE ESSENZIALE - la vitamina D3 viene sintetizzata nella pelle attraverso l'esposizione al sole: una carenza da vitamina D3 avviene quando le persone non si espongono alla luce solare e va quindi integrata, sopratutto durante la crescita, in inverno, in gravidanza e quando il sistema immunitario è più debole.

✠BENEFICI DELLA VITAMINA D3 - La vitamina D3 svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento e nel mantenimento di ossa e denti sani, regolando l'assorbimento e il deposito di calcio e fosforo nelle ossa. Contribuisce inoltre alla normale funzione muscolare ed è utile per la salute del sistema immunitario.

✠QUALITÀ PREMIUM, SENZA ADDITIVI INDESIDERATI - La nostra Vitamina D3 colecalciferolo è prodotta senza additivi artificiali, ingegneria genetica. Privo di stearato di magnesio, agenti separatori, aromi, coloranti, stabilizzanti, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti. Testato in laboratorio per il contenuto di vitamina D3, la purezza e le eventuali sostanze nocive da parte di laboratori di analisi indipendenti.

✠MARCHIO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità , nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. Contattaci per avere maggiori informazioni, saremo lieti di spedirvi i risultati dei nostri test!

Offerta Immunoferrin, Lattofferina pura, 60 compresse | con Vitamina C, Vitamina D e Zinco | Rinforza il sistema immunitario | Lattoferrina integratori | Antiossidante stimola le Difese Immunitarie LATTOFERRINA: tipica del latte, come il nome stesso fa intuire, è più abbondante nel colostro. E’ considerata uno TRA I PIÙ IMPORTANTI FATTORI DELL’IMMUNITÀ NATURALE, dotata di attività antivirale e antibatterica. La lattoferrina inibisce sia direttamente che indirettamente i diversi virus che causano malattie nell’uomo. La lattoferrina, inoltre, aumenta la risposta immunitaria sistemica all’invasione virale. 2 compresse al giorno da prendere con un bicchiere d’acqua

RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO: abbiamo arricchito Immunoferrin con due tra le più importanti vitamine che stimolano le nostre difese immunitarie. VITAMINA C aiuta a rinforzare il funzionamento del sistema immunitario ed a ridurre la stanchezza e l’affaticamento. La vitamina D (detta anche vitamina del sole), contribuisce a mantenere forte e sano il Sistema Immunitario, rinforza denti, ossa, articolazioni e le funzioni muscolari

SEMPLICI DA DEGLUTIRE: Immunoferrin (integratore lattoferrina) si presenta in compresse di dimensioni contenute, facili da deglutire. Per chi avesse difficoltà di deglutizione abbiamo comunque scelto la soluzione masticabile, tale da rendere agevole l’assunzione a chiunque

AZIONE COMBINATA: oltre alla funzione di stimolazione delle difese dell’organismo, Immunoferrin ha una importante FUNZIONE ANTIOSSIDANTE in quanto l'effetto di Lattoferrina, Vitamina C e Zinco, protegge le cellule dallo stress ossidativo

PRODOTTO 100% ITALIANO: prodotto interamente negli stabilimenti italiani, notificato al Ministero della Salute. Tutti i prodotti della linea FARMAC derivano da decenni di esperienza nel settore. Prodotti sicuri, già venduti con grande soddisfazione dei nostri clienti in Farmacia e Parafarmacia

Offerta Erba Vita Integratore Alimentare Vitamina D Vegan, 100 Capsule in Pilloliera La salute di ossa e denti dipende strettamente dal mantenimento di livelli plasmatici di Calcio e Fosforo adeguati

Il Lichene islandico è una preziosa fonte di Vitamina D3, che viene normalmente prodotta all’interno del nostro organismo grazie soprattutto all’azione dei raggi solari

Si consiglia di assumere da 1 a 2 compresse al giorno, preferibilmente in corrispondenza dei pasti, con acqua

Offerta Vitamaze® Vitamina D Gocce 1000 UI, 50 ml (1750 Gocce) Alto Dosaggio, Colecalciferolo vegetariano, Alta Biodisponibilità , Qualità Tedesca, Naturale Pura Integratore senza Additivi non Necessari MIGLIORE BIO DISPONIBILITÀ: vitamina D3 altamente dosata, vegetariana in forma liquida. Ogni goccia contiene 1000 UI (unità internazionali) = 25mcg di vitamina D3 colecalciferolo. Adatta anche per l'assunzione tramite deposito in quanto il dosaggio può essere selezionato individualmente.

APPLICAZIONE SEMPLICE: 50 ml corrispondono a circa 1750 gocce di vitamina D3 liquida in olio MCT di alta qualità a base di cocco per una migliore assunzione. Con pratica pipetta con gomma naturale (senza BPA) in bottiglia di vetro protetta dalla luce per un facile dosaggio. È possibile far cadere il prodotto direttamente sulla lingua o aggiungere l'olio insapore al cibo.

EFFETTO E FUNZIONE: la vitamina D contribuisce al mantenimento delle ossa e dei denti nonché della normale funzione muscolare e immunitaria. La vitamina D contribuisce anche ai normali livelli di calcio nel sangue e ha una funzione di divisione cellulare.

PRODOTTO DI QUALITÀ TEDESCA: Produciamo solo in Germania. La nostra produzione si basa sul concetto HACCP. I nostri prodotti sono completamente privi di ingredienti geneticamente modificati, aromi, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, magnesio stearato o altre sostanze nocive.

SODDISFAZIONE: Soddisfare i clienti è molto importante per noi, quindi sentiti libero di contattarci se hai delle domande riguardo ai nostri prodotti. Siamo qui per te.

Vitamina D 2000 U.I. 168 compresse masticabili Metagenics per la salute delle ossa e del sistema immunitario

confezione 168 compresse masticabili

Jarmor Vitamina C 1000mg Integratore | Vitamina D 2000 UI | ZINCO Alto Dosaggio 60 Capsule Vegan ✨ UNA FORMULA COMPLETA - VITAMINA C, VITAMINA D E ZINCO per ritrovare la voglia di fare, vitalità ed energia. Copre il tuo fabbisogno per tutta la giornata. Alto dosaggio in capsule a pronto rilascio Vegan (adatte anche per vegani, vegetariani e dieta Halal)

🍊 VITAMINA C 1000mg (acido ascorbico L) potente antiossidante, protegge dai radicali liberi e favorisce l'assimilazione del ferro. Contribuisce a prevenire l'invecchiamento cellulare ed a rafforzare il sistema immunitario. Favorisce la produzione di collagene utile per la salute di pelle, capelli e denti.

💪 VITAMINA D 2000 UI (vitamina D3 colecalciferolo) vitamina importante per rafforzare le difese immunitarie, mantiene ossa forti e sane. Contribuisce alla normale funzione muscolare, aumenta tonicità muscolare e forza fisica. Contrasta la formazione di acne nell'età giovanile ( insieme allo zinco).

🧠ZINCO 100% (citrato di zinco) minerale utile per combattere gli effetti negativi dei radicali liberi, i processi di invecchiamento cellulare, stimolare il sistema immunitario, facilitare la rimarginazione di ferite, ostacolare (insieme alla vitamina D) la formazione dell'acne.

💖 Jarmor Shield 24hr Immuno Support 60 capsule Vegetali Vegan - Dose giornaliera 2 capsule (una confezione dura un mese) - 2 capsule apportano l'alto dosaggio: Vitamina C 1250% fabbisogno (1000mg), Vitamina D 1000% (2000 UI), Zinco 100% fabbisogno (10 mg).

VITAMINA D3 - Vit D3 ad Alto Dosaggio 2000ui - 400 Compresse Vegetali (Più Di Un Anno Di Fornitura) - Integratore per il Sistema Immunitario, Articolazioni, Muscoli, Ossa, Denti - Senza Glutine ✔ VITAMINA D INTEGRATORE FORTE - il nostro integratore alla Vitamina D3 ti garantisce ben 2000 UI giornalieri, il dosaggio giornaliero consentito dal Ministero della Salute per garantirti la massima efficacia e il giusto apporto. L' integratore naturale WeightWorld ha ben 400 compresse che ti garantiscono una fornitura completa per più di un anno.

✔ INTEGRATORE PER DIFESE IMMUNITARIE - la Vitamina D3 o Colecalciferolo contribuisce ad innalzare il sistema immunitario, proteggendo l'intero organismo. Dal momento che non è sempre possibile assumerne la giusta quantità in maniera naturale, questo integratore alimentare ti aiuterà durante l'inverno!

✔ INTEGRATORE PER OSSA E MUSCOLI - l'assunzione regolare di Vitamina D3 è importante per lo sviluppo e la crescita delle ossa. Ottimo per migliorare la forza muscolare e mantenere in salute l'apparato motorio, in quanto regola il normale assorbimento di Calcio e Fosforo, due elementi fondamentali per restare in forma. Migliora anche l'energia e la concentrazione.

✔ OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO - Il nostro integratore, a differenza di altri venditori è composto da 400 compresse. Sarà sufficiente prendere una compressa al giorno per garantirsi 2000 IU di vitamina D3, in questo modo garantiamo la fornitura PER PIÙ DI UN ANNO. Le compresse sono facili da deglutire e di piccola dimensione.

✔ PRODOTTO SICURO: WeightWorld non scende mai a compromessi quando si tratta di qualità e crede fermamente nell’efficacia di ogni suo prodotto. Il nostro Integratore Vitamina D3 è stato sviluppato utilizzando ingredienti di altissima qualità . Sia il prodotto che i processi di fabbricazione sono stati testati e certificati per soddisfare gli alti standard britannici ed europei.

Longlife Vitamin D 4000 U.I. - 20 Gr Etichetta mezza (½ tavoletta contiene vnr% vitamina d-3 50 mcg 1000%

Modo d'uso: ½ compressa al giorno con acqua durante il pasto

Prodotto certificato play sure-doping free; senza glutine, gluten free, vegetarian

