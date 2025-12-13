Milan, Allegri premiato come Allenatore del Mese di novembre in Serie A

È Massimiliano Allegri il Coach of the Month della Serie A per il mese di novembre. L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì dalla Lega Serie A, che ha assegnato al tecnico del Milan il riconoscimento intitolato “Philadelphia Coach of the Month”, a coronamento di un periodo estremamente positivo per i rossoneri.

Il trofeo verrà consegnato prima del calcio d’inizio di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza. Il premio tiene conto delle prestazioni nelle giornate dalla 10 alla 13 della Serie A 2025/2026 ed è stato attribuito da una giuria composta dai direttori delle principali testate sportive, che ha valutato criteri tecnici, risultati sportivi, qualità del gioco espresso e comportamento in campo in ottica di fair play.

Nel mese di novembre, il Milan di Allegri ha raccolto 10 punti in quattro partite, distinguendosi soprattutto nei big match. I rossoneri hanno infatti vinto tutti e tre gli scontri diretti, mantenendo la porta inviolata in ciascuna di queste gare, un dato che evidenzia solidità difensiva, organizzazione e grande attenzione tattica.

A commentare il riconoscimento è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dal tecnico livornese: secondo De Siervo, la serrata lotta ai vertici del campionato alimenta una competizione costante anche tra gli allenatori di alto livello. In questo contesto, Allegri è riuscito a emergere grazie alla capacità di valorizzare al massimo la rosa a disposizione, costruendo una squadra equilibrata, compatta e capace di interpretare le diverse fasi della partita.

Il Milan sta mostrando una mentalità vincente e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, elementi considerati fondamentali per restare stabilmente in corsa per le prime posizioni fino al termine della stagione. Un segnale chiaro di come il progetto tecnico stia trovando continuità e identità sotto la guida dell’allenatore toscano.

Nella stessa giornata, la Lega Serie A ha anche ufficializzato il vincitore del Premio di Giocatore del Mese di novembre, assegnato a Jamie Vardy della Cremonese, completando così il quadro dei riconoscimenti individuali relativi all’ultimo mese di campionato.

