Calciomercato Milan: possibile scambio Draxler-Paquetà con il PSG. Apertura Elneny

Sistemato l’affare Ibra, il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di elementi per migliorare la rosa. Il PSG avrebbe offerto Julian Draxler per arrivare a Lucas Paquetà, mentre da Londra, sponda Arsenal, si intensificano le voci sul centrocampista Elneny, attualmente in prestito al Besiktas.

DRAXLER-PAQUETA’

E’ uscita nei giorni scorsi la notizia di un concreto interesse del PSG per Lucas Paquetà, interno di centrocampo rossonero che quest’anno sta facendo una gran fatica ad imporsi per via dei numerosi equivoci tattici che lo riguardano.

Il ds parigino Leonardo, al Milan l’anno scorso e artefice dell’arrivo del brasiliano all’ombra della Madonnina, vuole portare il giocatore sotto la Tour Eiffel per migliorare esponenzialmente la mediana della sua squadra e così ha formulato un’offerta da 30 milioni, ma il Milan ha detto no e ne ha chiesti 40, gli stessi spesi per prenderlo dodici mesi fa.

Dopo un iniziale diniego, Leonardo ha provato la via di mezzo inserendo una contropartita tecnica, Julian Draxler: il tedesco, giunto a Parigi nel gennaio 2017, verrebbe valutato 8 milioni e così l’offerta complessiva salirebbe a 38. Tuttavia il Milan non è ancora convinto e quindi la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.

ELNENY

Centrocampista egiziano classe ’92, Elneny è un mediano che in passato ha ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro. Di proprietà dell’Arsenal, è sempre stato considerato non più di un valido rincalzo dai londinesi e proprio per questo è finito in prestito al Besiktas.

Tutt’altro che prolifico, il giocatore è stato dato vicinissimo al Milan dal padre, ma l’agente ha fermato ogni voce. La pista è stata smentita anche da Boban.

