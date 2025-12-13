Atalanta-Cagliari, Palladino avverte la Dea: “È una prova di maturità dopo il Chelsea”

Reduce da una notte europea memorabile, l’Atalanta è chiamata a dimostrare continuità anche in campionato. Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Chelsea in Champions League, il tecnico Raffaele Palladino ha elogiato la prestazione dei suoi soprattutto per spirito e sacrificio, ma ha chiarito che ora serve lo stesso atteggiamento contro il Cagliari.

L’Atalanta è attualmente la miglior squadra italiana in Champions League, con 13 punti in sei partite e la qualificazione ai playoff a eliminazione diretta già in tasca. Numeri che contrastano nettamente con il rendimento in Serie A, dove La Dea ha raccolto appena 16 punti in 14 giornate, occupando il 12° posto in classifica e vincendo solo tre gare.

Alla vigilia della sfida di campionato, Palladino ha sottolineato cosa si aspetta dalla squadra: “Contro il Chelsea è stata un’ottima partita dal punto di vista dello spirito e del sacrificio. Voglio una squadra che sappia leggere i momenti, difendendo e attaccando insieme. Dobbiamo però migliorare l’approccio, è fondamentale”.

Il tecnico ha poi speso parole importanti per Honest Ahanor, giovane talento azzurro entrato nella ripresa contro i Blues: “È un ragazzo di grande prospettiva, va fatto crescere. Ha giocato una grande partita, mi piace il suo spirito. Deve essere sempre coraggioso e sfruttare al massimo ogni occasione”.

Il problema principale resta la continuità in campionato. L’Atalanta ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A e ora ospita un Cagliari in fiducia, reduce dal successo per 1-0 contro la Roma. “Mi aspetto la giusta reazione – ha concluso Palladino – perché è il gruppo a fare la differenza. Per noi è una vera prova di maturità. In Serie A ogni partita è complicata, anche contro squadre di bassa classifica. Il Cagliari difende bene e ha giocatori di grande corsa. Il nostro obiettivo è mantenere lo stesso spirito visto martedì”.

Per l’Atalanta, dunque, la sfida contro i rossoblù rappresenta molto più di tre punti: è il banco di prova per capire se la crescita europea può finalmente tradursi anche in risultati concreti in campionato.

