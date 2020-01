Esclusiva – Calciomercato Milan: idea Masina del Watford, possibile scambio con Rodriguez

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, il Milan starebbe pensando a Masina del Watford qualora dovesse cedere Rodriguez, cercato da Napoli, Galatasaray, PSV Eindhoven e proprio il Watford, con cui si starebbe parlando anche di un possibile scambio

E’ tornato Zlatan Ibrahimovic, ma il Milan vuole continuare ad essere assolutamente protagonista di questa sessione invernale di calciomercato di riparazione, visto che l’attuale situazione in classifica obbliga la società ad investire e migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Mancano ormai solo i dettagli e l’ultima parola sul proprio futuro per il colpo Jean Clair Todibo. Il viaggio a Barcellona del ds Frederick Massara è stato fondamentale per convincere il francese almeno a prendere in considerazione l’offerta rossonera, soprattutto tenendo conto della forte concorrenza dei club inglesi.

Il Milan sta lavorando con il Barcellona per trovare l’accordo definitivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, visto che i catalani non vogliono perdere del tutto il francese e, allo stesso tempo, i rossoneri non sono disponibili ad acquistare il giocatore solo in prestito secco o con la recompra nei prossimi anni.

Si è parlato anche della possibilità di acquistare un centrocampista, soprattutto dopo l’ultimo infortunio occorso a Lucas Biglia, che dovrà stare fermo ai box almeno per un mese, ma la sensazione è che sia una possibilità solo legata ad una possibile cessione.

In tal senso, il PSG non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per Lucas Paquetà, visto che la richiesta da 32-35 milioni di euro da parte del Milan è stata ritenuta eccessiva, così come la valutazione non inferiore ai 25-30 milioni di euro per Franck Kessie ha frenato gli entusiasmi soprattutto del Wolverhampton, la squadra più interessata all’ivoriano.

Per l’estate, o in caso di cessione di uno dei due già in questo mese di gennaio, cosa che appare molto difficile al momento, il nuovo nome è quello di Sander Berge del Genk, ma bisogna battere la concorrenza delle big internazionali, nonché tenere conto di una valutazione non inferiore ai 20-25 milioni di euro da parte del club belga.

Altre operazioni sono legate sempre alle cessioni. Si sta lavorando per piazzare Fabio Borini, che piace a Genoa, Fiorentina, Cagliari e Sampdoria, nonché per restituire Ante Rebic all’Eintracht Francoforte. L’unico giocatore, però, che potrebbe portare soldi nelle casse del Milan è Ricardo Rodriguez.

Lo svizzero ha perso il posto titolare a discapito di Theo Hernandez, ma non vuole perdere gli Europei di giugno. Il problema però è che il Milan non lo cede in prestito, ma solo a titolo definitivo, seppur si accontenterebbe di 10-12 milioni di euro, e ha già rifiutato le offerte di Galatasaray e Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’unica squadra ad aver avanzato un’offerta ufficiale di acquisto definitivo è il PSV Eindhoven, fermatosi a circa 8-10 milioni di euro, bonus compresi, ma opzione che non convince tantissimo Rodriguez.

D’altronde, i rossoneri, seppur aprano all’addio di Rodriguez, vorrebbero prima trovare il sostituto e, in tal senso, nelle ultime ore avrebbero pensato ad una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti rossoneri, il duo formato da Zvonimir Boban e Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Adam Masina, terzino sinistro classe ’94, attualmente in forza al Watford, una delle squadre interessate proprio a Rodriguez.

L’ex terzino sinistro titolare del Bologna fu acquistato dal club inglese nell’estate del 2018 per 5 milioni di euro, più 3 milioni di euro di bonus, ma ha perso il posto da titolare, dopo una prima stagione non proprio all’altezza del salto di categoria, avendo collezionato solo 9 presenze finora.

Il Watford ha aperto le porte ad una possibile cessione dell’italo-marocchino e avrebbe addirittura proposto al Milan uno scambio tra Masina e Rodriguez, idea che non viene del tutto scartata dai rossoneri, ma solo qualora ci fossero le condizioni giuste.

Infatti, la valutazione dei due giocatori è diversa, 10-12 di Rodriguez contro i 5-7 di Masina, ma il club inglese non vuole inserire un conguaglio a favore del Milan, come invece richiesto da Boban e Maldini, che per il momento hanno frenato di fronte a questa ipotesi.

E’ molto probabile che il Milan si prenderà ancora qualche giorno o un paio di settimane per decidere il futuro di Rodriguez e, nel caso in cui decidesse di cederlo, ma senza trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste sopra citate, e, di conseguenza, puntare su Masina come sostituto, non è da escludere che possa andare in porto lo scambio proposto dal club inglese.

