Calciomercato Milan: Borini ad un passo dal Genoa. Watford su Rodriguez, idea Petagna?

Il calciomercato rossonero è molto vivo e, dopo aver chiuso per il ritorno di Ibra, si pensa a ristrutturare la rosa nel modo giusto con acquisti mirati e la cessione degli esuberi.

BORINI

Il primo esubero è certamente l’ex talento mai esploso, e dunque presunto, Fabio Borini. Autentico jolly, molto poco talentuoso, ma professionale e tatticamente disciplinato, l’ex giocatore di Roma e Liverpool, sbarcato a Milanello nell’estate 2017, è pronto a fare armi e bagagli con destinazione Genova, sponda rossoblu.

La chiusura della trattativa è attesa nelle prossime ore: i dettagli non si conoscono, ma probabilmente Borini rescinderà il suo contratto con il Milan, in scadenza a giugno, e si trasferirà in Liguria a parametro zero.

RODRIGUEZ

Lo svizzero Ricardo Rodriguez, terzino sinistro, non ha mai convinto appieno nelle sue due stagioni e mezza a Milano e quest’anno si è ritrovato chiuso da Theo Hernandez.

Per lui si sta facendo strada l’ipotesi di un’avventura in Premier League con la maglia del Watford, uno dei club esteri di proprietà del patron dell’Udinese Gino Pozzo, che lo vorrebbe in prestito secco a fronte della volontà del Milan di cederlo definitivamente.

E’ presto per dire cosa accadrà considerando anche che nelle ultime ore pare sia spuntato un interesse del Napoli di Gattuso, che lo allenò l’anno scorso, ma è certo che chiunque voglia assicurarsi le prestazioni dell’elvetico dovrà portare al tavolo delle trattative non meno di 10 milioni.

PETAGNA

Probabilmente è una bouta(na)de di mercato, ma in caso di cessione di Piatek bisognerà prendere un vice-Ibra.

La punta della Spal, uscita proprio dal vivaio rossonero, sembra tirata forzatamente dentro il turbillon di nomi che verrà sciorinato dai media da qui alla chiusura della sessione invernale di mercato e francamente appare inverosimile che il vice di Ibra sia un giocatore diverso dal polacco. Almeno fino a giugno.

Volendo però far finta che sia vero, qual è il prezzo di Petagna da pagare per strapparlo alla Spal beffando la Fiorentina, al momento unica interessata? Questo lo vedremo in seguito, ma non dovrebbe essere un esborso particolarmente elevato.

