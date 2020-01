Calciomercato Milan: blitz a Barcellona per Todibo

Il ds del Milan Frederic Massara è volato in Spagna, precisamente a Barcellona, per chiudere l’affare Todibo. Il Francese, intanto, non è stato convocato per il derby di stasera contro l’Espanyol.

Ha portato risultati positivi l’incontro delle scorse ore tra il ds Massara, madrelingua francese, e il difensore blaugrana Jean-Clair Todibo e i suoi agenti-familiari.

L’incontro ha dato buoni esiti e così nei prossimi giorni si dovrebbe chiudere con un diritto di riscatto a favore del Milan sulla base di 20 milioni e di controriscatto a favore del Barcellona.

Questa del controriscatto è la novità principale, un compromesso: posto che i rossoneri non sono interessati a prestiti secchi e posto che Todibo non vuole uscire troppo dai radar blaugrana, in questo agevolato anche dalla sua attuale società, si arriverà ad un compromesso, appunto, che vedrà riconosciuto alla società catalana il diritto di riacquistare in futuro il difensore.

Nei prossimi giorni le parti si ritroveranno per limare gli ultimi dettagli e, questo entro la prossima settimana, chiudere l’affare.

Con l’arrivo di Todibo il Milan si assicurerebbe un difensore centrale giovane e di prospettiva che potrebbe divenire presto titolare accanto a Romagnoli. In caso di necessità inoltre, il classe ’99 potrebbe giocare anche come mediano.

