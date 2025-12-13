EA SPORTS FC 26 presenta i Classic XI Heroes: ricompensa gratuita FUT e leggende pronte a tornare protagoniste

EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

EA SPORTS ha annunciato l’arrivo dei Classic XI Heroes in EA SPORTS FC 26, una nuova iniziativa dedicata ad alcuni dei Club e League Heroes più iconici che hanno segnato un’epoca e conquistato generazioni di tifosi in tutto il mondo. La promozione è attiva da dicembre fino al 12 gennaio e permette di aggiungere un Hero Item alla propria Football Ultimate Team tramite il Classic XI Hero Pack.

Per ottenere il pacchetto è sufficiente accedere a Football Ultimate Team in EA SPORTS FC 26 con il proprio EA Account entro il 12 gennaio alle 9:59 PT. I giocatori idonei troveranno il Classic XI Hero Pack direttamente nella sezione I miei pacchetti del negozio FUT, senza ulteriori requisiti.

Ogni Classic XI Hero celebra l’era in cui il calciatore ha consolidato il proprio status leggendario, con carte a tema oro e blu dotate di illuminazione dinamica. L’iniziativa non si limita alla sola ricompensa iniziale: all’inizio del Team of the Year, questi Hero Item riceveranno un upgrade speciale una tantum, trasformandosi in Team of the Year Honourable Mention Heroes, pensati per rappresentare i momenti eroici che hanno definito la carriera dei protagonisti selezionati.

La lista completa dei Classic XI Heroes disponibili in FC 26 include nomi che hanno lasciato un’impronta profonda nel calcio europeo e internazionale:

Blaise Matuidi, Claudio Marchisio, Guti, Zé Roberto, Jean-Pierre Papin, Mario Gomez, Gianluca Vialli, Diego Forlán, Tim Howard, Harry Kewell e Vincent Kompany.

I migliori bookmaker