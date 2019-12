Calciomercato: sfida Milan-Napoli per Torreira, Xhaka, Elneny, Haaland, Lobotka e Berge

Calciomercato: si fa sempre più calda la sfida Milan-Napoli per Torreira dell’Arsenal con rossoneri e partenopei che, a quanto pare, hanno molti altri interessi in comune tra cui Xhaka ed Elneny sempre di proprietà dei Gunners, Lobotka del Celta Vigo e Berge del Genk.

Il Natale ormai è alle porte così com’è alle porte la sessione invernale di calciomercato che potrebbe servire ad alcune squadre per sistemare un po’ le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

In questo senso possiamo dire che appare sempre più accesa la sfida Milan-Napoli per Torreira dell’Arsenal. L’ex Sampdoria piace infatti ad entrambe le società con il Napoli che appare leggermente in vantaggio sui rossoneri. I partenopei infatti, grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions League, hanno sicuramente qualche soldo in più da poter spendere sul mercato e inoltre possono offrire al giocatore la possibilità di giocare la massima rassegna continentale per club.

Ma in casa Arsenal non piace solo Torreira, Milan e Napoli starebbero infatti visionando anche altri elementi, quali Granit Xhaka e Mohamed Elneny (su quest’ultimo pare però esserci in realtà solo il Milan). Il 27enne centrocampista svizzero piace molto sia a Giuntoli che a Maldini che starebbero pensando seriamente a come portarlo in Italia.

Calciomercato: Milan e Napoli per Torreira, ma non solo: si seguono anche Haaland, Lobotka e Berge

Altre indiscrezioni riportano di un superamento del Milan sul Napoli per quanto riguarda Erling Haaland del Salisburgo. Il sogno di azzurri e rossoneri resta sempre Zlatan Ibrahimovic, ma in attesa che lo svedese prenda una decisione, i due club si muovono anche in altre direzioni.

In questo senso pare quindi aver preso appunto campo l’idea di Maldini di portare all’ombra rossonera della Madonnina il giovane talento norvegese. Il 19enne, ora come ora, potrebbe costare circa 30 milioni, cifra chiaramente alla portata del Milan che offrirebbe all’attuale numero 30 del Salisburgo un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro all’anno per cinque anni.

Infine notizie di natura sicuramente meno interessante sono quelle che vedono napoletani e milanesi sulla tracce di Stanislav Lobotka del Celta Vigo e Sander Berge del Genk. I due calciatori sembrano essere entrati nei radar dei due club nostrani, ma parlare di un vero e proprio interessamento ci sembra alquanto esagerato.

