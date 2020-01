Milan: Biglia out almeno per 1 mese

Nuovo infortunio per Biglia, l’ennesimo di una avventura al Milan mai veramente partita. Arrivato ai rossoneri dalla Lazio nell’estate 2017, l’ Argentino ha collezionato 51 presenze e 2 goal con la maglia rossonera.

Se Gattuso si fidava del “Principito”, affidandogli le chiavi del centraocampo per quasi tutta la scorsa stagione, con Giampaolo prima e con Pioli poi ha lentamente perso il posto complice anche il buon ambientamento dell’ex Empoli Bennacer.

Durante l’allenamento odierno il regista ha subito una lesione del bicipite femorale e i tempi di recupero sono stimati per circa 3 settimane.

Urge adesso per la dirigenza rossonera trovare un nuovo centrocampista per far rifiatare Bennacer, avendo come unica alternativa in questo momento soltanto adattare Calhanoglu come regista.

